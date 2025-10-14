Индивидуальная
до 7 чел.
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
Погрузитесь в историю Праги, исследуя Градчаны и Малую Страну. Узнайте о старейших монастырях, дворцах и готических соборах на индивидуальной экскурсии
Начало: Страговский монастырь
14 окт в 10:00
11 ноя в 10:00
€130 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Влюбиться в Прагу за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу Старой Праги, узнайте её легенды и истории, пройдитесь по Королевскому пути и загадайте желание на Карловом мосту
Начало: Памятник св. Вацлаву на Вацлавской площади
14 окт в 08:00
11 ноя в 08:00
€91 за всё до 10 чел.
Аудиогид
Привет, я Прага! (иммерсивный аудиопроменад в группе)
Погрузиться в истории и легенды столицы Чехии и стать с городом хорошими друзьями
Начало: Недалеко от памятника Святому Вацлаву
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
10 окт в 14:00
€20 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Праге в октябре 2025
Сейчас в Праге в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 130. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 4 ⭐ отзыва, цены от €20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь