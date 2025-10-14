Мои заказы

Городские экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Городские экскурсии» в Праге на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
Погрузитесь в историю Праги, исследуя Градчаны и Малую Страну. Узнайте о старейших монастырях, дворцах и готических соборах на индивидуальной экскурсии
Начало: Страговский монастырь
14 окт в 10:00
11 ноя в 10:00
€130 за всё до 7 чел.
Влюбиться в Прагу за 2 часа
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Влюбиться в Прагу за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу Старой Праги, узнайте её легенды и истории, пройдитесь по Королевскому пути и загадайте желание на Карловом мосту
Начало: Памятник св. Вацлаву на Вацлавской площади
14 окт в 08:00
11 ноя в 08:00
€91 за всё до 10 чел.
Привет, я Прага! (иммерсивный аудиопроменад в группе)
Пешая
1.5 часа
Аудиогид
Привет, я Прага! (иммерсивный аудиопроменад в группе)
Погрузиться в истории и легенды столицы Чехии и стать с городом хорошими друзьями
Начало: Недалеко от памятника Святому Вацлаву
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
10 окт в 14:00
€20 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Городские экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
  2. Влюбиться в Прагу за 2 часа
  3. Привет, я Прага! (иммерсивный аудиопроменад в группе)
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Карлов мост
  2. Самое главное
  3. Пражский Град
  4. Староместская площадь
  5. Пражские куранты
  6. Староместская ратуша
  7. Вацлавская площадь
  8. Еврейский квартал
  9. Собор Святого Вита
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Праге в октябре 2025
Сейчас в Праге в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 130. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 4 ⭐ отзыва, цены от €20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь