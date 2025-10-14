Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Праге на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 3 отзыва Индивидуальная до 7 чел. Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны Погрузитесь в историю Праги, исследуя Градчаны и Малую Страну. Узнайте о старейших монастырях, дворцах и готических соборах на индивидуальной экскурсии Начало: Страговский монастырь €130 за всё до 7 чел. Пешая 2 часа 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Индивидуальная экскурсия: Влюбиться в Прагу за 2 часа Погрузитесь в атмосферу Старой Праги, узнайте её легенды и истории, пройдитесь по Королевскому пути и загадайте желание на Карловом мосту Начало: Памятник св. Вацлаву на Вацлавской площади €91 за всё до 10 чел. Пешая 1.5 часа Аудиогид Привет, я Прага! (иммерсивный аудиопроменад в группе) Погрузиться в истории и легенды столицы Чехии и стать с городом хорошими друзьями Начало: Недалеко от памятника Святому Вацлаву Расписание: ежедневно в 14:00 €20 за человека Другие экскурсии Праги

