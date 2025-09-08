Прогуляйтесь по пражским улицам и услышьте истории из прошлого: про Средневековье, Розенкрейцеров, тамплиеров, масонов и алхимиков.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт?
- История старых тайных обществ средневековой Европы. Первая организация возникла Праге в XIV веке. Вы узнаете о Розенкрейцерах, увидите места, где находились комендатуры тамплиеров, услышите историю возникновения этого ордена и историю его гибели.
- Первые масонские ложи Праги, алхимики в Праге. Мы побываем в доме знаменитого алхимика, в районе Мальтийских рыцарей мы зайдём во дворец Великого магистра, и вы услышите историю этого ордена.
По согласованию с гидом.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город
- Карлов мост
- Мала Страна
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Староместске намести
Завершение: Улица Нерудова
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Alex
8 сен 2025
Это была великолепная экскурсия, которая оставила самые яркие впечатления! Вячеслав — удивительно эрудированный и харизматичный экскурсовод, умеющий рассказать так, что история оживает на глазах.
