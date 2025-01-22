Экскурсии про масонов в Праге

Найдено 3 экскурсии в категории «Масоны» в Праге на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Прага масонов, тамплиеров и алхимиков
Пешая
77 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны Праги: Масоны, Тамплиеры и Алхимики
Погрузитесь в мир загадочной Праги, где каждый шаг раскрывает истории тайных орденов и мистические легенды
«Узнаете о легендарных Розенкрейцерах, увидите места, где располагались монастыри ордена Тамплиеров и заседали первые масонские ложи»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
98 за всё до 5 чел.
Масонская история Праги
Пешая
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по масонской истории Праги: от символов до легенд
Погрузитесь в мир тайн и символов с экскурсией по масонской истории Праги. Загадочное прошлое ожидает вас
«А в алхимической лаборатории обсудим, как могли бы выглядеть два легендарных масонских «артефакта» — философский камень и Чаша Грааля»
Завтра в 10:00
25 янв в 10:00
130 за всё до 4 чел.
Прага масонов, тамплиеров и алхимиков
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прага масонов, тамплиеров и алхимиков
Начало: Староместске намести
«Первые масонские ложи Праги, алхимики в Праге»
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
25 янв в 09:00
80 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • У
    Ури
    22 января 2025
    Масонская история Праги
    Наш гид Анна провела для нас замечательную экскурсию, рассказав историю масонства, истории и места Праги связанные с масонским движением в городе. В конце нас ждал интересный сюрприз. Большое спасибо Анне за экскурсию!
  • С
    Сергей
    16 января 2025
    Прага масонов, тамплиеров и алхимиков
    Вячеслав увлеченный, думающий и внимательный гид - проводник в таинственный и захватывающий мир масонов, тамплиеров и алхимиков. Познакомились с местами, о существовании которых даже и не подозревали, хотя в Праге мы не в первый раз. Обязательно порекомендуем друзьям.
  • И
    Илья
    7 января 2025
    Прага масонов, тамплиеров и алхимиков
    Это 10 из 10. Мы уже не в первый раз в Праге, много видели, но Вячеслав смогу удивить и заинтересовать
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    историей алхимиков, масонов, тамплиеров… огромное спасибо! Самое главное, захотелось почитать и узнать больше!!!! Рекомендуем опытным путешественникам, кто устал от избитых маршрутов и историй из путеводителей

    Это 10 из 10. Мы уже не в первый раз в Праге, много видели, но ВячеславЭто 10 из 10. Мы уже не в первый раз в Праге, много видели, но Вячеслав
  • О
    Ольга
    6 октября 2024
    Прага масонов, тамплиеров и алхимиков
    Очень приятный гид, видно что горит своим делом. Глубокие знания, отлично знает город!
    Очень приятный гид, видно что горит своим делом. Глубокие знания, отлично знает город!Очень приятный гид, видно что горит своим делом. Глубокие знания, отлично знает город!Очень приятный гид, видно что горит своим делом. Глубокие знания, отлично знает город!Очень приятный гид, видно что горит своим делом. Глубокие знания, отлично знает город!Очень приятный гид, видно что горит своим делом. Глубокие знания, отлично знает город!Очень приятный гид, видно что горит своим делом. Глубокие знания, отлично знает город!
  • Л
    Лидия
    19 мая 2023
    Масонская история Праги
    Экскурсия была очень познавательная. Анна провела её великолепно. Вместо 3 часов экскурсии провели более 4-х часов. Экскурсия хорошо организована, негде не торопилесь, останавливались на чашечку кофе. Очень-очень рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Масоны»

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  5. Староместская площадь
  6. Староместская ратуша
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Вышеград
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Праге в январе 2025
Сейчас в Праге в категории "Масоны" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 130. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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