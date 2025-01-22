2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны Праги: Масоны, Тамплиеры и Алхимики
Погрузитесь в мир загадочной Праги, где каждый шаг раскрывает истории тайных орденов и мистические легенды
«Узнаете о легендарных Розенкрейцерах, увидите места, где располагались монастыри ордена Тамплиеров и заседали первые масонские ложи»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€98 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по масонской истории Праги: от символов до легенд
Погрузитесь в мир тайн и символов с экскурсией по масонской истории Праги. Загадочное прошлое ожидает вас
«А в алхимической лаборатории обсудим, как могли бы выглядеть два легендарных масонских «артефакта» — философский камень и Чаша Грааля»
Завтра в 10:00
25 янв в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прага масонов, тамплиеров и алхимиков
Начало: Староместске намести
«Первые масонские ложи Праги, алхимики в Праге»
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
25 янв в 09:00
€80 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- УУри22 января 2025Наш гид Анна провела для нас замечательную экскурсию, рассказав историю масонства, истории и места Праги связанные с масонским движением в городе. В конце нас ждал интересный сюрприз. Большое спасибо Анне за экскурсию!
- ССергей16 января 2025Вячеслав увлеченный, думающий и внимательный гид - проводник в таинственный и захватывающий мир масонов, тамплиеров и алхимиков. Познакомились с местами, о существовании которых даже и не подозревали, хотя в Праге мы не в первый раз. Обязательно порекомендуем друзьям.
- ИИлья7 января 2025Это 10 из 10. Мы уже не в первый раз в Праге, много видели, но Вячеслав смогу удивить и заинтересовать
- ООльга6 октября 2024Очень приятный гид, видно что горит своим делом. Глубокие знания, отлично знает город!
- ЛЛидия19 мая 2023Экскурсия была очень познавательная. Анна провела её великолепно. Вместо 3 часов экскурсии провели более 4-х часов. Экскурсия хорошо организована, негде не торопилесь, останавливались на чашечку кофе. Очень-очень рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Масоны»
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Сколько стоит экскурсия по Праге в январе 2025
Сейчас в Праге в категории "Масоны" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 130. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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