У Ури Масонская история Праги Наш гид Анна провела для нас замечательную экскурсию, рассказав историю масонства, истории и места Праги связанные с масонским движением в городе. В конце нас ждал интересный сюрприз. Большое спасибо Анне за экскурсию!

С Сергей Прага масонов, тамплиеров и алхимиков Вячеслав увлеченный, думающий и внимательный гид - проводник в таинственный и захватывающий мир масонов, тамплиеров и алхимиков. Познакомились с местами, о существовании которых даже и не подозревали, хотя в Праге мы не в первый раз. Обязательно порекомендуем друзьям.

И Илья Прага масонов, тамплиеров и алхимиков читать дальше историей алхимиков, масонов, тамплиеров… огромное спасибо! Самое главное, захотелось почитать и узнать больше!!!! Рекомендуем опытным путешественникам, кто устал от избитых маршрутов и историй из путеводителей Это 10 из 10. Мы уже не в первый раз в Праге, много видели, но Вячеслав смогу удивить и заинтересовать

О Ольга Прага масонов, тамплиеров и алхимиков Очень приятный гид, видно что горит своим делом. Глубокие знания, отлично знает город!