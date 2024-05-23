1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Тайны Праги: Масоны, Тамплиеры и Алхимики
Погрузитесь в мир загадочной Праги, где каждый шаг раскрывает истории тайных орденов и мистические легенды
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€98 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старая Прага в историях и легендах: путешествие в мир тайн
Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды. Вас ждет увлекательное путешествие
Начало: В районе Старого города
13 июня в 18:00
15 июня в 18:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистическая Прага: путешествие в мир легенд и призраков Старого города
Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где на каждом шагу вас ждут истории о привидениях, алхимиках и легендарном Големе
Начало: Около Пороховой башни
17 июня в 20:00
18 июня в 20:00
€107 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мистерии вечерней Праги: путешествие в мир легенд
Исследуйте тайны Праги на индивидуальной экскурсии, полной мистических историй и легендарных мест
Начало: В районе метро Můstek
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
€98 за всё до 2 чел.
Групповая
2 часа
Мистическая прогулка по Праге: Алхимики, вампиры и привидения
Узнайте мистические истории о средневековых алхимиках, вампирах и привидениях на захватывающей экскурсии по Старому городу Праги
Начало: У магазина New Yorker (Na Příkopě 388/100)
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
€20 за человека
Индивидуальная
3 часа
Мистическая прогулка с Чёрным Монахом
Отыскать привидение, оживить рыцаря из камня и узнать множество необъяснимых фактов о городе-загадке
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
€100 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по масонской истории Праги: от символов до легенд
Погрузитесь в мир тайн и символов с экскурсией по масонской истории Праги. Загадочное прошлое ожидает вас
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Мала-Страна: секреты пражских алхимиков
Узнать историю Праги от мальтийских рыцарей до средневековых мистиков и заглянуть в музей алхимии
Начало: в районе Малая сторона
Расписание: в субботу и воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
15 июня в 16:00
€49 за человека
Индивидуальная
2 часа
Прага: мистическая прогулка с легендами вампиров и алхимиков
Погрузитесь в мир пражских тайн: от астрологов и алхимиков до Голема и Чёртовых каналов. Незабываемое приключение ждет
11 июня в 18:00
12 июня в 14:00
€95 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Затеряться в лабиринтах прошлого: Истории Пражского Града
Погрузитесь в уникальный мир Пражского Града, где каждый уголок расскажет свою историю, живую и насыщенную
Начало: Рецепция вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 50 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Первое знакомство с прекрасной Прагой: Пражский Град и его тайны
Откройте для себя величие Праги в индивидуальной экскурсии: Пражский Град, готическая архитектура и зеленые сады ждут вас
Начало: Остановка 22 и 23 трамвая Kralovsky letohradek
Расписание: ежедневно
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
от 85€72 за человека
Групповая
2 часа
Костюмированная экскурсия «Магия и мистика Праги»: путешествие в мир тайн
Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где мистические легенды оживают в вечерней прохладе
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
Расписание: Ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
Расписание: Ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от €75 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мистическая Прага в свете газовых фонарей
Начало: Станция метро Malostranka
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прага сквозь века - обзорная экскурсия для индивидуалов
Начало: На остановке трамвая 22 и 23 Kralovsky letohradek
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
от €90 за человека
Индивидуальная
2 часа
Места силы в Праге. Карлов мост
Начало: Na Příkopě 388/1, 110 00 Praha-Můstek
Расписание: по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€35 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Пражские тайны: Новый город и Вышеград - путешествие в средневековье
Пройдите по следам Карла IV, исследуйте сакральную геометрию города и силу древней крепости Вышеград
Начало: Карлова площадь около костела Игнатия Лайолы
Расписание: В любой день по запросу
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Замок Карлштейн и заповедник Чешский крас
Начало: Ваш отель
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
Расписание: Ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от €75 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Praga Hermetica: эзотерическая прогулка по Старому городу
Найти и расшифровать архитектурные детали, имеющие отношение к спиритуальной и оперативной алхимии
Начало: У Пороховых ворот
Сегодня в 11:30
Завтра в 12:00
€110 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия23 мая 2024👍👍👍👍👍👍 Очень понравилось, всё было на высшем уровне! Спасибо большое! Шамиль, Лида.
- ЯЯэль15 мая 2024Мы ходили с Наташей на Мистерии Вечерней Праги, и город предстал с совершенно новой стороны. Наташа очень приятный человек, она умело огранизовала экскурсию, перемежая исторический материал, легенды, ответы на наши вопросы и некое действо. Наши дети остались очень довольны.
- ААндрей1 мая 2024Дарина провела нам отличную экскурсию Магическая Прага. Было интересно и взрослым и ребёнку, отличный рассказчик много знает вещей о которых не рассказывают на простых экскурсиях.
- ММаксим23 апреля 2024Замечательный, профессиональный гид, с хорошим чувством юмора, знающий свой город, как свои пять пальцев. Классно провели время, даже побегали, было
- ГГригорий14 апреля 202412.04.24 были на экскурсии с Антониной и остались очень довольны! Эти два часа пролетели просто незаметно так как кроме увлекательных
- ССветлана7 апреля 2024Экскурсия очень понравилась. Хорошо выстроен маршрут. Вячеслав владеет материалом и любит эту тему. Если вы будете задавать ему вопросы он
- SSvetlana25 марта 2024Экскурсия для 7 человек: 1. Уже не первый раз в Праге, но этот раз был особенным. Для меня запомнится Прага совсем
- KKIRYL29 февраля 2024Замечательный город с его историей.
- EElena11 февраля 2024Экскурсия была очень интересной. Начиная с наряда гида Дарины и на протяжении всей экскурсии все было очень интересно, интригующе и необычно. Спасибо большое за интересный рассказ. С уважением Елена Гукк
- ААлексей25 января 2024Живая, активная, быстро реагирует на вопросы, с чувством юмора)) Началась экскурсия вовремя, пролетела быстро потому что было увлекательно. Подойдет всем, кому тема интересна)
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Мистические»
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