Мистические экскурсии в Праге

Найдено 20 экскурсий в категории «Мистические» в Праге на русском языке, цены от €20, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прага масонов, тамплиеров и алхимиков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
67 отзывов
Тайны Праги: Масоны, Тамплиеры и Алхимики
Погрузитесь в мир загадочной Праги, где каждый шаг раскрывает истории тайных орденов и мистические легенды
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
98 за всё до 5 чел.
Старая Прага в историях и легендах
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Старая Прага в историях и легендах: путешествие в мир тайн
Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды. Вас ждет увлекательное путешествие
Начало: В районе Старого города
13 июня в 18:00
15 июня в 18:00
130 за всё до 6 чел.
Мистическая Прага
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
101 отзыв
Мистическая Прага: путешествие в мир легенд и призраков Старого города
Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где на каждом шагу вас ждут истории о привидениях, алхимиках и легендарном Големе
Начало: Около Пороховой башни
17 июня в 20:00
18 июня в 20:00
107 за всё до 6 чел.
Мистерии вечерней Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Мистерии вечерней Праги: путешествие в мир легенд
Исследуйте тайны Праги на индивидуальной экскурсии, полной мистических историй и легендарных мест
Начало: В районе метро Můstek
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
98 за всё до 2 чел.
Мистика Старой Праги
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
31 отзыв
Мистическая прогулка по Праге: Алхимики, вампиры и привидения
Узнайте мистические истории о средневековых алхимиках, вампирах и привидениях на захватывающей экскурсии по Старому городу Праги
Начало: У магазина New Yorker (Na Příkopě 388/100)
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
20 за человека
Мистическая прогулка с Чёрным Монахом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Мистическая прогулка с Чёрным Монахом
Отыскать привидение, оживить рыцаря из камня и узнать множество необъяснимых фактов о городе-загадке
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
100 за всё до 15 чел.
Масонская история Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Экскурсия по масонской истории Праги: от символов до легенд
Погрузитесь в мир тайн и символов с экскурсией по масонской истории Праги. Загадочное прошлое ожидает вас
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
120 за всё до 4 чел.
Мала-Страна: секреты пражских алхимиков
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Мала-Страна: секреты пражских алхимиков
Узнать историю Праги от мальтийских рыцарей до средневековых мистиков и заглянуть в музей алхимии
Начало: в районе Малая сторона
Расписание: в субботу и воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
15 июня в 16:00
49 за человека
Прага: мистическая и легендарная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Прага: мистическая прогулка с легендами вампиров и алхимиков
Погрузитесь в мир пражских тайн: от астрологов и алхимиков до Голема и Чёртовых каналов. Незабываемое приключение ждет
11 июня в 18:00
12 июня в 14:00
95 за всё до 4 чел.
Затеряться в лабиринтах прошлого. Необычная экскурсия по Пражскому Граду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Затеряться в лабиринтах прошлого: Истории Пражского Града
Погрузитесь в уникальный мир Пражского Града, где каждый уголок расскажет свою историю, живую и насыщенную
Начало: Рецепция вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100 за всё до 50 чел.
Первое знакомство с прекрасной Прагой
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
28 отзывов
Первое знакомство с прекрасной Прагой: Пражский Град и его тайны
Откройте для себя величие Праги в индивидуальной экскурсии: Пражский Град, готическая архитектура и зеленые сады ждут вас
Начало: Остановка 22 и 23 трамвая Kralovsky letohradek
Расписание: ежедневно
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
от 8572 за человека
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
289 отзывов
Костюмированная экскурсия «Магия и мистика Праги»: путешествие в мир тайн
Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где мистические легенды оживают в вечерней прохладе
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
Расписание: Ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
25 за человека
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
Расписание: Ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 75 за всё до 3 чел.
Мистическая Прага в свете газовых фонарей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Мистическая Прага в свете газовых фонарей
Начало: Станция метро Malostranka
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
90 за всё до 6 чел.
Прага сквозь века - обзорная экскурсия для индивидуалов
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Прага сквозь века - обзорная экскурсия для индивидуалов
Начало: На остановке трамвая 22 и 23 Kralovsky letohradek
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
от 90 за человека
Места силы в Праге. Карлов мост
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Места силы в Праге. Карлов мост
Начало: Na Příkopě 388/1, 110 00 Praha-Můstek
Расписание: по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
35 за человека
Новый город и Вышеград
Индивидуальная
2.5 часа
Пражские тайны: Новый город и Вышеград - путешествие в средневековье
Пройдите по следам Карла IV, исследуйте сакральную геометрию города и силу древней крепости Вышеград
Начало: Карлова площадь около костела Игнатия Лайолы
Расписание: В любой день по запросу
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 8 чел.
Замок Карлштейн и заповедник Чешский крас
Индивидуальная
5 часов
Замок Карлштейн и заповедник Чешский крас
Начало: Ваш отель
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
Расписание: Ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 75 за всё до 3 чел.
Praga Hermetica: эзотерическая прогулка по Старому городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Praga Hermetica: эзотерическая прогулка по Старому городу
Найти и расшифровать архитектурные детали, имеющие отношение к спиритуальной и оперативной алхимии
Начало: У Пороховых ворот
Сегодня в 11:30
Завтра в 12:00
110 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лидия
    23 мая 2024
    Мистика Старой Праги
    👍👍👍👍👍👍 Очень понравилось, всё было на высшем уровне! Спасибо большое! Шамиль, Лида.
  • Я
    Яэль
    15 мая 2024
    Мистерии вечерней Праги
    Мы ходили с Наташей на Мистерии Вечерней Праги, и город предстал с совершенно новой стороны. Наташа очень приятный человек, она умело огранизовала экскурсию, перемежая исторический материал, легенды, ответы на наши вопросы и некое действо. Наши дети остались очень довольны.
  • А
    Андрей
    1 мая 2024
    Мистическая Прага
    Дарина провела нам отличную экскурсию Магическая Прага. Было интересно и взрослым и ребёнку, отличный рассказчик много знает вещей о которых не рассказывают на простых экскурсиях.
  • М
    Максим
    23 апреля 2024
    Мистическая прогулка с Чёрным Монахом
    Замечательный, профессиональный гид, с хорошим чувством юмора, знающий свой город, как свои пять пальцев. Классно провели время, даже побегали, было
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    холодно гид предложил зайти погреться в бар, выпили по чашки чая и чешской настойки. Ребёнок в восторге, мы тоже. Супер, классно, позитивно, одна из лучших экскурсий, на которых мы были👍

    Замечательный, профессиональный гид, с хорошим чувством юмора, знающий свой город, как свои пять пальцев. Классно провели
  • Г
    Григорий
    14 апреля 2024
    Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
    12.04.24 были на экскурсии с Антониной и остались очень довольны! Эти два часа пролетели просто незаметно так как кроме увлекательных
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    историй которыми нас просто осыпала наш гид все это было поданно с юмором, энтузиазмом и погружения в атмосферу средневековья. Очень советуем. Относительно организации экскурсии тоже все было на высшем уровне. Просто и очень доступно Григорий

  • С
    Светлана
    7 апреля 2024
    Прага масонов, тамплиеров и алхимиков
    Экскурсия очень понравилась. Хорошо выстроен маршрут. Вячеслав владеет материалом и любит эту тему. Если вы будете задавать ему вопросы он
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    ещё больше вам расскажет, т. к. глубоко в теме. Очень приятная прогулка с интересным человеком. Рекомендую всем узнать больше об этом прекрасном городе вместе в Вячеславом.

  • S
    Svetlana
    25 марта 2024
    Прага: мистическая и легендарная
    Экскурсия для 7 человек: 1. Уже не первый раз в Праге, но этот раз был особенным. Для меня запомнится Прага совсем
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    с другой стороны, с особенной стороны. Огромное спасибо Паша. В следующий раз обязательно еще раз закажем у тебя экскурсию. Еще раз спасибо за такую интересную экскурсию🫶 2. Гид просто супер. Очень интересно рассказывает. Понравилось. Обязательно хочу взять его данные. Буду советовать его и сама с удовольствием ещё бы раз обратилась 3. Очень классный!!!! Меня мало чем можно заинтересовать но я ходила за ним с открытым ртом, он очень поймал наше настроение 4. Павел очень приятный молодой человек и опытный гид Провел нам прекрасную экскурсию по Праге Рассказывает интересно и увлекательно

  • K
    KIRYL
    29 февраля 2024
    Первое знакомство с прекрасной Прагой
    Замечательный город с его историей.
  • E
    Elena
    11 февраля 2024
    Мистическая Прага
    Экскурсия была очень интересной. Начиная с наряда гида Дарины и на протяжении всей экскурсии все было очень интересно, интригующе и необычно. Спасибо большое за интересный рассказ. С уважением Елена Гукк
  • А
    Алексей
    25 января 2024
    Мистическая Прага
    Живая, активная, быстро реагирует на вопросы, с чувством юмора)) Началась экскурсия вовремя, пролетела быстро потому что было увлекательно. Подойдет всем, кому тема интересна)

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Мистические»

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