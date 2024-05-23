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с другой стороны, с особенной стороны. Огромное спасибо Паша. В следующий раз обязательно еще раз закажем у тебя экскурсию. Еще раз спасибо за такую интересную экскурсию🫶 2. Гид просто супер. Очень интересно рассказывает. Понравилось. Обязательно хочу взять его данные. Буду советовать его и сама с удовольствием ещё бы раз обратилась 3. Очень классный!!!! Меня мало чем можно заинтересовать но я ходила за ним с открытым ртом, он очень поймал наше настроение 4. Павел очень приятный молодой человек и опытный гид Провел нам прекрасную экскурсию по Праге Рассказывает интересно и увлекательно