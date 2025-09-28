!!! В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НЕ ВКЛЮЧЕНА СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА!!! Кто не мечтает хоть на один день очутиться в сказке? На этой экскурсии возможно все: мы отправимся в замок Морицбург неподалеку от Дрездена, где проходили съемки милого сердцу многих фильма «Три орешка для Золушки», узнаем курьезные подробности съемочного процесса и даже примерим легендарную туфельку.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Хотите окунуться в сказку? Тогда немедленно отправляемся в замок Морицбург, что находится неподалеку от Дрездена. В его стенах оживает милая сердцу старая сказка «Три орешка для Золушки», ведь именно здесь снимались эпизоды полюбившегося многим фильма. Сегодня в замке можно увидеть наряды Золушки и Принца, узнать курьезные подробности съемки и даже примерить легендарную туфельку. После окончания экскурсии по замку мы сможем заехать в Дрезден или Мейсен (на ваш выбор).
Замок на воде
Замок Морицбург называют жемчужиной саксонского барокко. А ведь начиналось все просто — с небольшого охотничьего домика, где впоследствии останавливались князья и даже короли Саксонии, приезжавшие на охоту. И только в XVIII веке Морицбург превратился из домика в королевскую резиденцию — замок на воде, парящий над озерами. Внешне Морицбург отличается приметными красными крышами, но внутренние интерьеры все же соответствуют первоначальному предназначению замка — охоте. Окружают замок несколько парков, созданных в разных стилях. Из строго французского парк, отвечающего всем законам симметрии, можно попасть в более романтичный английский или по одной из тропинок отправиться к прудам.
Ежедневно
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Морицбург
- Дрезден или Мейсен (по выбору)
Что включено
- Экскурсия,
Что не входит в цену
- Билет в замок - 12 евро
- ТРАНСФЕР
Место начала и завершения?
Рецепция вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Важная информация
- !! В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НЕ ВКЛЮЧЕНА СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА!!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
