Хотите окунуться в сказку? Тогда немедленно отправляемся в замок Морицбург, что находится неподалеку от Дрездена. В его стенах оживает милая сердцу старая сказка «Три орешка для Золушки», ведь именно здесь снимались эпизоды полюбившегося многим фильма. Сегодня в замке можно увидеть наряды Золушки и Принца, узнать курьезные подробности съемки и даже примерить легендарную туфельку. После окончания экскурсии по замку мы сможем заехать в Дрезден или Мейсен (на ваш выбор).

Замок Морицбург называют жемчужиной саксонского барокко. А ведь начиналось все просто — с небольшого охотничьего домика, где впоследствии останавливались князья и даже короли Саксонии, приезжавшие на охоту. И только в XVIII веке Морицбург превратился из домика в королевскую резиденцию — замок на воде, парящий над озерами. Внешне Морицбург отличается приметными красными крышами, но внутренние интерьеры все же соответствуют первоначальному предназначению замка — охоте. Окружают замок несколько парков, созданных в разных стилях. Из строго французского парк, отвечающего всем законам симметрии, можно попасть в более романтичный английский или по одной из тропинок отправиться к прудам.