Путешествие из Праги в Саксонию подарит незабываемые впечатления. В Морицбурге вы увидите знаменитый замок на воде, где снимали фильм «Три орешка для Золушки». В Дрездене прогуляетесь по старинным улицам и насладитесь барочной архитектурой. Это уникальная возможность окунуться в историю и культуру региона, насладиться природой и великолепными видами. Экскурсия идеально подходит для любителей истории и архитектуры

Описание экскурсии

Замок Морицбург — сказка в сердце Саксонии

Всего в 14 км от Дрездена среди зеркальных озёр и густых лесов возвышается романтичный замок Морицбург. Вы оцените уникальные интерьеры с кожаными обоями, позолотой и охотничьими трофеями, знаменитую «Комнату из птичьих перьев» и коллекции мейсенского, китайского и японского фарфора.

Очаровательный Дрезден

Вы прогуляетесь по элегантным площадям и заглянете в переулки с барочным настроением. Увидите величественные фасады и узнаете, как прошлое и настоящее переплетаются в архитектуре города.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Праги

10:30 — экскурсия в Морицбурге: по городу и по замку

12:30 — выезд из Морицбурга

13:00 — экскурсия в Дрездене. Вместе погуляем по городу около 2 часов, потом у вас будет свободное время

17:00 — выезд в Прагу

Организационные детали