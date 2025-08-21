Путешествие из Праги в Саксонию подарит незабываемые впечатления. В Морицбурге вы увидите знаменитый замок на воде, где снимали фильм «Три орешка для Золушки». В Дрездене прогуляетесь по старинным улицам и насладитесь барочной архитектурой.
Это уникальная возможность окунуться в историю и культуру региона, насладиться природой и великолепными видами. Экскурсия идеально подходит для любителей истории и архитектуры
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальный замок Морицбург
- 🏙️ Исторический центр Дрездена
- 🚗 Комфортабельное путешествие
- 📸 Великолепные фотомоменты
- 🕰️ Погружение в историю
- 🎨 Барочная архитектура
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Замок Морицбург
- Центр Дрездена
Описание экскурсии
Замок Морицбург — сказка в сердце Саксонии
Всего в 14 км от Дрездена среди зеркальных озёр и густых лесов возвышается романтичный замок Морицбург. Вы оцените уникальные интерьеры с кожаными обоями, позолотой и охотничьими трофеями, знаменитую «Комнату из птичьих перьев» и коллекции мейсенского, китайского и японского фарфора.
Очаровательный Дрезден
Вы прогуляетесь по элегантным площадям и заглянете в переулки с барочным настроением. Увидите величественные фасады и узнаете, как прошлое и настоящее переплетаются в архитектуре города.
Примерный тайминг
- 8:00 — выезд из Праги
- 10:30 — экскурсия в Морицбурге: по городу и по замку
- 12:30 — выезд из Морицбурга
- 13:00 — экскурсия в Дрездене. Вместе погуляем по городу около 2 часов, потом у вас будет свободное время
- 17:00 — выезд в Прагу
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в замок — €10 за чел., обед и покупки — по желанию
- Едем на комфортабельном автомобиле Honda
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид в Праге
Провёл экскурсии для 2064 туристов
Приветствую! Я переехал в Чехословакию в 1992 году. По специальности художник и искусствовед, закончил академию художеств. Много лет преподавал живопись, рисунок, графику, историю искусств в пражских учебных заведениях. С 2000
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
И
Ирина
21 авг 2025
всем здравствуйте!
Вячеслав хочу поблагодарить Вас за прекрасную экскурсию, все было познавательно и интересно, мы побывали в ряде красивых мест и находились под руководством опытного гида))) великолепная подача исторического материала и приятная поездка сделали наше путешествие незабываемым
спасибо Вам большое!
от всей души желаю Вам всего самого наилучшего, до будущих встреч!
Входит в следующие категории Праги
