Описание экскурсииДорогие гости Праги! Приглашаю вас на мою обзорную экскурсию по правому берегу Влтавы. Старый и Новый Город, заложенный в ХIV веке великим королем, императором Священной Римской империи Карлом IV ждут к себе в гости! В ходе экскурсии перед вами откроются двери в мир средневекового города. Вы в полной мере сможете полюбоваться архитектурой и оценить величие Праги, узнать её тайны и легенды. Мы побываем на главных площадях исторических районов Праги, увидим самые известные в Европе часы "Орлой", необычные арт-объекты, домовые знаки и многое др. Совет: Посетите эту экскурсию после моей экскурсии "Первое знакомство с прекрасной Прагой"@ Источник: ссылка
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Достопримечательности Нового и Старого города
- В Т.Ч. самые известные часы в Европе «Орлой»
- Современные и необычные арт-объекты
- Мост - музей под открытым небом - Карлов мост
- Прекрасные панорамы Праги
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Возле памятника Святому Вацлаву (выход с метро)
Завершение: Карлов мост
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Спасибо огромное, экскурсия была очень интересная, посмотрели на город в новых ключах. Получили массу удовольствия, 3 часа прошли незаметно 😊
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В
Спасибо огромное, экскурсия была очень интересная, посмотрели на город в новых ключах. Получили массу удовольствия, 3 часа прошли незаметно 😊
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В
Экскурсия была очень интересная, мы посмотрели много исторических и интересных мест в Праге.
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Е
Экскурсия прошла по интересным локациям, но с абсолютно неинтересным содержанием. Экскурсовод заучила текст экскурсии и отходить от него не была готова. Нельзя было задавать вопросы, хотя смысл индивидуальной экскурсии по
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