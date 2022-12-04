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моему опыту как раз в том, чтобы было больше интерактива с экскурсоводом, но нет, ожидалось, что мы будем просто ходить за ней и слушать. Кроме содержания эскурсии она особо ничего не знает, несостыковки в своей истории объясняет неловко и непонятно, потому и боится вопросов.