. Выглядка Май
Выглядка Май
Выглядка Май
Выглядка Май
Выглядка Май
Выглядка Май
Выглядка Май
Выглядка Май
Есть рядом с Прагой удивительное место. Здесь красавица Влтава, пробиваясь сквозь скалы делает крутой изгиб в виде подковы.
Сюда можно приезжать круглый год, но самые красивые и фотогеничные закаты в мае. Может быть поэтому, эту смотровую площадку чехи ласково назвали Выглядка Май.
После строительства в 1943 году Штеховицкой, а затем в 1954 году – Слапской плотин берега Влатвы были затоплены. Поднявшаяся вода, затопив низину долины Влтавы, отрезала ее берега от внешнего мира, сделала их менее доступными для обживания. Сейчас - это первозданная природа с редкими домиками и высокими скалистыми берегами.
У нас будет две остановки. Вначале мы пройдем лесными тропинками до места, где Влтава делает крутой изгиб. Посмотрим снизу на скалу, где находится одна из самых красивых смотровых площадок Чехии. А потом поедем на Выглядку Май.
Нас ждут скалистые берега, леса и красавица Влтава!

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
€100

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида и транспорт
Что не входит
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Я встречу вас около отеля
    Завершение: Ваш отель
    Когда и сколько длится?
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 5 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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    Anastasiia P.
    Anastasiia P.
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