Есть рядом с Прагой удивительное место. Здесь красавица Влтава, пробиваясь сквозь скалы делает крутой изгиб в виде подковы.

Сюда можно приезжать круглый год, но самые красивые и фотогеничные закаты в мае. Может быть поэтому, эту смотровую площадку чехи ласково назвали Выглядка Май.

После строительства в 1943 году Штеховицкой, а затем в 1954 году – Слапской плотин берега Влатвы были затоплены. Поднявшаяся вода, затопив низину долины Влтавы, отрезала ее берега от внешнего мира, сделала их менее доступными для обживания. Сейчас - это первозданная природа с редкими домиками и высокими скалистыми берегами.

У нас будет две остановки. Вначале мы пройдем лесными тропинками до места, где Влтава делает крутой изгиб. Посмотрим снизу на скалу, где находится одна из самых красивых смотровых площадок Чехии. А потом поедем на Выглядку Май.

Нас ждут скалистые берега, леса и красавица Влтава!