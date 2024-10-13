Чехия — это не только замки и дворцы, но и шикарные природные заповедники, один из которых вы посетите во время этой увлекательной экскурсии.
Нас ждет путешествие в Чешскую Швейцарию, где мы пройдем сквозь знаменитые Правчицкие Ворота и окажемся на «крыше мира», откуда Чехия видна как на ладони.
Нас ждет путешествие в Чешскую Швейцарию, где мы пройдем сквозь знаменитые Правчицкие Ворота и окажемся на «крыше мира», откуда Чехия видна как на ладони.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Лучше гор могут быть только горы
Чехия может вас удивить не только замками и дворцами, но и шикарными природными парками. Представьте, вы едете на «край света», попадаете в девственные леса, где даже телефон теряет сигнал, по узкой каменистой тропе бредете между высоченных деревьев, которые упираются верхушками прямо в небо. Вокруг звенящая тишина, свежий лесной воздух дурманит голову. Дорога приведет нас к гигантским песчаным глыбам, на которые нам предстоит взобраться. И вот мы, почти как альпинисты-первооткрыватели, покоряем неукротимые вершины скал Чешской Швейцарии, проходим сквозь знаменитые Правчицкие Ворота, и оказываемся на «крыше мира», откуда Чехия видна как на ладони. Необъяснимые ощущения овладевают человеком, взирающим сверху вниз на безграничные ландшафты, простирающиеся до горизонта и покрытые густыми лесами. Вот оно — бескрайнее небо, до которого можно дотронуться рукой, вот они — неприступные горы, суровые и неприветливые, но мы покорили их, взошли на вершину и теперь созерцаем величие скальных массивов, созданное самой природой. Я приглашаю Вас пройтись по необычному маршруту, увидеть Чехию глазами альпиниста, влюбиться в эту страну, богатую памятниками архитектуры, вековой историей и умопомрачительными природными резервациями!
Важно знать:
Специальное снаряжение не понадобится: на вершины скал ведет дорожка-серпантин, по которой без труда могут идти как дети, так и люди в возрасте. Важная информация:!!! В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НЕ ВКЛЮЧЕНА СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА!!!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чешская Швейцария
- Правчицкие Ворота
Что включено
- Экскурсия
Что не входит в цену
- Входной билет на обзорную площадку
- ТРАНСФЕР!!
Место начала и завершения?
Рецепция вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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