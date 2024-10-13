Лучше гор могут быть только горы

Чехия может вас удивить не только замками и дворцами, но и шикарными природными парками. Представьте, вы едете на «край света», попадаете в девственные леса, где даже телефон теряет сигнал, по узкой каменистой тропе бредете между высоченных деревьев, которые упираются верхушками прямо в небо. Вокруг звенящая тишина, свежий лесной воздух дурманит голову. Дорога приведет нас к гигантским песчаным глыбам, на которые нам предстоит взобраться. И вот мы, почти как альпинисты-первооткрыватели, покоряем неукротимые вершины скал Чешской Швейцарии, проходим сквозь знаменитые Правчицкие Ворота, и оказываемся на «крыше мира», откуда Чехия видна как на ладони. Необъяснимые ощущения овладевают человеком, взирающим сверху вниз на безграничные ландшафты, простирающиеся до горизонта и покрытые густыми лесами. Вот оно — бескрайнее небо, до которого можно дотронуться рукой, вот они — неприступные горы, суровые и неприветливые, но мы покорили их, взошли на вершину и теперь созерцаем величие скальных массивов, созданное самой природой. Я приглашаю Вас пройтись по необычному маршруту, увидеть Чехию глазами альпиниста, влюбиться в эту страну, богатую памятниками архитектуры, вековой историей и умопомрачительными природными резервациями!

Важно знать:

Специальное снаряжение не понадобится: на вершины скал ведет дорожка-серпантин, по которой без труда могут идти как дети, так и люди в возрасте. Важная информация:!!! В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НЕ ВКЛЮЧЕНА СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА!!!