Познавательные прогулки на теплоходе по Влтаве стали очень популярными для всех туристов, приезжающих в Прагу. Прогуливаясь по набережным реки Влтава, Вы повсюду любуетесь неповторимой архитектурой Праги, интересуетесь каждым зданием, и многочисленными памятниками. Одной из главных достопримечательностей 🏛️ Праги стала и река Влтава с ее многочисленными порогами, от которых произошло название столицы ⭐️ Чехии.

А если после хорошей прогулки по городу, где Вы близко познакомились с историей 📖 и архитектурой Праги, сменить формат вашего отдыха и отправиться на часовую прогулку 👣 с экскурсией по Влтаве. Спокойная атмосфера и размеренный ритм движения теплохода, живописные панорамы, и у вас уже масса новых впечатлений и эмоций.

Теплоход отходит от причала, начинается экскурсия ⛳, и первое что сразу вы узнаете - это Карлов мост, соединяющий два главных исторических района Праги. Этот старейший мост на реке Влтава стал визитной карточкой города. С одного берега открывается живописная панорама Пражского града со знаменитым собором святого Вита, остров 🏝️ Кампа, виден холм Петршин, который всегда узнаваем по смотровой башне, очень похожей на Эйфелеву башню. На другом берегу увидите великолепный вид на музей 🖼 Бедржиха Сметаны, сверкающее позолотой здание Национального театра. Согласитесь, что слушать рассказы об истории архитектурных памятников и зданий, и одновременно видеть их с нового ракурса, это действительно необычно.

Кстати, во время такой необычной экскурсии 🧭 вы можете сидеть в ресторане или баре теплохода, и одновременно любоваться открывающимися видами, а при желании можно сделать очень красивые 🤩 снимки на память об этой прогулке.