Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Во время прогулки на теплоходе по реке Влтаве вам откроются самые удачные ракурсы на архитектуру барокко. Маршрут пройдет от Карлова Моста до музея Бедржиха Сметаны.



На теплоходе работает ресторан. Во время круиза Вы можете прослушать аудио-экскурсию на английском языке, также Вы можете получить текстовую версию экскурсии на других языках. 3.9 56 отзывов

Eurotour Group Ваш гид в Праге Задать вопрос Групповая экскурсия €15 за человека 3.9 56 отзывов 🇷🇺 русский 1 час 1-20 человек Круизы Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Познавательные прогулки на теплоходе по Влтаве стали очень популярными для всех туристов, приезжающих в Прагу. Прогуливаясь по набережным реки Влтава, Вы повсюду любуетесь неповторимой архитектурой Праги, интересуетесь каждым зданием, и многочисленными памятниками. Одной из главных достопримечательностей Праги стала и река Влтава с ее многочисленными порогами, от которых произошло название столицы Чехии. А если после хорошей прогулки по городу, где Вы близко познакомились с историей и архитектурой Праги, сменить формат вашего отдыха и отправиться на часовую прогулку с экскурсией по Влтаве. Спокойная атмосфера и размеренный ритм движения теплохода, живописные панорамы, и у вас уже масса новых впечатлений и эмоций. Теплоход отходит от причала, начинается экскурсия, и первое что сразу вы узнаете - это Карлов мост, соединяющий два главных исторических района Праги. Этот старейший мост на реке Влтава стал визитной карточкой города. С одного берега открывается живописная панорама Пражского града со знаменитым собором святого Вита, остров Кампа, виден холм Петршин, который всегда узнаваем по смотровой башне, очень похожей на Эйфелеву башню. На другом берегу увидите великолепный вид на музей Бедржиха Сметаны, сверкающее позолотой здание Национального театра. Согласитесь, что слушать рассказы об истории архитектурных памятников и зданий, и одновременно видеть их с нового ракурса, это действительно необычно. Кстати, во время такой необычной экскурсии вы можете сидеть в ресторане или баре теплохода, и одновременно любоваться открывающимися видами, а при желании можно сделать очень красивые снимки на память об этой прогулке.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Пражский град

Собором святого Вита

Остров Кампа

Холм Петршин Что включено Часовая прогулка на теплоходе

Аудиогид

Доступ к ресторану Что не входит в цену Еда и напитки

Услуги гида не включены (во время круиза Вы можете прослушать аудио-экскурсию на русском языке) Где начинаем и завершаем? Начало: Краковска 21 Завершение: Штефаников мост Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.