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Часовой панорамный круиз по Влтаве

4.1
18 отзывов
Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Праги
Во время прогулки на теплоходе по реке Влтаве вам откроются самые удачные ракурсы на архитектуру барокко.

Маршрут пройдет от Карлова Моста до музея Бедржиха Сметаны.

На теплоходе работает ресторан.

Во время круиза Вы можете прослушать аудио-экскурсию на английском языке, также Вы можете получить текстовую версию экскурсии 🧭 на других языках.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €14 за человека

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Часовой панорамный круиз по Влтаве
Часовой панорамный круиз по Влтаве

Что вы увидите

  • Пражский град
  • собором святого Вита
  • остров Кампа
  • холм Петршин
Познавательные прогулки на теплоходе по Влтаве стали очень популярными для всех туристов, приезжающих в Прагу. Прогуливаясь по набережным реки Влтава, Вы повсюду любуетесь неповторимой архитектурой Праги, интересуетесь каждым зданием, и многочисленными памятниками. Одной из главных достопримечательностей 🏛️ Праги стала и река Влтава с ее многочисленными порогами, от которых произошло название столицы ⭐️ Чехии.
А если после хорошей прогулки по городу, где Вы близко познакомились с историей 📖 и архитектурой Праги, сменить формат вашего отдыха и отправиться на часовую прогулку 👣 с экскурсией по Влтаве. Спокойная атмосфера и размеренный ритм движения теплохода, живописные панорамы, и у вас уже масса новых впечатлений и эмоций.
Теплоход отходит от причала, начинается экскурсия ⛳, и первое что сразу вы узнаете - это Карлов мост, соединяющий два главных исторических района Праги. Этот старейший мост на реке Влтава стал визитной карточкой города. С одного берега открывается живописная панорама Пражского града со знаменитым собором святого Вита, остров 🏝️ Кампа, виден холм Петршин, который всегда узнаваем по смотровой башне, очень похожей на Эйфелеву башню. На другом берегу увидите великолепный вид на музей 🖼 Бедржиха Сметаны, сверкающее позолотой здание Национального театра. Согласитесь, что слушать рассказы об истории архитектурных памятников и зданий, и одновременно видеть их с нового ракурса, это действительно необычно.
Кстати, во время такой необычной экскурсии 🧭 вы можете сидеть в ресторане или баре теплохода, и одновременно любоваться открывающимися видами, а при желании можно сделать очень красивые 🤩 снимки на память об этой прогулке.
Что входит
  • Часовая прогулка на теплоходе
  • Аудиогид
  • Доступ к ресторану
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Услуги гида не включены (во время круиза Вы можете прослушать аудио-экскурсию на русском языке)
Начало
🚩 Вацлавская пл. 1, пассаж "Koruna", офис Eurotour
Место завершения
🏁 Чехов мост
Часовой панорамный круиз по Влтаве
Часовой панорамный круиз по Влтаве
Часовой панорамный круиз по Влтаве
Часовой панорамный круиз по Влтаве

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Eurotour G.
Eurotour G.
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18 отзывов оставили туристы

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