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Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином

3.9
59 отзывов
Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Праги
За два часа вы проплывёте под многочисленными мостами, включая знаменитый Карловый мост; увидите с необычного ракурса музей 🖼 чешского композитора Бедржиха Сметаны; здание Национального театра, Танцующий дом, замок 🏰 Вышеград, монастырь На Слованах и многое другое.

Вдали будет видна Петршинская башня – копия Эйфелевой башни в миниатюре.

На кораблике вас ждёт приятная атмосфера, живая музыка, большой выбор блюд и закусок.
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  • 👥Групповая
  • 🍤Можно и покушать
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €35 за человека

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Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином

Что вы увидите

  • Национальный театр
  • Танцующий дом
  • Вышеград
  • монастырь На Слованах
  • монастырь святой Анежки
  • Пражский град
Устали от бесконечных пеших прогулок по городу, бегали по магазинам или провели день на экскурсии? Хочется немного расслабиться или отдохнуть по-настоящему? Приглашаем Вас насладиться панорамой красивой и неповторимой Праги с палубы корабля как днем, так и вечером.
Прогулка на теплоходе по Влтаве — одна из самых популярных экскурсий в Праге. Для влюблённых, семейных пар, или компании друзей подойдет 2 - часовая вечерняя прогулка 👣. Приятная атмосфера, живая музыка, красивые 🤩 виды вечерней Праги, вкусный ужин в форме шведского стола, где большой выбор горячих блюд закусок, салаты, десерты и фрукты 🍉 – все это располагает к хорошему отдыху. Следует отметить, что алкогольные и безалкогольные напитки оплачиваются отдельно.
Несомненно, одной из главных достопримечательностей 🏛️ Праги стала река Влтава с ее многочисленными порогами, от которых и произошло название столицы ⭐️ Чехии. Гуляя по набережным Влтавы можно повсюду и бесконечно любоваться неповторимой архитектурой Праги, и каждое здание вас будет чем – то удивлять. Но с палубы теплохода красавица Прага предстанет пред вами совершенно иной. И, чтобы это увидеть, мы приглашаем Вас на вечернюю прогулку на теплоходе по Влтаве, чтобы насладиться живописными панорамами вечерней Праги. Тихо отплывает теплоход от пристани, медленно течет река, не спеша под звуки музыки меняются панорамы одна на другую.
Как только наш теплоход отходит от причала, красавица Прага расцветает яркими красками старинной архитектуры и современных зданий. Вдали виден холм Петршин, на котором возведена Петршинская башня - копия Эйфелевой башни в миниатюре. Отдыхая на теплоходе, вы проплываете под многочисленными мостами Праги и, конечно же, под знаменитым Карловым мостом. После него перед вами открывается великолепный вид на музей 🖼 Бедржиха Сметаны. На открытой палубе вы сможете увидеть историческое здание Национального театра, Танцующий дом, Вышеград, монастырь На Слованах, монастырь святой Анежки. Вечерняя иллюминация подарит вашим впечатлениям еще больше ярких красок. На другом берегу Влтавы расположен величественный Пражский град, освещенные яркими огнями Мала страна и остров 🏝️ Кампа. А вот еще одна визитная карточка Праги — Министерство промышленности и торговли, величественное здание Совета министров Республики, Ганавский павильон и резиденция премьер-министра Чехии.
Что входит
  • Билет на кораблик
  • Шведский стол
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Староместская площадь
Место завершения
🏁 Чехов мост
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Eurotour G.
Eurotour G.
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59 отзывов оставили туристы

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