Алеся К. – Гид из Праги

Чехия – одно из крупнейших государств Центральной Европы.



Прага – город 🏙️ с удивительной историей 📖, который по праву считается не только столицей ⭐️, но и целой туристической достопримечательностью 🏛️, многие объекты которой занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



На этой экскурсии 🧭 вы узнаете не только тайны и загадки Чехии и Праги, но и посетите секретные термальные источники, где сможете расслабиться и погреться в минеральной и обогащенной воде.