Посещение бассейнов с тёплой минеральной водой. Ужин в колоритном чешском ресторане с крафтовым пивом.
Поход в горы ⛰️ + купание в тёплых термальных бассейнах:
В бассейне с тёплой минеральной водой можно понежиться с минимальным количеством посетителей. Погреться в сауне, не расталкивая при этом ряды таких же желающих, а спокойно, чуть ли не в гордом одиночестве, принять тепловые ванны.
Лечит вода заболевания опорно-двигательного аппарата, суставов, позвоночника, боли в спине и регулярные головные боли.
Температура воды бассейна +35. По краям бассейна - водяные пушки, многочисленные джакузи, водные массажёры ступней ног, спины, лодыжек.
Плавательный бассейн (термальная вода +29), дорожка Кнейпера, разные виды саун, бассейн для охлаждения с холодной водой.
Прогулка в горы по девственном лесу 🌲 в заповеднике Чешская Швейцария.
Подышите свежим, вкусным, лесным воздухом.
Очаруетесь видами с высоты скал. Всего пройдём 6 км. ДОРОГА НЕ ТЯЖЁЛАЯ!
После посещения этих райских уголков, пообедаем в самом лучшем ресторане-пивоварне кстати, где готовят крафтовое пиво. Особенно вкусное - вишнёвое! А готовят просто божественно.
Что входит
Экскурсия
трансфер
Что не входит
Билет в термальный комплекс: бассейны + сауны 2 часа = 10 евро
Начало и место завершения
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.