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Горы Чешской Швейцарии и купание в термах

5
2 отзыва
Алеся К.
Алеся К. – Гид из Праги
Чехия – одно из крупнейших государств Центральной Европы.

Прага – город 🏙️ с удивительной историей 📖, который по праву считается не только столицей ⭐️, но и целой туристической достопримечательностью 🏛️, многие объекты которой занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На этой экскурсии 🧭 вы узнаете не только тайны и загадки Чехии и Праги, но и посетите секретные термальные источники, где сможете расслабиться и погреться в минеральной и обогащенной воде.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €280 за экскурсию

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Горы Чешской Швейцарии и купание в термах
Горы Чешской Швейцарии и купание в термах

Что вы увидите

  • Посещение бассейнов с тёплой минеральной водой. Ужин в колоритном чешском ресторане с крафтовым пивом.

Поход в горы ⛰️ + купание в тёплых термальных бассейнах:

  • В бассейне с тёплой минеральной водой можно понежиться с минимальным количеством посетителей. Погреться в сауне, не расталкивая при этом ряды таких же желающих, а спокойно, чуть ли не в гордом одиночестве, принять тепловые ванны.
  • Лечит вода заболевания опорно-двигательного аппарата, суставов, позвоночника, боли в спине и регулярные головные боли.
  • Температура воды бассейна +35. По краям бассейна - водяные пушки, многочисленные джакузи, водные массажёры ступней ног, спины, лодыжек.
  • Плавательный бассейн (термальная вода +29), дорожка Кнейпера, разные виды саун, бассейн для охлаждения с холодной водой.
  • Прогулка в горы по девственном лесу 🌲 в заповеднике Чешская Швейцария.
  • Подышите свежим, вкусным, лесным воздухом.
  • Очаруетесь видами с высоты скал. Всего пройдём 6 км. ДОРОГА НЕ ТЯЖЁЛАЯ!
  • После посещения этих райских уголков, пообедаем в самом лучшем ресторане-пивоварне кстати, где готовят крафтовое пиво. Особенно вкусное - вишнёвое! А готовят просто божественно.
Что входит
  • Экскурсия
  • трансфер
Что не входит
  • Билет в термальный комплекс: бассейны + сауны 2 часа = 10 евро
Начало и место завершения
🚩 Рецепция вашего отеля
Горы Чешской Швейцарии и купание в термах
Горы Чешской Швейцарии и купание в термах
Горы Чешской Швейцарии и купание в термах
Горы Чешской Швейцарии и купание в термах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алеся К.
Алеся К.
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2 отзыва оставили туристы

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