На самом юге Чехии расположился небольшой, но очень древний город Чешский Крумлов.
Знаменит этот красавец-город великолепно сохранившимся историческим центром со старинными домами, потрясающим видом на древний скалистый замок, узкими улочками, где за каждым поворотом оживают легенды.
Город словно декорация к средневековому роману о прекрасных дамах, отважных рыцарях, принцах и призраках.
Знаменит этот красавец-город великолепно сохранившимся историческим центром со старинными домами, потрясающим видом на древний скалистый замок, узкими улочками, где за каждым поворотом оживают легенды.
Город словно декорация к средневековому роману о прекрасных дамах, отважных рыцарях, принцах и призраках.
Описание экскурсииЧешский Крумлов известен с 13 века, когда его построили для дворянской династии Витковичей. И словно не было промелькнувших 8 столетий – по сей день в городе сохранилась удивительная средневековая атмосфера, а каждый самый таинственный уголок рассказывает свою неповторимую историю. Вот поэтому исторический центр Крумлова официально находится под защитой ЮНЕСКО (с 1992 года) как объект культурного наследия.
- Во второй части нашего путешествия мы пригласим Вас в другой замок – Глубока-над-Влтавой.
- Именно здесь вы окончательно поймете значение выражения «замереть от восторга»! Словно принцесса в белом подвенечном платье встретит Вас силуэт замка. Украшения, бастионы, высокие зубцы башенок, колонны и шумящая у подножия река Влтава – вы будто попадете в волшебный мир Уолта Диснея.
Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье. Выезд в 8:30, возвращение в 19:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Чешский Крумлов
- Замок Глубока-над-Влтавой
- Парк замка Глубока
- Замок Чешский Крумлов
- Барокальный парк замка Чешский Крумлов
- Вращающийся театр
- Плащевой мост
- Готический Собор Святого Вита
- Места съёмок фильма «Иллюзионист»
- Призрак замка Морисвиль
- Музей пыток
- Сторожевая Башня Крумлова
- Паркан и Латран
- Музей восковых фигур
Что включено
- Трансфер
- Экскурсионное обслуживание
- Наушники
Что не входит в цену
- Посещение замков, музеев и прочих достопримечательностей не входит в стоимость экскурсии, но мы поможем Вам приобрести билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вацлавская площадь, перед памятником Св Вацлаву
Завершение: Вацлавская площадь, 58
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье. Выезд в 8:30, возвращение в 19:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
28 апр 2025
Всё было здорово! Экскурсия супер! Гид Алекс просто гроссмейстер своего ремесла!
Y
Yevhen
28 апр 2025
Всё было здорово! Экскурсия супер! Гид Алекс просто гроссмейстер своего ремесла!
Входит в следующие категории Праги
Похожие экскурсии из Праги
Индивидуальная
до 6 чел.
Чешский Крумлов, «жемчужина Влтавы»
Погрузитесь в атмосферу XVII века в Чешском Крумлове, прогуливаясь по улочкам и открывая секреты старинного Града. Уникальные впечатления гарантированы
Начало: На рецепции отеля
Завтра в 08:00
21 ноя в 08:00
€455 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чешский Крумлов. Красота за пределами Праги
Средневековые улицы и замковые парки Чешского Крумлова перенесут вас в прошлое. Узнайте о жизни алхимиков и астрономов, гуляя по историческим местам
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
Восхититься убранством красивейшего замка Чехии и обойти уютный Чески-Крумлов
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:00
21 ноя в 08:00
€380 за всё до 8 чел.