21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Чешский Крумлов предлагает уникальную возможность погрузиться в средневековую атмосферу.
Здесь можно увидеть замок, возвышающийся над городом более 700 лет, и узнать о его обитателях, включая легендарного Юлия Цезаря Австрийского. Величественный град Глубока над Влтавой впечатлит богатой историей и архитектурой. Не упустите шанс насладиться местной кухней и пивом Eggenberg. Эта экскурсия - отличный способ узнать больше о Чехии и ее культурном наследии
Здесь можно увидеть замок, возвышающийся над городом более 700 лет, и узнать о его обитателях, включая легендарного Юлия Цезаря Австрийского. Величественный град Глубока над Влтавой впечатлит богатой историей и архитектурой. Не упустите шанс насладиться местной кухней и пивом Eggenberg. Эта экскурсия - отличный способ узнать больше о Чехии и ее культурном наследии
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные средневековые замки
- 🐻 Живые медведи в Медведариуме
- 📜 Истории о знаменитых жителях
- 🍺 Дегустация местного пива Eggenberg
- 🗺️ Погружение в атмосферу средневековья
Что можно увидеть
- Замок Глубока над Влтавой
- Замок Чешского Крумлова
- Медведариум
Описание экскурсии
Программа
Во время путешествия я буду рассказывать об истории южной Чехии, интересных городах этого региона, судьбах прежних владельцев этих земель и их родовых имений, а также о том, как жилось простым горожанам во времена правления различных династий.
- Сначала мы посетим один из самых красивых замков Чехии в торжественном и величественном граде Глубока над Влтавой. Вы насладитесь его богато оформленными залами и не менее богатой историей.
- Затем мы отправимся в сказочный замок Чешского Крумлова, который вырос прямо из скалы и возвышается над историческим центром города уже более 700 лет. Прогуляемся по пяти дворам замка и выйдем на смотровые площадки c фантастическими видами.
- Вы узнаете леденящие кровь подробности пребывания в замке сумасшедшего Юлия Цезаря Австрийского, сына австрийского императора Рудольфа II. А также о временах, когда в Крумлове проживала «Оборотень Элеонора», а под стенами замка стояли клетки с волчицами.
- Истории всех старинных замков так или иначе связаны с привидениями. Я расскажу о приведениях замка Чешского Крумлова и других бывших владений Роженбергов.
- А еще вы увидите живых медведей, охраняющих подступы к замку, и узнаете историю замкового Медведариума.
- И в завершении попробуете вкуснейшие блюда Юго-Чешского региона и местное пиво Eggenberg.
Эта экскурсия поможет лучше узнать историю Чехии и ее правителей, погрузиться в эпоху чешского средневековья в охраняемом ЮНЕСКО городе, узнать историю и устройство двух знаменитых замков страны и понять, что Чехия богата на прекрасные исторические места, в которые, как и в Прагу, хочется возвращаться.
Организационные детали
- Транспортные расходы, в том числе трансфер из отеля и обратно, включены в стоимость.
- Отдельно оплачиваются входные билеты в замок Глубока над Влтавой — 8 евро/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 4712 туристов
Энергичный гид, пленённый красотой и историей сказочной Чехии. С радостью поделюсь с вами яркими впечатлениями, интересными историями и самыми живописными уголками этой страны. Вместе мы можем насладиться красотами Чехии, посмотреть старинные города и уникальные замки, познакомиться с шедеврами чешской кухни и попробовать редкие сорта богемского пива.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
В восторге от экскурсии! Невероятные виды и замечательный гид. Спасибо!
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Y
Мы были в Чехии давно, в 2019 году и тогда тоже посещали Чешский Крумлов, но это было в ноябре. Сейчас мы приехали в Чешский Крумлов в мае. Эта экскурсия, на
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Сделали однодневную вылазку из Праги. Волшебный день в южной Чехии. О существовании Чешского Крумлова я узнал несколько лет назад в Вене, разглядывая работы Эгона Шиле. Оказалось, этот художник жил несколько
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V
Заказал персональную экскурсию в конце июня 2017 года, начитавшись положительных отзывов, и не ошибся. Очень приятная во всех отношениях была поездка, и,честно говоря, хорошо, что нас не объединили с другой
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Е
Огромное спасибо Евгению за увлекательную и незабываемую экскурсию. Ездили семьей с дочкой 8 лет. Интересно было всем. Крумлув необыкновенно красивый, а Евгений знает все его тайные улочки и историю всех
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Л
Буквально вчера прошла наша великолепная экскурсия, проведённая Евгением в Чешский крумлов! Замечательный гид, отличный рассказчик, разносторонний человек. Легко не принужденной, с тонким чувством юмора, Два часа дороги до Крумлов пролетели
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