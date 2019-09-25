21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Понять историю Чехии и ее правителей в авто-экскурсии в средневековый город ЮНЕСКО

Евгений
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Евгений – ваш гид
Чешский Крумлов — это средневековые улицы, замковые парки и торжественные дворы, по которым ходили сказочник Андерсон, алхимик Келли и астроном Галилей.

Гуляя по городу в окружении старинных построек, вы потеряетесь во времени и реальности.

Каждое здание здесь — живая история, и, чтобы лучше понять историю всей страны и полностью погрузиться в эпоху средневековья, стоит услышать мои рассказы о городе, его жителях и южной Чехии.
280 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии21 отзыв
4.95
Чешский Крумлов. Красота за пределами Праги
Чешский Крумлов. Красота за пределами Праги

Программа

Во время путешествия я буду рассказывать об истории южной Чехии, интересных городах этого региона, судьбах прежних владельцев этих земель и их родовых имений, а также о том, как жилось простым горожанам во времена правления различных династий.

  • Сначала мы посетим один из самых красивых замков Чехии в торжественном и величественном граде Глубока над Влтавой. Вы насладитесь его богато оформленными залами и не менее богатой историей.
  • Затем мы отправимся в сказочный замок Чешского Крумлова, который вырос прямо из скалы и возвышается над историческим центром города уже более 700 лет. Прогуляемся по пяти дворам замка и выйдем на смотровые площадки c фантастическими видами.
  • Вы узнаете леденящие кровь подробности пребывания в замке сумасшедшего Юлия Цезаря Австрийского, сына австрийского императора Рудольфа II. А также о временах, когда в Крумлове проживала «Оборотень Элеонора», а под стенами замка стояли клетки с волчицами.
  • Истории всех старинных замков так или иначе связаны с привидениями. Я расскажу о приведениях замка Чешского Крумлова и других бывших владений Роженбергов.
  • А еще вы увидите живых медведей, охраняющих подступы к замку, и узнаете историю замкового Медведариума.
  • И в завершении попробуете вкуснейшие блюда Юго-Чешского региона и местное пиво Eggenberg.

Эта экскурсия поможет лучше узнать историю Чехии и ее правителей, погрузиться в эпоху чешского средневековья в охраняемом ЮНЕСКО городе, узнать историю и устройство двух знаменитых замков страны и понять, что Чехия богата на прекрасные исторические места, в которые, как и в Прагу, хочется возвращаться.

Организационные детали

  • Транспортные расходы, в том числе трансфер из отеля и обратно, включены в стоимость.
  • Отдельно оплачиваются входные билеты в замок Глубока над Влтавой — 8 евро/чел.
Чешский Крумлов. Красота за пределами Праги
Чешский Крумлов. Красота за пределами Праги
Чешский Крумлов. Красота за пределами Праги
Чешский Крумлов. Красота за пределами Праги
Чешский Крумлов. Красота за пределами Праги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Энергичный гид, плененный красотой и историей сказочной Чехии. С радостью поделюсь с вами яркими впечатлениями, интересными историями и самыми живописными уголками этой страны. Вместе мы можем насладиться красотами Чехии, посмотреть старинные города и уникальные замки, познакомиться с шедеврами чешской кухни и попробовать редкие сорта богемского пива.
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

25 сентября 2019
Буквально вчера прошла наша великолепная экскурсия, проведённая Евгением в Чешский крумлов! Замечательный гид, отличный рассказчик, разносторонний человек. Легко не принужденной, с тонким чувством юмора, Два часа дороги до Крумлов пролетели как пять минут, так интересно он рассказывал об истории города и окрестностях. Любые наши вопросы и пожелания совсем не затрудняли нашего гида! Крумлов потрясающий город! Очень красивый! Всем советую, приехав в Прагу, посетить его и конечно же с нашим гидом -Евгением!
14 июля 2019
Экскурсия в Чешский Крумлов понравилась . Уютный и живописный городок. Правда дорога до него немного утомительна ( лично для меня). Спасибо гиду Евгению за поездку- тактично, познавательно и ненавязчиво, в общем нам понравилось!!!
27 июня 2019
После Праги Крумлов надо посмотреть обязательно.
26 апреля 2018
Восхитительный город! Отличный гид! Отличная поездка!
29 марта 2018
Красивый городок, интересные истории. Хороший гид, - интересная подача, хороший маршрут, и знает ответы на все наши вопросы. Рекомендуем и гида и Крумлов!
17 февраля 2018
Замечательный экскурсовод с глубокими знаниями истории Чехии. При этом подаёт информацию с юмором, не занудно. Не уверена, что порекомендовала бы друзьям, так как Чешский Крумлов сам по себе городок непримечательный, а дорога в один конец занимает не менее двух часов. Но мы прекрасно провели время и если будем в этих краях, обязательно возьмём экскурсию с Евгением.
25 декабря 2017
Экскурсия хороша! городок просто великолепен!!! аура потрясающая (особенно рано утром, до приезда туристов и вечером). Мы с мужем брали только Крумлов, без заезда в замок Глубока над Влтавой, я считаю, что туда лучше ехать летом и брать как отдельную экскурсию, не любим совмещать 2 в 1)
Для тех, кто по каким- то причинам не сможет поехать в Крумлов самостоятельно, очень советую брать индивидуальную экскурсию, это мало с чем сравнимое удовольствие!!
23 ноября 2017
Спасибо Евгению за экскурсию. Нам очень понравилось. Достаточно долго ехать, но оно того стоит. Евгений всю дорогу рассказывал о Чехии, ее истории и время прошло незаметно. Узнали много интересного. По пути в Крумлов остановились возле красивого замка и за доп. плату побывали внутри. Сам Крумлов очень красивый и необычный. В завершении покушали в уютном ресторанчике.
10 ноября 2017
Интересная и впечатляющая прогулка.
9 ноября 2017
Экскурсия стоит того, чтобы ее посетить! Даже не смотря на то ,что Крумлов не близко от Праги. Правда нам не повезло с погодой, шёл сильный дождь. Но когда попадаешь в Крумлов , даже дождь становится незаметными. А главное , нам очень повезло с гидом! Евгений профессионал! Рассказывал достоверные исторические факты и просто интересные истории. Очень легко и интересно с ним общаться. У нас остались очень приятные впечатления, спасибо Евгению!!!
Ещё 11 отзывов

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