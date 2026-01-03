21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Чешский Крумлов предлагает уникальную возможность погрузиться в средневековую атмосферу. Здесь можно увидеть замок, возвышающийся над городом более 700 лет, и узнать о его обитателях, включая легендарного Юлия Цезаря Австрийского. Величественный град Глубока над Влтавой впечатлит богатой историей и архитектурой. Не упустите шанс насладиться местной кухней и пивом Eggenberg. Эта экскурсия - отличный способ узнать больше о Чехии и ее культурном наследии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа

Во время путешествия я буду рассказывать об истории южной Чехии, интересных городах этого региона, судьбах прежних владельцев этих земель и их родовых имений, а также о том, как жилось простым горожанам во времена правления различных династий.

Сначала мы посетим один из самых красивых замков Чехии в торжественном и величественном граде Глубока над Влтавой. Вы насладитесь его богато оформленными залами и не менее богатой историей.

Затем мы отправимся в сказочный замок Чешского Крумлова, который вырос прямо из скалы и возвышается над историческим центром города уже более 700 лет. Прогуляемся по пяти дворам замка и выйдем на смотровые площадки c фантастическими видами.

Вы узнаете леденящие кровь подробности пребывания в замке сумасшедшего Юлия Цезаря Австрийского, сына австрийского императора Рудольфа II. А также о временах, когда в Крумлове проживала «Оборотень Элеонора», а под стенами замка стояли клетки с волчицами.

Истории всех старинных замков так или иначе связаны с привидениями. Я расскажу о приведениях замка Чешского Крумлова и других бывших владений Роженбергов.

А еще вы увидите живых медведей, охраняющих подступы к замку, и узнаете историю замкового Медведариума.

И в завершении попробуете вкуснейшие блюда Юго-Чешского региона и местное пиво Eggenberg.

Эта экскурсия поможет лучше узнать историю Чехии и ее правителей, погрузиться в эпоху чешского средневековья в охраняемом ЮНЕСКО городе, узнать историю и устройство двух знаменитых замков страны и понять, что Чехия богата на прекрасные исторические места, в которые, как и в Прагу, хочется возвращаться.

Организационные детали