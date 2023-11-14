Широкоформатные пейзажи, уютные улочки и цветные фасады универсально подойдут сегодня каждому. Десертными вишенками послужат сказки, легенды и тосты, ибо какая ж экскурсия без небылиц.

Замок Конопиште с уникальной коллекцией оружия и интерьеров окажется первым пунктом анонсируемой программы. Гигантская романтическая усадьба, загримированная под брутального средневекового борцуна, хорошо известна большинству любителей европейской истории. Ну, а эмпатам с тягой к чувственной импрессии бонус за способность вчувствоваться!

Второй достопримечательностью дня станет деревня Голашовице. Данное яичко не простое — золотое, потому как очутиться среди объектов Всемирного наследия не всякой деревне судьба…

ЮНЕСКО для Голашовиц донатор, ктитор и фундатор, а так же и ангел из плеяды серафимов, приведший сельское диво к трону вселенской Славы! Полюбоваться пасторалями дивного оазиса, разместившегося посреди бескрайних кукурузных полей, однозначно стоит.

Конечная же мишень всей одиссеи — Чешский Крумлов. Этот сочный и милый городок — ещё один объект, активно продвигаемый ЮНЕСКО. О Чешском Крумлове сказано так много, что побывать в нём — как минимум бонтон. Его городские пейзажи — услада для глаз, а брутальные легенды — подходящие фабулы для сценариев Хичкока.