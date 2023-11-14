Замок Конопиште, Голашовице и Чешский Крумлов

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоговорящим гидом.
Замок Конопиште, Голашовице и Чешский Крумлов
Замок Конопиште, Голашовице и Чешский Крумлов
Замок Конопиште, Голашовице и Чешский Крумлов
Замок Конопиште, Голашовице и Чешский Крумлов
Замок Конопиште, Голашовице и Чешский Крумлов
Замок Конопиште, Голашовице и Чешский Крумлов
Замок Конопиште, Голашовице и Чешский Крумлов

Что вас ожидает:

  • Замок Конопиште
  • Деревня Голашовице
  • Чешских Крумлов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Широкоформатные пейзажи, уютные улочки и цветные фасады универсально подойдут сегодня каждому. Десертными вишенками послужат сказки, легенды и тосты, ибо какая ж экскурсия без небылиц.

Замок Конопиште с уникальной коллекцией оружия и интерьеров окажется первым пунктом анонсируемой программы. Гигантская романтическая усадьба, загримированная под брутального средневекового борцуна, хорошо известна большинству любителей европейской истории. Ну, а эмпатам с тягой к чувственной импрессии бонус за способность вчувствоваться!

Второй достопримечательностью дня станет деревня Голашовице. Данное яичко не простое — золотое, потому как очутиться среди объектов Всемирного наследия не всякой деревне судьба…
ЮНЕСКО для Голашовиц донатор, ктитор и фундатор, а так же и ангел из плеяды серафимов, приведший сельское диво к трону вселенской Славы! Полюбоваться пасторалями дивного оазиса, разместившегося посреди бескрайних кукурузных полей, однозначно стоит.

Конечная же мишень всей одиссеи — Чешский Крумлов. Этот сочный и милый городок — ещё один объект, активно продвигаемый ЮНЕСКО. О Чешском Крумлове сказано так много, что побывать в нём — как минимум бонтон. Его городские пейзажи — услада для глаз, а брутальные легенды — подходящие фабулы для сценариев Хичкока.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
На весь день
Дворцы, замки и особняки

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