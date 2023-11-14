Что вас ожидает:
- Замок Конопиште
- Деревня Голашовице
- Чешских Крумлов
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Широкоформатные пейзажи, уютные улочки и цветные фасады универсально подойдут сегодня каждому. Десертными вишенками послужат сказки, легенды и тосты, ибо какая ж экскурсия без небылиц.
Замок Конопиште с уникальной коллекцией оружия и интерьеров окажется первым пунктом анонсируемой программы. Гигантская романтическая усадьба, загримированная под брутального средневекового борцуна, хорошо известна большинству любителей европейской истории. Ну, а эмпатам с тягой к чувственной импрессии бонус за способность вчувствоваться!
Второй достопримечательностью дня станет деревня Голашовице. Данное яичко не простое — золотое, потому как очутиться среди объектов Всемирного наследия не всякой деревне судьба…
ЮНЕСКО для Голашовиц донатор, ктитор и фундатор, а так же и ангел из плеяды серафимов, приведший сельское диво к трону вселенской Славы! Полюбоваться пасторалями дивного оазиса, разместившегося посреди бескрайних кукурузных полей, однозначно стоит.
Конечная же мишень всей одиссеи — Чешский Крумлов. Этот сочный и милый городок — ещё один объект, активно продвигаемый ЮНЕСКО. О Чешском Крумлове сказано так много, что побывать в нём — как минимум бонтон. Его городские пейзажи — услада для глаз, а брутальные легенды — подходящие фабулы для сценариев Хичкока.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты в замки и музеи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.