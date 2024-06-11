Чешский Крумлов — один из самых обаятельных городов Чехии. Именно он вдохновил Андерсена написать сказку «Снежная королева». Гуляя по колоритным улочкам, любуясь расписными фасадами домов и готическими памятниками, вы перенесётесь в Средние века. Мы поговорим о прошлом быте, знаковых личностях и местных легендах. И конечно, особое внимание уделим древнему замку, второму по величине в стране.

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Праге

Элеонора Ваш гид в Праге

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Самобытный Чешский Крумлов

Вы погуляете по древним петляющим улочкам, полюбуетесь фасадами домов и узнаете о жизни горожан в прежние времена

На площади Согласия увидите расположение домов и прилегающих улиц в точно таком же виде, что и столетия назад

Рассмотрите здание ратуши 17 века и прекрасно сохранившиеся готические арки

Посетите костёл святого Вита и познакомитесь с памятником поздней готики 15 века

На прогулке я расскажу об особом ландшафте местности, который позволял успешно отражать нападения неприятелей

А ещё вы узнаете о знаменитом художнике Эгоне Шиле и самом известном привидении в Чехии, которое обитает именно здесь

Величественный замок

Чешскокрумловский замок — второй по величине после Пражского града, резиденции чешских правителей.

Вы оцените впечатляющий вид сооружения, которое будто срастается со скалой, на которой стоит.

Познакомитесь с преданием об основании замка, узнаете о периоде его расцвета в эпоху Ренессанса.

Мы поговорим о его могущественных владельцах, которых называли южночешскими князьями.

А также вспомним легенды, связанные со средневековым памятником.

Осмотреть замок снаружи, включая пять старинных внутренних дворов, можно круглый год, и это бесплатно. С мая по октябрь вы сможете за дополнительную плату посетить помещения и башню замка, а также замковый парк.

В середине экскурсии сделаем перерыв на обед в приятном местном заведении.

Организационные детали