Чешский Крумлов — один из самых обаятельных городов Чехии. Именно он вдохновил Андерсена написать сказку «Снежная королева».
Гуляя по колоритным улочкам, любуясь расписными фасадами домов и готическими памятниками, вы перенесётесь в Средние века. Мы поговорим о прошлом быте, знаковых личностях и местных легендах. И конечно, особое внимание уделим древнему замку, второму по величине в стране.
Гуляя по колоритным улочкам, любуясь расписными фасадами домов и готическими памятниками, вы перенесётесь в Средние века. Мы поговорим о прошлом быте, знаковых личностях и местных легендах. И конечно, особое внимание уделим древнему замку, второму по величине в стране.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Самобытный Чешский Крумлов
- Вы погуляете по древним петляющим улочкам, полюбуетесь фасадами домов и узнаете о жизни горожан в прежние времена
- На площади Согласия увидите расположение домов и прилегающих улиц в точно таком же виде, что и столетия назад
- Рассмотрите здание ратуши 17 века и прекрасно сохранившиеся готические арки
- Посетите костёл святого Вита и познакомитесь с памятником поздней готики 15 века
- На прогулке я расскажу об особом ландшафте местности, который позволял успешно отражать нападения неприятелей
- А ещё вы узнаете о знаменитом художнике Эгоне Шиле и самом известном привидении в Чехии, которое обитает именно здесь
Величественный замок
Чешскокрумловский замок — второй по величине после Пражского града, резиденции чешских правителей.
- Вы оцените впечатляющий вид сооружения, которое будто срастается со скалой, на которой стоит.
- Познакомитесь с преданием об основании замка, узнаете о периоде его расцвета в эпоху Ренессанса.
- Мы поговорим о его могущественных владельцах, которых называли южночешскими князьями.
- А также вспомним легенды, связанные со средневековым памятником.
Осмотреть замок снаружи, включая пять старинных внутренних дворов, можно круглый год, и это бесплатно. С мая по октябрь вы сможете за дополнительную плату посетить помещения и башню замка, а также замковый парк.
В середине экскурсии сделаем перерыв на обед в приятном местном заведении.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на автомобиле Volkswagen Passat GTE
- Дорога от Праги до Чешского Крумлова занимает около 2,5 — 3 часов
- Дополнительные расходы: осмотр интерьеров и башни замка (только с мая по октябрь, в любой день недели, кроме понедельника и праздничных дней) — 12€; обед в кафе — средний чек 30€
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваш гид в Праге
Провела экскурсии для 297 туристов
Добрый день! Меня зовут Элеонора. Выросла в Москве, закончила Московскую Медицинскую Академию. По воле судьбы с 2012 года постоянно живу в Чехии. С детства очень люблю путешествовать. Каждый раз отЗадать вопрос
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