На Мораве есть чем заняться, и мы посетим это удивительное место.
Побываем в сказочном замке, прогуляемся по саду, поплаваем на маленькой лодочке в тихой заводи, поднимемся на минарет, посмотрим на разные чудеса садовой архитектуры.
А еще нас ждет обед в фольклорной таверне и дегустация лучших моравских вин, которые обязательно нужно хвалить.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Веселье по-чешски
Моравия — удивительная область Чехии, веселая, задорная и улыбчивая. И люди в ней живут жизнерадостные и счастливые. А все потому, что производят и пьют местное вино. Вино моравское — самое лучшее! Так говорят мораване — жители этой части Чехии. Весельем и вином своим прекрасным они готовы угостить каждого, а мы его с вами попробуем.
Дорого, богато и вкусно
Еще я проведу вас по самому прекрасному замку Моравии — Леднице. Богатство, роскошь, великолепие — много, дорого, богато! Это замок Лихтенштейнов, но самое интересное — это сад. Вот уж где думаешь «Что хотел сказать художник?». Здесь есть все — минарет, акведук, старинный замок, теплица, храм Аполлона… На Мораве есть что делать и что посмотреть. И я приглашаю вас в это удивительное место! Мы посетим сказочный замок, прогуляемся по саду, сделаем яркие фотографии в ботаническом уголке, поплаваем на маленькой лодочке в тихой заводи, поднимемся на минарет, посмотрим на разные чудеса садовой архитектуры. Пообедаем у местных в фольклорной таверне, а потом отправимся в «эпицентр виноделия» Моравы — прекрасный город Микулов! Там-то Вам и придётся дегустировать наилучшее вино всех времён и народов и звучно в голос его хвалить.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Леднице
- Микулов
Что включено
- Трансфер,
- Экскурсия.
Что не входит в цену
- Входной билет в замок,
- Винная дегустация (по желанию).
Место начала и завершения?
Рецепция вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
