Веселье по-чешски

Моравия — удивительная область Чехии, веселая, задорная и улыбчивая. И люди в ней живут жизнерадостные и счастливые. А все потому, что производят и пьют местное вино. Вино моравское — самое лучшее! Так говорят мораване — жители этой части Чехии. Весельем и вином своим прекрасным они готовы угостить каждого, а мы его с вами попробуем.

Дорого, богато и вкусно

Еще я проведу вас по самому прекрасному замку Моравии — Леднице. Богатство, роскошь, великолепие — много, дорого, богато! Это замок Лихтенштейнов, но самое интересное — это сад. Вот уж где думаешь «Что хотел сказать художник?». Здесь есть все — минарет, акведук, старинный замок, теплица, храм Аполлона… На Мораве есть что делать и что посмотреть. И я приглашаю вас в это удивительное место! Мы посетим сказочный замок, прогуляемся по саду, сделаем яркие фотографии в ботаническом уголке, поплаваем на маленькой лодочке в тихой заводи, поднимемся на минарет, посмотрим на разные чудеса садовой архитектуры. Пообедаем у местных в фольклорной таверне, а потом отправимся в «эпицентр виноделия» Моравы — прекрасный город Микулов! Там-то Вам и придётся дегустировать наилучшее вино всех времён и народов и звучно в голос его хвалить.