время. Мы встретились в маленьком уютном кафе в самом центре Праги, первый бокал вкусного просекко моментально настроил нас на волну винной прогулки. Мы узнали много интересных фактов о виноделии в целом и о чешкой истории вина. Прогулка по городу заняла около часа, мы увидели Прагу совершенно под новым углом, осматривали самые важные достопримечательности и терялись в череде пассаже. Вернулись в кафе воодушевленные, и чешские вина стали вишенкой на торте. Все продукты отличного качества. Море удовольствия от экскурсии и от знакомства с Дарьей.