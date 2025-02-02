Индивидуальная
до 8 чел.
Ароматы чешского вина и тайны города
Познакомьтесь с винной историей Праги, попробуйте чешское вино и закуски. Прогулка по городу и дегустация в уютном кафе - незабываемый опыт
Начало: Рядом со Староместской площадью
«Вы — настоящий винный детектив в центре Праги»
Сегодня в 14:00
25 сен в 14:00
от €80 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Замок Леднице и винные погреба Микулова
Начало: Рецепция вашего отеля
«А все потому, что производят и пьют местное вино»
Завтра в 18:00
25 сен в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Из Праги - в Мельник: вино, олени и замки
Познакомиться с городом чешских королев и продегустировать вина в компании гида - местного жителя
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета2 февраля 2025Экскурсия отличная, увлекательная, вино вкусное. Очень рекомендуем, тур оригинальный и познавательный, Дарья умеет увлечь рассказом.
- ИИрина29 января 2025Большое спасибо Дарье за экскурсию. Столько интересных историй о городе и о винной культуре. Гид такая располагающая и начитанная, время
- ААнастасиы26 января 2025Очень понравилась экскурсия! Гид Дарья открыла полностью мир вина в Праге. Слушать интересно, в экскурсию включены красивые, аутентичные локации, которые
- ННаталья26 января 2025Дарья была великолепна. Замечательный профессионал, отличный рассказчик и такая приятная в общении. Тур очень понравился, мы не заметили, как пролетело
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Винные туры»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Праге в сентябре 2025
Сейчас в Праге в категории "Винные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 400. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Винные туры», 4 ⭐ отзыва, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь