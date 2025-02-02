Мои заказы

Винные экскурсии в Праге

Найдено 3 экскурсии в категории «Винные туры» в Праге на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Ароматы чешского вина и тайны города
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Ароматы чешского вина и тайны города
Познакомьтесь с винной историей Праги, попробуйте чешское вино и закуски. Прогулка по городу и дегустация в уютном кафе - незабываемый опыт
Начало: Рядом со Староместской площадью
«Вы — настоящий винный детектив в центре Праги»
Сегодня в 14:00
25 сен в 14:00
от €80 за всё до 8 чел.
Замок Леднице и винные погреба Микулова
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замок Леднице и винные погреба Микулова
Начало: Рецепция вашего отеля
«А все потому, что производят и пьют местное вино»
Завтра в 18:00
25 сен в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Из Праги - в Мельник: вино, олени и замки
На машине
8 часов
Индивидуальная
Из Праги - в Мельник: вино, олени и замки
Познакомиться с городом чешских королев и продегустировать вина в компании гида - местного жителя
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    2 февраля 2025
    Ароматы чешского вина и тайны города
    Экскурсия отличная, увлекательная, вино вкусное. Очень рекомендуем, тур оригинальный и познавательный, Дарья умеет увлечь рассказом.
  • И
    Ирина
    29 января 2025
    Ароматы чешского вина и тайны города
    Большое спасибо Дарье за экскурсию. Столько интересных историй о городе и о винной культуре. Гид такая располагающая и начитанная, время
    читать дальше

    пролетело так быстро. И как интересно было попробовать чешское вино, которое оказалось очень приятным на вкус. Определенно рекомендую прийти к Дарье на тур.

  • А
    Анастасиы
    26 января 2025
    Ароматы чешского вина и тайны города
    Очень понравилась экскурсия! Гид Дарья открыла полностью мир вина в Праге. Слушать интересно, в экскурсию включены красивые, аутентичные локации, которые
    читать дальше

    вряд ли удастся найти и посмотреть самостоятельно. Дегустация вина приятно удивила - чешское вино не уступает итальянскому и французскому. Всем рекомендую!

    Очень понравилась экскурсия! Гид Дарья открыла полностью мир вина в Праге. Слушать интересно, в экскурсию включены красивые, аутентичные локации, которые вряд ли удастся найти и посмотреть самостоятельно. Дегустация вина приятно удивила - чешское вино не уступает итальянскому и французскому. Всем рекомендую!
  • Н
    Наталья
    26 января 2025
    Ароматы чешского вина и тайны города
    Дарья была великолепна. Замечательный профессионал, отличный рассказчик и такая приятная в общении. Тур очень понравился, мы не заметили, как пролетело
    читать дальше

    время. Мы встретились в маленьком уютном кафе в самом центре Праги, первый бокал вкусного просекко моментально настроил нас на волну винной прогулки. Мы узнали много интересных фактов о виноделии в целом и о чешкой истории вина. Прогулка по городу заняла около часа, мы увидели Прагу совершенно под новым углом, осматривали самые важные достопримечательности и терялись в череде пассаже. Вернулись в кафе воодушевленные, и чешские вина стали вишенкой на торте. Все продукты отличного качества. Море удовольствия от экскурсии и от знакомства с Дарьей.

    Дарья была великолепна. Замечательный профессионал, отличный рассказчик и такая приятная в общении. Тур очень понравился, мы

