  1. Черногория
  2. Будва
  3. Экскурсии

Экскурсия по Которской бухте (на автомобиле)

Олег Б.
Олег Б. – Гид из Будвы
Бока Которская — это самое уникальное место на Адриатике.

Именно тут море 🌊 заходит на материк на более чем двадцать восемь километров.

В связи с этим Бока не уступает по красоте и глубине фьордам Норвегии.

Наша экскурсия ⛳ начнётся с посещения города Котор, где вы узнаете его историю 📖, увидите и посетите достопримечательности 🏛️, которые влияли на историю и развитие города.

А также увидите Которский залив.

Далее по побережью вдоль Боки Которской мы следуем в город 🏙️ Пераст, где познакомимся с его историей.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €169 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Экскурсия по Которской бухте (на автомобиле)
Экскурсия по Которской бухте (на автомобиле)

Что вы увидите

  • Котор
  • Пераст
  • Рисань
  • Моринь
  • ресторан «Мельница Чатовича»
Что вас ожидает:В Рисанском заливе (напротив города Пераст) в полукилометре от берега находятся два острова — «Госпа од Шкрпела» (что означает Богородица в камне) и Остров 🏝️ Святого Георгия.
Остров «Госпа од Шкрпела» — является искусственным и возведён на месте кораллового рифа. На Острове Святого Георгия находится одноименная церковь ⛪ XII века. Там похоронен знаменитый черногорский мореплаватель Марко Мартинович.
Далее наш путь лежит на смотровую площадку, где с высоты 700 метров мы сможете насладиться красотой Рисанского залива. На пароме мы пересечём Боку и в конце проедем вдоль Тиватского залива.

Организационные детали:

  • Маршрут: Котор, Пераст, Рисань, Моринь, по желанию посетим ресторан «Мельница Чатовича».
Без доплат мы также можем забрать вас из Бечичи и Рафаиловичи. Остальные города — по запросу
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание (автомобиль до 6 чел. )
Что не входит
  • Личные расходы
  • Входы в музеи Котора, Пераста
  • Посещение острова.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Экскурсия по Которской бухте (на автомобиле)
Экскурсия по Которской бухте (на автомобиле)
Экскурсия по Которской бухте (на автомобиле)
Экскурсия по Которской бухте (на автомобиле)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег Б.
Олег Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Олег Б. проводит ещё 6 экскурсий

Каньоны Черногории
270
12 часов
Каньоны Черногории
12 отзывов
По Которской бухте на автомобиле
156
7 часов
По Которской бухте на автомобиле
3 отзыва
Мини-тур в Албанию
250
8 часов
Мини-тур в Албанию
3 отзыва
Макси Монтенегро
168
9 часов
Макси Монтенегро
2 отзыва
Мини Монтенегро тур
156
6 часов
Мини Монтенегро тур
2 отзыва
Монастырь Острог
130
6 часов
Монастырь Острог
2 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Будве

По Скадарскому озеру с черногорцем
138
6 часов
По Скадарскому озеру с черногорцем
92 отзыва
Знакомство с природой и традициями одного из самых живописных регионов страны
Будва. Очарование Старого града
50
1.5 часа
Будва. Очарование Старого града
50 отзывов
Знакомство с наследием нескольких эпох на обзорной прогулке по древнему городу
Заповедник Ловчен и святыни Черногории
108
6 часов
Заповедник Ловчен и святыни Черногории
49 отзывов
Горный серпантин, христианские реликвии и невероятные панорамы с высоты птичьего полета
Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
300
13 часов
Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
30 отзывов
Путешествие к удивительным природным красотам центральной и северной Черногории
Винные дороги Черногории
скидка20%
100
80
5 часов
Винные дороги Черногории
27 отзывов
Частные винодельни и красота Скадарского озера в дружеском путешествии
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
190
8 часов
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
26 отзывов
Путешествие на автомобиле по главным святыням Черногории и обзорная прогулка по столице