Что вас ожидает:В Рисанском заливе (напротив города Пераст) в полукилометре от берега находятся два острова — «Госпа од Шкрпела» (что означает Богородица в камне) и Остров 🏝️ Святого Георгия.
Остров «Госпа од Шкрпела» — является искусственным и возведён на месте кораллового рифа. На Острове Святого Георгия находится одноименная церковь ⛪ XII века. Там похоронен знаменитый черногорский мореплаватель Марко Мартинович.
Далее наш путь лежит на смотровую площадку, где с высоты 700 метров мы сможете насладиться красотой Рисанского залива. На пароме мы пересечём Боку и в конце проедем вдоль Тиватского залива.