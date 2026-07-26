Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Боко-Которская бухта — самое уникальное место на Адриатике. Именно здесь море заходит на материк на более чем двадцать восемь километров. В связи с этим бухта не уступает по красоте и глубине фьордам Норвегии.



В ходе экскурсии вы посетите живописные города Котор, Пераст и Рисан, узнаете их историю и осмотрите ключевые достопримечательности, а также увидите Которский залив и уютный поселок Моринь. 5 1 отзыв

Олег Ваш гид в Будве Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €225 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 🇷🇺 русский 6 часов 1-6 человек На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии В этой экскурсии мы отправимся в одну из самых красивых частей Боко-Которской бухты — туда, где горы подходят почти к самой воде, а маленькие старинные города хранят настоящую морскую историю Черногории. Мы посетим Котор — один из самых атмосферных старых городов Адриатики, прогуляемся по его узким улочкам, увидим крепостные стены, площади, дворцы и соборы, за которыми стоят века истории. Далее поедем в Пераст — небольшой город на берегу залива, который когда-то был важным морским центром. Напротив Пераста находятся два знаменитых острова: Госпа од Шкрпела, или Богородица на Рифе, и Остров Святого Георгия. На катере мы отправимся к острову Госпа од Шкрпела — одному из самых необычных мест Черногории. Это рукотворный остров, созданный моряками на месте рифа. Здесь находится старинная церковь, связанная с красивой легендой, морскими традициями и историей Пераста. После прогулки по Перасту и посещения острова мы поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается один из самых впечатляющих видов на Рисанский залив и Боко-Которскую бухту. С высоты особенно хорошо видно, почему это место считают одним из символов Черногории. По желанию во время экскурсии можно посетить устричную ферму на берегу залива. Здесь вам предложат свежие устрицы, мидии, приготовленные прямо на месте, рыбу или креветки на гриле, а также домашнее вино. Это не обязательная часть маршрута, но очень приятная возможность почувствовать вкус Адриатики — спокойно, красиво и без спешки. В завершение маршрута мы пересечём Боку на пароме и проедем вдоль Тиватского залива, наслаждаясь видами бухты уже с другой стороны.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Котор

Пераст Что включено Услуги гида

Трансфер (автомобиль до 6 чел.) из городов Будва, Бечичи и Рафаиловичи. Что не входит в цену Входные билеты в музеи Котора, Пераста

Трансфер их других пунктов, по запросу

Лодка на остров 10е с человека

Билеты в церковь Богородицы 5е с человека

Паркинг в Перасте 15е Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.