Что вас ожидает:В Рисанском заливе (напротив города Пераст) в полукилометре от берега находятся два острова — «Госпа од Шкрпела» (что означает Богородица в камне) и Остров 🏝️ Святого Георгия.

Остров «Госпа од Шкрпела» — является искусственным и возведён на месте кораллового рифа. На Острове Святого Георгия находится одноименная церковь ⛪ XII века. Там похоронен знаменитый черногорский мореплаватель Марко Мартинович.

Далее наш путь лежит на смотровую площадку, где с высоты 700 метров мы сможете насладиться красотой Рисанского залива. На пароме мы пересечём Боку и в конце проедем вдоль Тиватского залива.

Организационные детали:

Маршрут: Котор, Пераст, Рисань, Моринь, по желанию посетим ресторан «Мельница Чатовича».

Без доплат мы также можем забрать вас из Бечичи и Рафаиловичи. Остальные города — по запросу