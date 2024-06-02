🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 21 отзыв Монастыри на приморье Автомобильний тур по трем православным монастырям Будванской ривьеры € 75 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 15 отзывов Крепости Будвы Исторические памятники 19 века, пляжи и панорамные виды - автомобильный тур по окрестностям города € 75 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 18 отзывов Мини-Монтенегро тур: уникальное путешествие по Черногории Погрузитесь в атмосферу Черногории с эксклюзивной экскурсией, полной исторических открытий и натуральных деликатесов € 224 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 60 отзывов Увлекательное путешествие по северу Черногории: природа и история Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер Черногории, открывая историю и красоту севера страны Начало: Будва € 295 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 59 отзывов Каньон Тары, Дурмитор и Пивское озеро: путешествие из Будвы Вас ждет увлекательное путешествие по северу Черногории с посещением каньона Тары и парка Дурмитор € 330 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 47 отзывов Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица Погрузитесь в духовное наследие Черногории, посетив монастыри Острог и Цетинье, а также прогуляйтесь по Подгорице. Уникальные святыни и живописные виды ждут вас € 210 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 21 отзыв Уютный Петровац и его окрестности Знакомство с природой и достопримечательностями колоритного городка от € 120 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 39 отзывов Экскурсия «Винные дороги Черногории» - путешествие в мир виноделия Погрузитесь в атмосферу черногорских виноделен, насладитесь дегустацией и живописными видами Начало: Будва € 150 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 20 отзывов Экскурсия по жемчужинам Черногории: Пераст, Котор, Святой Стефан, Будва Погрузитесь в великолепие древних городов и средиземноморскую красоту в уникальной экскурсии по Черногории € 200 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 138 отзывов Популярное предложение Уникальное путешествие: Скадарское озеро с черногорцем Вместе с местным жителем вы увидите Скадарское озеро и познакомитесь с настоящей Черногорией € 210 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 27 отзывов Дикая красота Черногории: эксклюзивное путешествие по Будве Погрузитесь в удивительный мир Черногории с экскурсией, полной природных чудес и культурных открытий € 365 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Мини-Монтенегро: автомобильное и пешее путешествие по красотам Будвы Погрузитесь в атмосферу средиземноморской красоты, посетив уникальные уголки Будвы и её окрестностей на комфортабельной экскурсии Начало: В Будве € 130 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 3 отзыва Южное побережье Черногории: Бар, Улцинь, Свети Стефан - индивидуальная экскурсия Для тех, кто остановился в окрестностях Будвы, южное побережье Черногории часто остается загадкой. Эта экскурсия поможет вам открыть для себя его красоты € 250 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 5 отзывов Путешествие на Пивское озеро с посещением Плужине и Пивского монастыря Предлагаем увлекательное путешествие на Пивское озеро - одно из самых красивых мест Черногории. Узнайте историю региона и насладитесь потрясающими видами € 250 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 7 отзывов Скадарское озеро и Шкодер: погружение в историю и культуру Албании Путешествие от берегов Скадарского озера к древнему Шкодеру. Откройте уникальные традиции, историю и кулинарию Албании в одной экскурсии € 276 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 3 отзыва Индивидуальная экскурсия: Южные контрасты Бара и Улцинь из Будвы Погрузитесь в атмосферу старинных городов Бар и Улцинь, насладитесь красотой черногорского побережья € 170 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 4 отзыва Путешествие на юг Черногории: Барская и Ульцинская ривьеры Увлекательное путешествие по югу Черногории, включающее посещение старинных городов и уникальных природных объектов. Подходит для семей и любителей истории € 199 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Главные храмы Черногории: духовное путешествие из Будвы Познайте духовное наследие Черногории, посетив её знаменитые святыни и монастыри с экспертом Начало: По договоренности € 250 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 11 отзывов Красота и сердце Монтенегро: экскурсия с панорамами и святынями Погрузитесь в удивительный мир черногорских традиций, истории и природы в уникальной экскурсии € 185 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 3 отзыва Монтенегро по максимуму: культурное и природное наследие Погрузитесь в историю и красоты Черногории: от древних улочек Котора до величественных видов Скадарского озера € 250 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 3 отзыва Котор и Пераст: путешествие по венецианским сокровищам Черногории Отправляйтесь с нами в увлекательное путешествие по Которской бухте. Изучите мистический остров и насладитесь традиционными блюдами на устричной ферме € 180 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 3 отзыва Главные религиозные места Черногории: Острог, Цетинье, Дайбабе Погрузитесь в мир православных святынь Черногории. Посетите Острог, Цетинье, Дайбабе и Ждребаоник за одну поездку от € 320 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 7 отзывов Гора Ловчен - путешествие к сердцу Черногории Посетить колоритные Негуши и Цетинье и вдохновиться захватывающими панорамами Черной горы € 250 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Наследие старинного Цетинье и Липская пещера Всего полчаса езды от Будвы - и вы в старинном Цетинье. Посетите монастырь, узнайте историю города и исследуйте Липскую пещеру Начало: В Тивате или Которе € 200 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚤 На катере Индивидуальная 8 часов 3 отзыва Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы) Погрузитесь в уникальное путешествие по Скадарскому озеру и Боко-Которской бухте. Откройте для себя природные красоты и насладитесь традиционной кухней Начало: в Которе, Тивате или Будве € 276 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 6 отзывов Незабываемая экскурсия по средневековым Будве и Котору: история и архитектура Погрузитесь в волшебный мир средневековья, посетив самые живописные уголки Будвы и Котора. Вас ждет путешествие сквозь века, полное удивительных открытий € 130 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Семейное путешествие в мир диких животных Отправьтесь в зооприемник, где дети и взрослые смогут погладить и покормить животных. Купание в водопаде на реке Циевна станет ярким дополнением от € 350 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 60 отзывов Заповедник Ловчен и святыни Черногории: экскурсия из Будвы Погрузитесь в атмосферу древнего Цетинье, насладитесь видами Ловчена и отведайте негушские деликатесы Начало: В Будве € 145 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 10 отзывов Черногорский калейдоскоп: эксклюзивное путешествие по Будве Погрузитесь в мир черногорской культуры и природы, посетив живописные уголки и исторические места € 250 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 12 отзывов Из Будвы к месту силы - в монастырь Острог: индивидуальный тур Погрузитесь в атмосферу древней Черногории, посетив монастырь Острог. История, святыни и неповторимые виды ждут вас € 240 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Экскурсия в Национальный парк «Биоградская гора» Погрузитесь в атмосферу одного из последних нетронутых лесопарков Европы. Увидите озеро, горы и древний лес, покатаетесь на лодке и насладитесь пикником от € 420 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 6 отзывов Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья Путешествие по Боко-Которской бухте: древние города, рукотворные острова и архитектурные шедевры Черногории от € 400 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Черногорская гармония: эксклюзивное путешествие по Будве Погрузитесь в уникальную атмосферу Черногории, исследуя её культурное наследие и природные чудеса € 170 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Цетинье: Индивидуальная экскурсия в историческое сердце Черногории Погрузитесь в историю и культуру Черногории с экскурсией в Цетинье. Откройте для себя духовные святыни, природные красоты и гастрономические изыски € 170 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Заповедные окрестности Скадарского озера Погрузитесь в атмосферу Скадарского озера, исследуя его заповедные уголки и наслаждаясь уникальной природой € 250 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера Погрузитесь в историю и природу Черногории: посетите Липскую пещеру, Риеку Црноевича и Скадарское озеро. Уникальные впечатления и незабываемые виды ждут вас Начало: По договоренности € 195 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Индивидуальная экскурсия по Черногории: Медун, Горло Соколово и Подгорица Захватывающий маршрут по Черногории: Скадарское озеро, каньон реки Циевна, крепость Медун и многое другое. Идеально для любителей природы и истории Начало: В вашем отеле € 250 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 1 отзыв ФОРТиссимо: поездка из Будвы к австро-венгерским фортам Побродить в подземельях военных объектов и ударить в колокол на закате € 120 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Север Черногории в деталях Национальные парки, горы, озера, реки и каньоны на насыщенной авто-пешеходной экскурсии € 390 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Экскурсия Душа Черногории: Путешествие по самым живописным уголкам Будвы Погрузитесь в красоту Черногории с экскурсией Душа Черногории. Откройте панорамы Будвы, историю Цетинского монастыря и вкусы Негуши Начало: В Будве, Tre Canne Hotel € 240 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов Путешествие в Требинье - сердце Боснии и Герцеговины Отправиться навстречу истории, храмам и вину прекрасной страны пососедству € 190 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Главное в Черногории за 1 день Индивидуальная поездка по рукотворным и природным достопримечательностям Монтенегро € 430 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Экскурсия в Цетинье и Реку Црноевича: культура и дегустация Путешествие по двум жемчужинам Черногории: историческому Цетинье и живописной Реке Црноевича € 165 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Гранд-каньоны Черногории: путешествие по величественным каньонам за 1 день Приключение по грандиозным каньонам Черногории ждет вас! Вас ожидают впечатляющие виды, чистейшие воды и незабываемые эмоции € 250 за всё до 4 чел.