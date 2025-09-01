Мои заказы

Боко-Которская бухта – экскурсии в Будве

Найдено 3 экскурсии в категории «Боко-Которская бухта» в Будве на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Экскурсия в Боснию и Герцеговину: Монастырь Тврдош, Мостар и водопады
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в Боснию и Герцеговину
Путешествие в Боснию и Герцеговину: монастырь Тврдош, водопады Кравице и исторический Мостар. Уникальная возможность насладиться природой и культурой
Начало: По договорённости
Расписание: По договорённости.
2 окт в 09:00
3 окт в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
По Которской бухте на автомобиле
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
По Которской бухте на автомобиле
Начало: Ваш отель
Расписание: по запросу
28 сен в 09:00
30 сен в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Экскурсия по Которской бухте (на автомобиле)
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Которской бухте (на автомобиле)
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
28 сен в 09:00
30 сен в 09:00
€180 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    1 сентября 2025
    Экскурсия в Боснию и Герцеговину: Монастырь Тврдош, Мостар и водопады
    Отличный гид, наша поездка была полностью для нас и под нас, мы остановились на обед в хорошем местном ресторан и
    читать дальше

    отведали вкусной рыбы. Из предложений думаю что можно до обсудить где вы хотите потратить больше времени у моста или у водопадов чтобы спланировать свой день.

Сколько стоит экскурсия по Будве в сентябре 2025
Сейчас в Будве в категории "Боко-Которская бухта" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 400. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
