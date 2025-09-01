читать дальше отведали вкусной рыбы. Из предложений думаю что можно до обсудить где вы хотите потратить больше времени у моста или у водопадов чтобы спланировать свой день.

Отличный гид, наша поездка была полностью для нас и под нас, мы остановились на обед в хорошем местном ресторан и