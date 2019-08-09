4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Черногория
  2. Будва
  3. Экскурсии

  4. Открыть Черногорию

Историческая столица Цетинье, парк Ловчен, родовое селение Негуши и весь Боко-Которский залив

Евгений
Задать вопрос
Евгений – ваш гид
За один день вы успеете охватить сразу несколько ярких исторических природных достопримечательностей Черногории.

Вы побываете в исторической столице — Цетинье, посетите дивный национальный парк Ловчен, подниметесь на одну из самых красивых гор Балкан.

Прогуляетесь по улицам королевского родового селения, угоститесь традиционными лакомствами в гостях у местного жителя и проедете по головокружительному серпантину над Боко-Которским заливом, с которого вам откроется прекрасный вид на всю бухту и города вдоль ее берега.
140 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии4 отзыва
5
Открыть Черногорию
Открыть Черногорию

Что вас ожидает

Историческая столица Черногории
В Цетинье вы посетите православный мужской монастырь, где хранится реликвия — десница Пророка и Крестителя Иоанна. Заглянете в Бильярду — дом владыки Петра Негоша, в интересный музей денег, прогуляетесь по скверу с забавными скульптурами, а также по улице со старинными посольствами и действующей резиденцией президента Черногории. Вы встретите кузнеца Богдана, делающего оригинальные сувениры прямо на центральной площади, а после этого подниметесь к саркофагу митрополита Данило, основателя династии Негошей.

Национальный парк Ловчен и гастрономия Черногории
Вы подниметесь на одну из самых красивых гор Черногории — Ловчен с одноименным национальным парком. Осмотрите мавзолей Петра II Петровича Негоша, правителя Черногории, поэта и метрополита. С прекрасной панорамной точки окинете взглядом горные массивы, море и близлежащие города. А после прогулки по живописному парку вам будет предложен обед из традиционных блюд черногорской кухни в приятном местном заведении.

Королевское родовое селение
Мы зедем в Негуши — родовое селение черногорской королевской династии Петровичей (Негошей), где я расскажу вам о прошлой жизни этого места и старинных традициях, которые дошли до наших дней. Сейчас этот поселок известен тем, что тут делают вялено-копченое мясо «пршут», негушский сыр, вино, ракию и мед. Вы познакомитесь с производством знаменитого пршута у гостеприимного черногорца, и продегустируете традиционные продукты, при желании их можно будет купить.

Серпантин над Боко-Которским заливом
Визитная карточка Черногории не нуждается в особом представлении, ведь речь идет об одном из самых красивых заливов мира! Мы обязательно с вами прокатимся над Боко-Которской бухтой по захватывающему серпантину, с которым связана легенда о любви. С этой дороги вы увидите весь залив, Котор, Тиват и Герцег-Нови, а по пути я расскажу вам о самых интересных фактах из истории этих городов и их современной жизни. В программе также будет австро-венгерская крепость Горажда. Вы осмотрите форт, построенный австрийцами в конце XIX века, и узнаете секреты сооружения, ставшего самым совершенным и мощным оборонительным фортом на тот момент. При желании можно будет заехать в Котор или Тиват в роскошную яхт-марину Порто Монтенегро (обсуждается при бронировании).

Организационные детали

  • Если экскурсия проходит на вашем автомобиле, вы забираете меня из Петроваца или Будвы и мы отправляемся по маршруту.
  • Если вы без транспорта, я его организую (+100€ к стоимости экскурсии).
  • Экскурсия может начаться из других городов Черногории: если место вашего пребывания не по пути следования, то за дополнительную плату я могу вас забрать и отвезти с остановкой для фото на смотровых площадках и красивых местах. Если вас нужно забрать по маршруту следования, никаких доплат за трансфер нет. Прошу заранее указывать место/город вашего пребывания для расчета трансфера.
  • Дополнительные расходы: вход в музеи и мавзолей оплачиваются отдельно (каждый по 3 € с чел); покупка сувениров и вкусных домашних деликатесов из Негушей; обеды в ресторанах и перекусы.
  • Необходимо быть в удобной обуви и иметь с собой питьевую воду.
  • По вашему желанию будем делать остановки для фото, перекусов и короткого отдыха.
Открыть Черногорию
Открыть Черногорию
Открыть Черногорию
Открыть Черногорию
Открыть Черногорию
Открыть Черногорию
Открыть Черногорию
Открыть Черногорию
Открыть Черногорию
Открыть Черногорию
Открыть Черногорию
Открыть Черногорию
Открыть Черногорию
Открыть Черногорию
Открыть Черногорию
Открыть Черногорию
Открыть Черногорию
Открыть Черногорию
Открыть Черногорию

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Евгений
Евгений
Очень люблю Черногорию и считаю ее своим домом. Живу здесь с 2008 г., за это время познал менталитет и свободно владею языком, что позволяет узнавать интересные факты от здешних старожилов. Влился в культуру этой страны и имею друзей среди местных жителей. Путешествовать по Черногории одно удовольствие, с радостью им поделюсь. Организую индивидуальные поездки на авто по интересным местам, монастырям, нацпаркам, архитектурным достояниям, с гибкими условиями и учетом ваших пожеланий и настроения.
Напишите мне

4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 августа 2019
Евгений очень эрудированный и интересный собеседник! Посетили потрясающие места, некоторые виды нереально красивые, от гор захватывает дух. Поездка прошла на одном дыхании. Экскурсия завершилась прекрасным обедом с национальной кухней и шикарным видом на море. Всячески рекомендуем и обязательно приедем снова!
3 июля 2019
Спасибо Жене за познавательную экскурсию! Все было супер! Ездили во вторую экскурсию с ним и не пожалели нисколько! Очень познавательно, учтиво и незабываемо! После двух экскурсий с ним могу сказать одно - экскурсовод с рождения! Он настолько любит Черногорию и ее красоты, что с радостью делится этой любовью с туристами! Ещё раз спасибо!
1 июля 2019
Это была крутейшая экскурсия. Такие виды не забудем никогда. Хотя это экскурсия больше впечатляет красивейшими местами, но и Евгений был на высоте. Прекрасный рассказчик, отлично владеет представленным материалом. В общем было супер, рекомендую всем!!!
2 апреля 2019
Встречались с Евгением в Будве. Посетили Цетинье, Монастырь, осмотрели город с подробными комментариями Евгения! Потом направились в парк Ловчен, в мавзолей Негуша. И в заключении посетили посёлок Негуша, где продегустировали пршут, вино, сыр и мед!! Все очень вкусное и натуральное! Купили всего понемногу! Экскурсией очень довольны! Вернулись примерно в 5 ч вечера! Евгений преподнёс много интересной информации в удобно воспринимаемой форме!
Всем рекомендую интересную экскурсию и гида Евгения!!

Евгений проводит ещё 3 экскурсии

Боко-Которский залив — красивейший фьорд СредиземноморьяБоко-Которский залив — красивейший фьорд СредиземноморьяБоко-Которский залив — красивейший фьорд Средиземноморья
170 за экскурсию
7 часов
6 отзывов
Великолепная бухта, богатое культурное наследие Черногории и её природные красоты
Вы побываете в самом красивом месте черногорского побережья — в Боко-Которской бухте, где увидите древние города и рукотворный остров на рифе. Прогулка погрузит вас в эпоху королевы Рисане, турецкое наследие Черногории и атмосферное прошлое страны. Природные красоты, архитектура и вечерние огни города Тиват сольются в невероятную картину, которую вы нескоро забудете.
В Боснию и Герцеговину с детьмиВ Боснию и Герцеговину с детьмиВ Боснию и Герцеговину с детьми
150 за экскурсию
8 часов
Город Требинье, монастырь Тврдош и парки развлечений
Маршрут этой экскурсии разработан специально для семей с детьми. Вы познакомитесь с самым солнечным городом Черногории, отведаете мороженое в знаменитой местной кондитерской, взглянете на окрестности Требинье со смотровой площадки. Осмотрите главную православную святыню Герцеговины и посетите винодельню. А в завершение вас будут ждать всевозможные виды развлечений в парке Град Сунца, а также дино- и аквапарке.
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из ЧерногорииЭкскурсия в Боснию и Герцеговину из ЧерногорииЭкскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
200 за экскурсию
12 часов
7 отзывов
Знакомство с Балканами в стране солнца, гор, старинных святынь и виноградников
Если вы не впервые в Черногории и хотите исследовать Балканы, рекомендую съездить на день в Боснию и Герцеговину. Я стану вашим гидом в стране солнца, гор и виноградников. Мы побываем в сербском городе Требинье, в монастыре Герцеговачка-Грачаницав, в православном монастыре Тврдош, где изготавливают лучшее вино, зайдем в текию дервишей в Благае, и восхитимся красотой Старого Мостара.

Экскурсии по Боко-Которской бухте из Будвы

Монтенегро по максимуму!Монтенегро по максимуму!Монтенегро по максимуму!
169 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Скадарское озеро, Липская пещера, живописный Котор и древний Цетинье на авто-пешеходной экскурсии
Вы пройдете по мощеным улочкам Котора и увидите все его знаковые места, насладитесь невероятными видами на Скадарское озеро и Боко-Которскую бухту, исследуете увлекательный подземный мир карстовой пещеры и услышите самое интересное о местной жизни.
Авто-экскурсия по самому южному фьорду ЕвропыАвто-экскурсия по самому южному фьорду ЕвропыАвто-экскурсия по самому южному фьорду Европы
скидка10%
€120
108 за экскурсию
8 часов
По крупнейшей бухте Адриатики с заездом в Саввинский монастырь, Пераст, Котор и на остров Богородицы
Путешествие вдоль Боко-Которского залива не только подарит незабываемые средиземноморские пейзажи, но и передаст атмосферу античности региона, а также даст возможность прикоснуться к древнейшим святыням Черногории. На экскурсии я расскажу самое интересное о городах, которые мы посетим, и разбавлю факты старинными легендами края.

Выбирайте и другие экскурсии в Будве

Для детейКаньоныЦетиньеЛовченБарСо скидкойЗа городомПерастОбзорныеГорыНегушиИстория и архитектураОстрогСтарый городВ другой городГерцег-НовиГастрономическиеВсеСкадарское озероПодгорицаКоторБоснияДурмиторКаньон реки ТараКоторская бухтаНа автомобилеЖаблякПивское озероТребиньеСвети-СтефанПешкомЦрноевичаИндивидуальные