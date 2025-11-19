4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В Цетинье вы посетите православный мужской монастырь, где хранится реликвия — десница Пророка и Крестителя Иоанна. Заглянете в Бильярду — дом владыки Петра Негоша, в интересный музей денег, прогуляетесь по скверу с забавными скульптурами, а также по улице со старинными посольствами и действующей резиденцией президента Черногории. Вы встретите кузнеца Богдана, делающего оригинальные сувениры прямо на центральной площади, а после этого подниметесь к саркофагу митрополита Данило, основателя династии Негошей.
Национальный парк Ловчен и гастрономия Черногории
Вы подниметесь на одну из самых красивых гор Черногории — Ловчен с одноименным национальным парком. Осмотрите мавзолей Петра II Петровича Негоша, правителя Черногории, поэта и метрополита. С прекрасной панорамной точки окинете взглядом горные массивы, море и близлежащие города. А после прогулки по живописному парку вам будет предложен обед из традиционных блюд черногорской кухни в приятном местном заведении.
Королевское родовое селение
Мы зедем в Негуши — родовое селение черногорской королевской династии Петровичей (Негошей), где я расскажу вам о прошлой жизни этого места и старинных традициях, которые дошли до наших дней. Сейчас этот поселок известен тем, что тут делают вялено-копченое мясо «пршут», негушский сыр, вино, ракию и мед. Вы познакомитесь с производством знаменитого пршута у гостеприимного черногорца, и продегустируете традиционные продукты, при желании их можно будет купить.
Серпантин над Боко-Которским заливом
Визитная карточка Черногории не нуждается в особом представлении, ведь речь идет об одном из самых красивых заливов мира! Мы обязательно с вами прокатимся над Боко-Которской бухтой по захватывающему серпантину, с которым связана легенда о любви. С этой дороги вы увидите весь залив, Котор, Тиват и Герцег-Нови, а по пути я расскажу вам о самых интересных фактах из истории этих городов и их современной жизни. В программе также будет австро-венгерская крепость Горажда. Вы осмотрите форт, построенный австрийцами в конце XIX века, и узнаете секреты сооружения, ставшего самым совершенным и мощным оборонительным фортом на тот момент.
Организационные детали
Рекомендую надеть удобную обувь и взять с собой питьевую воду
Экскурсия может начаться и из других городов — подробности уточняйте в переписке с гидом заранее
Дополнительные расходы
Вход в музеи (по желанию) — 5€, мавзолей — 5€, национальный парк — 3€
Дегустация — 10€
По желанию покупка сувениров и вкусных домашних деликатесов из Негушей
По желанию обед в ресторане, перекусы и напитки в панорамном ресторане
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1118 туристов
Очень люблю Черногорию и считаю ее своим домом. Живу здесь с 2008 г., за это время познал менталитет и свободно владею языком, что позволяет узнавать интересные факты от здешних старожилов. читать дальшеуменьшить
Влился в культуру этой страны и имею друзей среди местных жителей. Путешествовать по Черногории одно удовольствие, с радостью им поделюсь. Организую индивидуальные поездки на авто по интересным местам, монастырям, нацпаркам, архитектурным достояниям, с гибкими условиями и учетом ваших пожеланий и настроения.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
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3
–
2
–
1
–
Виктория
Наша экскурсия с Евгением прошла великолепно, мы прекрасно провели время и узнали огромное количество действительно интересной информации - Евгений 18 лет живет в Черногории, в совершенстве владеет черногорским языком и, читать дальшеуменьшить
кажется, везде имеет своих знакомых среди местных. С Евгением мы посетили самые красивые смотровые площадки, откуда открываются лучшие виды на Боко-Которскую бухту, по серпантину доехали до горы Ловчен (поездка была комфортной, Евгений прекрасно водит), посетили мавзолей черногорского правителя Петра Негоши. Много гуляли в городе Цетинье, обедали во вкуснейшем местном ресторане. Заехали в деревню Негоши, там продегустировали пршут и сыры местного изготовления (на семейной ферме). В завершении программы доехали до бывшей разрушенной крепости над Боко-Которской бухтой. Все детали программы раскрывать не буду, она была очень полной и насыщенной. Всем горячо рекомендуем съездить на экскурсии с Евгением! Спасибо!
+2
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Е
Елена
Экскурсия потрясающая! Евгений отличный экскурсовод, очень интересно было все время экскурсии.
+1
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А
Алена
Замечательная экскурсия и чудесный гид Евгений! Прекрасное вождение, все четко и логично, прекрасные знания от истории до современности. Эрудирован во многих вопросах, всю дорогу не только смотрели на красивые виды, читать дальшеуменьшить
но и общались на различные темы жизни Черногории, видоизменяли по ходу очень гибко локации и темы. Огромное спасибо Евгению за приятную компанию, с удовольствием встретимся на других экскурсиях и будем рекомендовать знакомым и друзьям.
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К
Кирилл
Евгений шикарный гид! Он очень много знает о Черногории и с ним точно будет о чем поговорить. Спасибо большое)
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Д
Даниэл
Очень понравилась экскурсия. Евгений прекрасный рассказчик, а маршрут просто супер. Красивые виды, разнообразные места. Мы в восторге!
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Аделя
Благодарим Евгения за интересную экскурсию, в ходе которой мы познакомились с древней столицей Цетине, поднялись на гору Ловчен к мавзолею Негоша, продегустировали вина, сыры и прошутто, полюбовались незабываемыми видами (особенно читать дальшеуменьшить
запомнилась смотровая площадка «Горизонт» с видом на Боко-Которский залив!). Затем вкусно пообедали томленым мясом в кафе, где нас уже ждали по договоренности гида. Евгений, безусловно, профессионал своего дела: отличный гид, осведомленный по множеству вопросов, внимательный собеседник и прекрасный водитель с весьма удобным для поездок авто. 👍🏻 жаль, не смогла загрузить фото ((