4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

За один день можно охватить несколько ярких достопримечательностей Черногории.В Цетинье посетите православный монастырь и музей денег, в Ловчене подниметесь на гору и осмотрите мавзолей Петра II Негоша. В Негушах узнаете

о традициях и продегустируете местные продукты. Прокатитесь по серпантину над Боко-Которским заливом, увидите австро-венгерскую крепость Горажда. Это уникальная возможность познакомиться с историей и культурой Черногории, насладиться живописными видами и попробовать традиционные блюда

Описание экскурсии

Историческая столица Черногории

В Цетинье вы посетите православный мужской монастырь, где хранится реликвия — десница Пророка и Крестителя Иоанна. Заглянете в Бильярду — дом владыки Петра Негоша, в интересный музей денег, прогуляетесь по скверу с забавными скульптурами, а также по улице со старинными посольствами и действующей резиденцией президента Черногории. Вы встретите кузнеца Богдана, делающего оригинальные сувениры прямо на центральной площади, а после этого подниметесь к саркофагу митрополита Данило, основателя династии Негошей.

Национальный парк Ловчен и гастрономия Черногории

Вы подниметесь на одну из самых красивых гор Черногории — Ловчен с одноименным национальным парком. Осмотрите мавзолей Петра II Петровича Негоша, правителя Черногории, поэта и метрополита. С прекрасной панорамной точки окинете взглядом горные массивы, море и близлежащие города. А после прогулки по живописному парку вам будет предложен обед из традиционных блюд черногорской кухни в приятном местном заведении.

Королевское родовое селение

Мы зедем в Негуши — родовое селение черногорской королевской династии Петровичей (Негошей), где я расскажу вам о прошлой жизни этого места и старинных традициях, которые дошли до наших дней. Сейчас этот поселок известен тем, что тут делают вялено-копченое мясо «пршут», негушский сыр, вино, ракию и мед. Вы познакомитесь с производством знаменитого пршута у гостеприимного черногорца, и продегустируете традиционные продукты, при желании их можно будет купить.

Серпантин над Боко-Которским заливом

Визитная карточка Черногории не нуждается в особом представлении, ведь речь идет об одном из самых красивых заливов мира! Мы обязательно с вами прокатимся над Боко-Которской бухтой по захватывающему серпантину, с которым связана легенда о любви. С этой дороги вы увидите весь залив, Котор, Тиват и Герцег-Нови, а по пути я расскажу вам о самых интересных фактах из истории этих городов и их современной жизни. В программе также будет австро-венгерская крепость Горажда. Вы осмотрите форт, построенный австрийцами в конце XIX века, и узнаете секреты сооружения, ставшего самым совершенным и мощным оборонительным фортом на тот момент.

Организационные детали

Рекомендую надеть удобную обувь и взять с собой питьевую воду

Экскурсия может начаться и из других городов — подробности уточняйте в переписке с гидом заранее

Дополнительные расходы