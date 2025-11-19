4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть Черногорию

Путешествие по Черногории: историческая столица Цетинье, национальный парк Ловчен, королевское селение Негуши и серпантин над Боко-Которским заливом
За один день можно охватить несколько ярких достопримечательностей Черногории.

В Цетинье посетите православный монастырь и музей денег, в Ловчене подниметесь на гору и осмотрите мавзолей Петра II Негоша. В Негушах узнаете
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о традициях и продегустируете местные продукты. Прокатитесь по серпантину над Боко-Которским заливом, увидите австро-венгерскую крепость Горажда.

Это уникальная возможность познакомиться с историей и культурой Черногории, насладиться живописными видами и попробовать традиционные блюда

5
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические достопримечательности
  • 🌄 Живописные природные виды
  • 🍽️ Дегустация традиционных блюд
  • 🏰 Посещение крепости Горажда
  • 🚗 Захватывающий серпантин над заливом
Открыть Черногорию
Открыть Черногорию
Открыть Черногорию

Что можно увидеть

  • Православный мужской монастырь
  • Музей денег
  • Мавзолей Петра II Негоша
  • Австро-венгерская крепость Горажда

Описание экскурсии

Историческая столица Черногории

В Цетинье вы посетите православный мужской монастырь, где хранится реликвия — десница Пророка и Крестителя Иоанна. Заглянете в Бильярду — дом владыки Петра Негоша, в интересный музей денег, прогуляетесь по скверу с забавными скульптурами, а также по улице со старинными посольствами и действующей резиденцией президента Черногории. Вы встретите кузнеца Богдана, делающего оригинальные сувениры прямо на центральной площади, а после этого подниметесь к саркофагу митрополита Данило, основателя династии Негошей.

Национальный парк Ловчен и гастрономия Черногории

Вы подниметесь на одну из самых красивых гор Черногории — Ловчен с одноименным национальным парком. Осмотрите мавзолей Петра II Петровича Негоша, правителя Черногории, поэта и метрополита. С прекрасной панорамной точки окинете взглядом горные массивы, море и близлежащие города. А после прогулки по живописному парку вам будет предложен обед из традиционных блюд черногорской кухни в приятном местном заведении.

Королевское родовое селение

Мы зедем в Негуши — родовое селение черногорской королевской династии Петровичей (Негошей), где я расскажу вам о прошлой жизни этого места и старинных традициях, которые дошли до наших дней. Сейчас этот поселок известен тем, что тут делают вялено-копченое мясо «пршут», негушский сыр, вино, ракию и мед. Вы познакомитесь с производством знаменитого пршута у гостеприимного черногорца, и продегустируете традиционные продукты, при желании их можно будет купить.

Серпантин над Боко-Которским заливом

Визитная карточка Черногории не нуждается в особом представлении, ведь речь идет об одном из самых красивых заливов мира! Мы обязательно с вами прокатимся над Боко-Которской бухтой по захватывающему серпантину, с которым связана легенда о любви. С этой дороги вы увидите весь залив, Котор, Тиват и Герцег-Нови, а по пути я расскажу вам о самых интересных фактах из истории этих городов и их современной жизни. В программе также будет австро-венгерская крепость Горажда. Вы осмотрите форт, построенный австрийцами в конце XIX века, и узнаете секреты сооружения, ставшего самым совершенным и мощным оборонительным фортом на тот момент.

Организационные детали

  • Рекомендую надеть удобную обувь и взять с собой питьевую воду
  • Экскурсия может начаться и из других городов — подробности уточняйте в переписке с гидом заранее

Дополнительные расходы

  • Вход в музеи (по желанию) — 5€, мавзолей — 5€, национальный парк — 3€
  • Дегустация — 10€
  • По желанию покупка сувениров и вкусных домашних деликатесов из Негушей
  • По желанию обед в ресторане, перекусы и напитки в панорамном ресторане

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1118 туристов
Очень люблю Черногорию и считаю ее своим домом. Живу здесь с 2008 г., за это время познал менталитет и свободно владею языком, что позволяет узнавать интересные факты от здешних старожилов.
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Влился в культуру этой страны и имею друзей среди местных жителей. Путешествовать по Черногории одно удовольствие, с радостью им поделюсь. Организую индивидуальные поездки на авто по интересным местам, монастырям, нацпаркам, архитектурным достояниям, с гибкими условиями и учетом ваших пожеланий и настроения.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
Виктория
Наша экскурсия с Евгением прошла великолепно, мы прекрасно провели время и узнали огромное количество действительно интересной информации - Евгений 18 лет живет в Черногории, в совершенстве владеет черногорским языком и,
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кажется, везде имеет своих знакомых среди местных. С Евгением мы посетили самые красивые смотровые площадки, откуда открываются лучшие виды на Боко-Которскую бухту, по серпантину доехали до горы Ловчен (поездка была комфортной, Евгений прекрасно водит), посетили мавзолей черногорского правителя Петра Негоши. Много гуляли в городе Цетинье, обедали во вкуснейшем местном ресторане. Заехали в деревню Негоши, там продегустировали пршут и сыры местного изготовления (на семейной ферме). В завершении программы доехали до бывшей разрушенной крепости над Боко-Которской бухтой. Все детали программы раскрывать не буду, она была очень полной и насыщенной. Всем горячо рекомендуем съездить на экскурсии с Евгением! Спасибо!

Наша экскурсия с Евгением прошла великолепно, мы прекрасно провели время и узнали огромное количество действительно интересной
Наша экскурсия с Евгением прошла великолепно, мы прекрасно провели время и узнали огромное количество действительно интересной
Наша экскурсия с Евгением прошла великолепно, мы прекрасно провели время и узнали огромное количество действительно интересной
Наша экскурсия с Евгением прошла великолепно, мы прекрасно провели время и узнали огромное количество действительно интересной
Наша экскурсия с Евгением прошла великолепно, мы прекрасно провели время и узнали огромное количество действительно интересной
Наша экскурсия с Евгением прошла великолепно, мы прекрасно провели время и узнали огромное количество действительно интересной
Наша экскурсия с Евгением прошла великолепно, мы прекрасно провели время и узнали огромное количество действительно интересной
Наша экскурсия с Евгением прошла великолепно, мы прекрасно провели время и узнали огромное количество действительно интересной+2
Наша экскурсия с Евгением прошла великолепно, мы прекрасно провели время и узнали огромное количество действительно интересной
Наша экскурсия с Евгением прошла великолепно, мы прекрасно провели время и узнали огромное количество действительно интересной
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Е
Экскурсия потрясающая! Евгений отличный экскурсовод, очень интересно было все время экскурсии.
Экскурсия потрясающая! Евгений отличный экскурсовод, очень интересно было все время экскурсии.
Экскурсия потрясающая! Евгений отличный экскурсовод, очень интересно было все время экскурсии.
Экскурсия потрясающая! Евгений отличный экскурсовод, очень интересно было все время экскурсии.
Экскурсия потрясающая! Евгений отличный экскурсовод, очень интересно было все время экскурсии.
Экскурсия потрясающая! Евгений отличный экскурсовод, очень интересно было все время экскурсии.
Экскурсия потрясающая! Евгений отличный экскурсовод, очень интересно было все время экскурсии.
Экскурсия потрясающая! Евгений отличный экскурсовод, очень интересно было все время экскурсии.
Экскурсия потрясающая! Евгений отличный экскурсовод, очень интересно было все время экскурсии.+1
Экскурсия потрясающая! Евгений отличный экскурсовод, очень интересно было все время экскурсии.
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А
Замечательная экскурсия и чудесный гид Евгений! Прекрасное вождение, все четко и логично, прекрасные знания от истории до современности. Эрудирован во многих вопросах, всю дорогу не только смотрели на красивые виды,
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но и общались на различные темы жизни Черногории, видоизменяли по ходу очень гибко локации и темы. Огромное спасибо Евгению за приятную компанию, с удовольствием встретимся на других экскурсиях и будем рекомендовать знакомым и друзьям.

Замечательная экскурсия и чудесный гид Евгений! Прекрасное вождение, все четко и логично, прекрасные знания от истории
Замечательная экскурсия и чудесный гид Евгений! Прекрасное вождение, все четко и логично, прекрасные знания от истории
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К
Евгений шикарный гид!
Он очень много знает о Черногории и с ним точно будет о чем поговорить. Спасибо большое)
Евгений шикарный гид!
Евгений шикарный гид!
Евгений шикарный гид!
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Д
Очень понравилась экскурсия. Евгений прекрасный рассказчик, а маршрут просто супер. Красивые виды, разнообразные места. Мы в восторге!
Очень понравилась экскурсия. Евгений прекрасный рассказчик, а маршрут просто супер. Красивые виды, разнообразные места. Мы в восторге!
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Аделя
Благодарим Евгения за интересную экскурсию, в ходе которой мы познакомились с древней столицей Цетине, поднялись на гору Ловчен к мавзолею Негоша, продегустировали вина, сыры и прошутто, полюбовались незабываемыми видами (особенно
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запомнилась смотровая площадка «Горизонт» с видом на Боко-Которский залив!). Затем вкусно пообедали томленым мясом в кафе, где нас уже ждали по договоренности гида. Евгений, безусловно, профессионал своего дела: отличный гид, осведомленный по множеству вопросов, внимательный собеседник и прекрасный водитель с весьма удобным для поездок авто. 👍🏻 жаль, не смогла загрузить фото ((

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