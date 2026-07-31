Приглашаем вас в путешествие по живописным уголкам Адриатики, где каждый город расскажет свою уникальную историю.Пераст встретит вас барочными дворцами и тихими набережными, а Котор позволит окунуться в атмосферу Средневековья с

его древними храмами и узкими улочками. Святой Стефан откроет перед вами свои роскошные виды, а Будва покорит своими крепостными стенами и смотровыми площадками. Экскурсия обещает быть насыщенной и интересной, с возможностью адаптации маршрута под ваши предпочтения. Подарите себе день, полный открытий и впечатлений, исследуя сокровища Черногории в комфортабельных условиях нашего автомобиля с кондиционером

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - с июня по сентябрь, когда погода теплая и солнечная, а море спокойное. В эти месяцы можно насладиться всеми красотами без лишних забот о погоде. Май и октябрь также подходят для поездки, хотя могут быть немного прохладнее, но зато меньше туристов. В остальные месяцы, несмотря на более прохладную погоду, все равно можно насладиться культурными и историческими достопримечательностями, однако стоит быть готовым к возможным дождям и более низким температурам.

Сейчас август — это идеальное время.