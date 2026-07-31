Приглашаем вас в путешествие по живописным уголкам Адриатики, где каждый город расскажет свою уникальную историю.
Пераст встретит вас барочными дворцами и тихими набережными, а Котор позволит окунуться в атмосферу Средневековья с
Пераст встретит вас барочными дворцами и тихими набережными, а Котор позволит окунуться в атмосферу Средневековья с
6 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Удивительные пейзажи Адриатики
- 🏰 Исторические крепости и цитадели
- ⛪ Многообразие религиозных храмов
- 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
- 🗺️ Индивидуальный маршрут с учетом пожеланий
- 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с июня по сентябрь, когда погода теплая и солнечная, а море спокойное. В эти месяцы можно насладиться всеми красотами без лишних забот о погоде. Май и октябрь также подходят для поездки, хотя могут быть немного прохладнее, но зато меньше туристов. В остальные месяцы, несмотря на более прохладную погоду, все равно можно насладиться культурными и историческими достопримечательностями, однако стоит быть готовым к возможным дождям и более низким температурам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дворцы в стиле барокко
- Каменные храмы
- Собор Святого Трифона
- Церковь Святого Луки
- Монастырь Святого Николая
- Крепостные стены Будвы
- Цитадель Будвы
Описание экскурсии
Идиллическая Черногория
Мы проедем по побережью, наслаждаясь древними городами и захватывающими дух видами. В программе:
- Пераст — город мореплавателей и купцов. Вы пройдете по местной набережной, увидите дворцы в стиле барокко и каменные храмы. А также полюбуетесь с берега панорамой острова Богородицы на Рифе.
- Котор — древнейший город Черногории с 2000-летней историей. Вы узнаете, какие интересные события происходили здесь в античную эпоху и Средневековье. Погуляете по колоритным извилистым улочкам и рассмотрите старинные храмы: собор Святого Трифона, церковь Святого Луки и монастырь Святого Николая.
- Святой Стефан — частный элитный остров, где отдыхают знаменитости, монархи и прочие состоятельные люди. Вы посмотрите на него со стороны и услышите о прошлом и настоящем этого необычного курорта.
- Будва — мы погуляем по живописному Старому городу самого знаменитого курорта страны. Оценим величественные крепостные стены, уютные площади и очаровательные дома с рыжими черепичными крышами. По желанию поднимемся на смотровую площадку цитадели и насладимся потрясающими видами.
Организационные детали
- Я с радостью учту ваши пожелания и, при необходимости, скорректирую маршрут и время проведения экскурсии
- Входные билеты в цитадель оплачиваются дополнительно — 3,50 евро с человека
- Между городами мы будем передвигаться на автомобиле с кондиционером Audi Q5. Все транспортные расходы включены в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Йова — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 641 туриста
Меня зовут Йова, я лицензированный гид. Идеально знаю русский и английский языки, получил образование в США и много лет прожил в Боснии. С радостью расскажу о родной Черногории и покажу её самые удивительные места!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 65 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия! Йова прекрасно говорит по русски, знает историю родной страны, общительный, с чувством юмора, аккуратный водитель.
Вам был полезен этот отзыв?
Благодарим замечательного экскурсовода и собеседника в путешествии Цову! Мы отлично провели весь день, многое услышали и узнали о Черногории и ее прекрасных традициях и жителях, о потрясающей истории страны.
Йова
Ответ организатора:
Спасибо Вам за отзыв, желаю успехов и много путешествий)!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Отличная поездка и экскурсия!
Йово прекрасный рассказчик, показал нам лучшие локации, было интересно и весело! Рекомендую от всей души! 👍👏🫶
Йово прекрасный рассказчик, показал нам лучшие локации, было интересно и весело! Рекомендую от всей души! 👍👏🫶
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Посетили даже больше мест, чем указано в описании. Все супер!
Вам был полезен этот отзыв?
E
Экскурсия с Йовой понравилась! Показал шикарные места, рассказал много интересного. Посмотрели все основное за 1 день в этой части Черногории. Учитывая, что мы здесь на короткий срок, такая экскурсия обязательна к посещению, сами бы так за день не успели. Огромным плюсом были все основные достопримечательности без толп туристов, т. к. не сезон, чему безумно рады 😁👍
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо огромное за эту поездку, Йова прекрасно знает историю, быт страны, очень интересный собеседник, отлично знает русский язык, хотя он не его родной, рекомендую всем кто будет в Черногории, остались с мужем очень довольны.
Йова
Ответ организатора:
Спасибо большое за такой приятный отзыв. Жду Вас снова в Черногории)Удачи!!!🙂
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Будвы
Похожие экскурсии на «4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан»
Индивидуальная
до 6 чел.
Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
Исследовать изящные домики с красной черепицей, таинственные легенды и быт средневековых мореходов
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €259 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Красоты Бока-Которской бухты: Котор, Пераст и Порто Монтенегро (из Будвы)
Прогуляться по венецианским улочкам и люксовой марине - и насладиться контрастами Черногории
Начало: По договорённости
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от €315 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Откройте для себя удивительные уголки Балкан: от солнечного Требинье до живописных водопадов Кравице. Уникальная природа и культура ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €750 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Будва и Котор за один вечер
Погрузитесь в атмосферу средневековой Будвы и Котора. Увидите крепостные стены, цитадели и храмы разных эпох. Вечерний свет добавит магии вашему путешествию
15 авг в 13:00
19 авг в 13:00
от €320 за всё до 4 чел.
от €490 за экскурсию