Средневековый каменный Котор, барочный Пераст, рукотворный остров посреди бухты и устрицы прямо с фермы — вас ждёт невероятно красивый и интересный маршрут по прибрежным городкам. Я расскажу, как современная жизнь заполнила старинные улицы и в чём секрет черногорского гедонизма.

Описание экскурсии

Котор — средневековый город у подножия горы

Пройдёмся по узким улочкам к старинному собору Святого Трифона. По пути будем рассматривать палаццо и площади в венецианском духе. Я расскажу о морской торговле и о том, почему местная архитектура так напоминает итальянскую.

Пераст — барочный город капитанов

Небольшой и почти нетронутый временем, он был одним из богатейших в регионе. Вы узнаете о периоде расцвета Пераста и увидите дворцы знатных семей.

Остров Богородица на Рифе — по желанию

Рукотворный остров с церковью полон легенд. На лодке до него всего несколько минут — и оно стоит того!

Устричная ферма — по желанию

Вы увидите, где выращивают устрицы и мидии, и попробуете их прямо на месте.

Тиват и Порто Монтенегро

Завершим маршрут прогулкой по современной марине с огромными яхтами. Это место удивительно контрастирует со средневековыми городками. Я расскажу, как Черногория заботится о своём историческом наследии и делает ставку на роскошь.

