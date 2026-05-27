Красоты Бока-Которской бухты: Котор, Пераст и Порто Монтенегро (из Будвы)

Прогуляться по венецианским улочкам и люксовой марине - и насладиться контрастами Черногории
Средневековый каменный Котор, барочный Пераст, рукотворный остров посреди бухты и устрицы прямо с фермы — вас ждёт невероятно красивый и интересный маршрут по прибрежным городкам. Я расскажу, как современная жизнь заполнила старинные улицы и в чём секрет черногорского гедонизма.
Описание экскурсии

Котор — средневековый город у подножия горы

Пройдёмся по узким улочкам к старинному собору Святого Трифона. По пути будем рассматривать палаццо и площади в венецианском духе. Я расскажу о морской торговле и о том, почему местная архитектура так напоминает итальянскую.

Пераст — барочный город капитанов

Небольшой и почти нетронутый временем, он был одним из богатейших в регионе. Вы узнаете о периоде расцвета Пераста и увидите дворцы знатных семей.

Остров Богородица на Рифе — по желанию
Рукотворный остров с церковью полон легенд. На лодке до него всего несколько минут — и оно стоит того!

Устричная ферма — по желанию
Вы увидите, где выращивают устрицы и мидии, и попробуете их прямо на месте.

Тиват и Порто Монтенегро

Завершим маршрут прогулкой по современной марине с огромными яхтами. Это место удивительно контрастирует со средневековыми городками. Я расскажу, как Черногория заботится о своём историческом наследии и делает ставку на роскошь.

Организационные детали

  • Едем на комфортном автомобиле Volkswagen Touran с кондиционером. Детское кресло — по запросу
  • Трансфер возможен из других городов — согласуем в переписке
  • Дополнительно оплачивается поездка на остров — от €10 с чел., вход в церковь — €3 с чел., дегустация на ферме (устрицы, мидии, напитки) — по меню
  • За доплату поднимемся к крепости в Которе (требует физической подготовки)

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Велимир
Велимир — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я коренной черногорец и сертифицированный гид. Живу в Баре и с любовью показываю путешественникам настоящую Черногорию — живую, тёплую, полную легенд и скрытых сокровищ. ⠀ Веду блог — окно в повседневную жизнь
страны: рассказываю про традиции, малоизвестные маршруты, кулинарные особенности и культуру. Я не просто провожу экскурсии — я знакомлю с душой Черногории. ⠀ Провожу авторские прогулки и туры, учитывая интересы гостей. Подскажу, где вкусно поесть, куда стоит ехать с детьми, а где — встретить закат. ⠀ Добро пожаловать! Я покажу вам то, что не найти в путеводителях.

