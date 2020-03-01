Исторические экскурсии в Будве

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  4. Котор и Пераст — наследие Венецианской республики

Исследовать изящные домики с красной черепицей, таинственные легенды и быт средневековых мореходов

Алексей
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Алексей – ваш гид
Я познакомлю вас со старинными городами Которской бухты — родиной капитанов, астрономов и моряков.

Мы прогуляемся по извилистым улочкам и побываем на мистическом острове Госпа-од-Шкрпьела, который хранит множество христианских реликвий.

Атмосферу дополнит обед на устричной ферме, где вы попробуете традиционные блюда местной кухни.
80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5.5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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Котор и Пераст — наследие Венецианской республики
Котор и Пераст — наследие Венецианской республики

Что вас ожидает

Залитый светом Пераст
Мы отправимся в город, растянувшийся вдоль набережной, как кот на солнце. Отвесная скала не дает Перасту расти вглубь, отчего домики в стиле венецианского барокко следуют стройной вереницей по кромке залива. На пути к монументам трех легендарных жителей я расскажу о двенадцати семьях, правивших городком, их палатах и активном участии в становлении военно-морского флота Петра I.

Остров Богородицы на Рифе
Лодка отвезет нас к искусственному острову, который местные жители вручную насыпали более ста лет. Вы узнаете мистическую историю создания церкви и увидите чудотворную икону Божьей Матери, итальянский алтарь из каррарского мрамора и именные серебряные пластинки мореходов. В церковном музее мы найдем атрибуты их жизни: нательные крестики, медали, части кораблей, — и рассмотрим всемирно известное полотно, расшитое человеческим волосом.

По возвращении с острова мы заглянем в поселок Роза на устричную ферму. Здесь можно поплавать на каяке, насладиться домашним белым вином и попробовать свежие устрицы, мидии, дорадо или сибаса, которых поймают при вас и приготовят на мангале.

Вечерние огни Котора
Когда спустятся сумерки, крепостную стену Котора и каждое здание озарит уютная подсветка. Через площади Оружия, Салата и Муки мы пройдем к церкви Святого Луки. В храме святой Озанны я покажу вам роспись, посвященную местной «Жанне д’Арк», отстоявшей родину во время нашествия турков. Из красочного жизнеописания вы узнаете о ее подвигах и культурной значимости. После экскурсии у вас будет время на самостоятельный осмотр древнего города. Тем, кто проголодается, я подскажу, где в Которе можно полакомиться кальмарами и осьминогами на гриле, рыбой, мясом и национальным супом чорба.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Будве и проходит на вашем автомобиле. Если у вас нет транспорта, я могу организовать трансфер за дополнительную плату— 90 € (1-6 чел) и 160 € (1-11 чел).
  • Если вы остановились в другом городе Черногории и заказываете трансфер, во время поездки мы можем остановиться на смотровых площадках и в красивых местах. Заранее укажите место вашего пребывания и количество человек для расчета трансфера.
  • Не забудьте взять с собой купальные принадлежности: возможно плавание на каяке.
  • Дополнительные расходы: лодка на остров и обратно — 5€ с человека, музей — 1€. Обед на устричной ферме: устрицы — 1,5€/штука, мидии — 10€, дорадо и сибас — 25€/килограмм, вино — 7,5€/литр.
Котор и Пераст — наследие Венецианской республики
Котор и Пераст — наследие Венецианской республики
Котор и Пераст — наследие Венецианской республики
Котор и Пераст — наследие Венецианской республики
Котор и Пераст — наследие Венецианской республики
Котор и Пераст — наследие Венецианской республики
Котор и Пераст — наследие Венецианской республики
Котор и Пераст — наследие Венецианской республики
Котор и Пераст — наследие Венецианской республики
Котор и Пераст — наследие Венецианской республики
Котор и Пераст — наследие Венецианской республики
Котор и Пераст — наследие Венецианской республики
Котор и Пераст — наследие Венецианской республики
Котор и Пераст — наследие Венецианской республики
Котор и Пераст — наследие Венецианской республики
Котор и Пераст — наследие Венецианской республики
Котор и Пераст — наследие Венецианской республики
Котор и Пераст — наследие Венецианской республики
Котор и Пераст — наследие Венецианской республики
Котор и Пераст — наследие Венецианской республики
Котор и Пераст — наследие Венецианской республики
Котор и Пераст — наследие Венецианской республики
Котор и Пераст — наследие Венецианской республики

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Живу в Черногории с 2007 года. Лицензированный гид.Организовываю индивидуальные экскурсии в Черногории, Боснии, Сербии, Албании по не массовым, эксклюзивным местам.Туры для гостей, которые ценят индивидуальный подход, обязательность,раcсчитывают свое время. Возможно присоединение к мини-группам. Буду благодарен за максимум информации о сроках вашего пребывания в Черногории, количестве гостей, примерных планах.
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