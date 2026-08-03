Исторические экскурсии в Будве

Исследовать изящные домики с красной черепицей, таинственные легенды и быт средневековых мореходов
Я познакомлю вас со старинными городами Которской бухты — родиной капитанов, астрономов и моряков.
Мы прогуляемся по извилистым улочкам и побываем на мистическом острове Госпа-од-Шкрпьела, который хранит множество христианских реликвий. Атмосферу дополнит обед на устричной ферме, где вы попробуете традиционные блюда местной кухни.
Мы отправимся в город, растянувшийся вдоль набережной, как кот на солнце. Отвесная скала не дает Перасту расти вглубь, отчего домики в стиле венецианского барокко следуют стройной вереницей по кромке залива. На пути к монументам трех легендарных жителей я расскажу о двенадцати семьях, правивших городком, их палатах и активном участии в становлении военно-морского флота Петра I.
Остров Богородицы на Рифе
Лодка отвезет нас к искусственному острову, который местные жители вручную насыпали более ста лет. Вы узнаете мистическую историю создания церкви и увидите чудотворную икону Божьей Матери, итальянский алтарь из каррарского мрамора и именные серебряные пластинки мореходов. В церковном музее мы найдем атрибуты их жизни: нательные крестики, медали, части кораблей, — и рассмотрим всемирно известное полотно, расшитое человеческим волосом.
По возвращении с острова мы заглянем в поселок Дражин Врт на устричную ферму. Здесь можно поплавать на каяке, насладиться домашним белым вином и попробовать свежие устрицы, мидии, дорадо или сибаса, которых поймают при вас и приготовят на мангале.
Вечерние огни Котора
Когда спустятся сумерки, крепостную стену Котора и каждое здание озарит уютная подсветка. Через площади Оружия, Салата и Муки мы пройдем к церкви Святого Луки. В храме святой Озанны я покажу вам роспись, посвященную местной «Жанне д’Арк», отстоявшей родину во время нашествия турков. Из красочного жизнеописания вы узнаете о ее подвигах и культурной значимости. После экскурсии у вас будет время на самостоятельный осмотр древнего города. Тем, кто проголодается, я подскажу, где в Которе можно полакомиться кальмарами и осьминогами на гриле, рыбой, мясом и национальным супом чорба.
Организационные детали
Экскурсия начинается в Будве и проходит на комфортабельном автомобиле (это включено в стоимость)
Если вы остановились в другом городе Черногории, то возможен трансфер (уточняйте в переписке). В этом случае мы также можем остановиться на смотровых площадках и в красивых местах.
Не забудьте взять с собой купальные принадлежности: возможно плавание на каяке
Дополнительные расходы: лодка на остров и обратно — €15 с человека, музей — €5. Обед на устричной ферме: устрицы — €3/штука, мидии — €10, дорадо и сибас — €15/штука, вино — €10/литр
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 4 часа 20 минут
Провёл экскурсии для 423 туристов
Живу в Черногории с 2007 года. Лицензированный гид.
Организую индивидуальные экскурсии в Черногории, Боснии, Сербии, Албании по эксклюзивным местам. Путешествия для гостей, которые ценят индивидуальный подход и обязательность и раcсчитывают своё время.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
1
3
–
2
1
1
1
О
Ольга
Интересно, насыщенно, все по плану! Много информации о сегодняшней жизни в Черногории, все в дружелюбной атмосфере. Гид, Алексей, слышит ваши пожелания и подстраивает маршрут.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Очень красивая и увлекательная экскурсия. Эти города Черногории непременно стоит посетить! Шкарные виды, необычные улочки, история, легенды… Комфортный формат, удобно выстроенный маршрут, что позволяет посмотреть несколько локаций и получить массу читать дальшеуменьшить
впечатлений, есть время для прогулок, фото. Устрично-медийная ферма-отличное место для обеда, вкусно, необычное, домашнее вино, весьма достойно, которое хранится на глубине моря. Приветливые, дружелюбные и веселые организаторы, всё максимально удачно и интересно!
+3
Вам был полезен этот отзыв?
О
Олег
отличная экскурсия, прекрасный гид
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Евгения
Экскурсия очень понравилась Продуманный маршрут, комфортная поездка Очень познавательно и интересно В качестве несильно продолжительной экскурсии (не на полдня/день) - идеально
Вам был полезен этот отзыв?
А
Андрей
Шикарная экскурсия от гида Stanis'а, не заметили, как пролетело 6 часов, очень интересно было послушать про местную историю и кульутуру, отличный рассказчик и прекрасный человек, спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Дата посещения: 1 апр 2026
Алексей прекрасный водитель,но не экскурсовод!Информации мало,посещение фермы морепродуктов с дегустацией местного вина для меня закончились воспалением кишечника и температурой !Не стоит рисковать!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Будвы
Похожие экскурсии на «Котор и Пераст - наследие Венецианской республики»