Исторические экскурсии в Будве

Я познакомлю вас со старинными городами Которской бухты — родиной капитанов, астрономов и моряков. Мы прогуляемся по извилистым улочкам и побываем на мистическом острове Госпа-од-Шкрпьела, который хранит множество христианских реликвий. Атмосферу дополнит обед на устричной ферме, где вы попробуете традиционные блюда местной кухни.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Залитый светом Пераст

Мы отправимся в город, растянувшийся вдоль набережной, как кот на солнце. Отвесная скала не дает Перасту расти вглубь, отчего домики в стиле венецианского барокко следуют стройной вереницей по кромке залива. На пути к монументам трех легендарных жителей я расскажу о двенадцати семьях, правивших городком, их палатах и активном участии в становлении военно-морского флота Петра I.

Остров Богородицы на Рифе

Лодка отвезет нас к искусственному острову, который местные жители вручную насыпали более ста лет. Вы узнаете мистическую историю создания церкви и увидите чудотворную икону Божьей Матери, итальянский алтарь из каррарского мрамора и именные серебряные пластинки мореходов. В церковном музее мы найдем атрибуты их жизни: нательные крестики, медали, части кораблей, — и рассмотрим всемирно известное полотно, расшитое человеческим волосом.

По возвращении с острова мы заглянем в поселок Дражин Врт на устричную ферму. Здесь можно поплавать на каяке, насладиться домашним белым вином и попробовать свежие устрицы, мидии, дорадо или сибаса, которых поймают при вас и приготовят на мангале.

Вечерние огни Котора

Когда спустятся сумерки, крепостную стену Котора и каждое здание озарит уютная подсветка. Через площади Оружия, Салата и Муки мы пройдем к церкви Святого Луки. В храме святой Озанны я покажу вам роспись, посвященную местной «Жанне д’Арк», отстоявшей родину во время нашествия турков. Из красочного жизнеописания вы узнаете о ее подвигах и культурной значимости. После экскурсии у вас будет время на самостоятельный осмотр древнего города. Тем, кто проголодается, я подскажу, где в Которе можно полакомиться кальмарами и осьминогами на гриле, рыбой, мясом и национальным супом чорба.

Организационные детали