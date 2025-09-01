Погрузитесь в атмосферу Боснии и Герцеговины, посетив древний монастырь Тврдош с его знаменитым винным погребом. Здесь можно приобрести уникальные вина из сорта Вранац. Водопады Кравице удивят своей природной красотой и возможностью освежиться в кристально чистой воде.
Город Мостар, известный своим старинным мостом, восхитит архитектурой и культурным наследием, раскрывая многогранность местных традиций
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Посещение винных погребов монастыря Тврдош
- 🏞️ Водопады Кравице и купание
- 🌉 Исторический мост в Мостаре
- 🕌 Культурное разнообразие Мостара
- 🛍️ Сувениры на старинных улочках
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Монастырь Тврдош
- Водопады Кравице
- Мост через реку Неретва
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Дорога в Боснию проходит через прибрежные горы, побережье и Которскую бухту. Далее нас ждёт экскурсия в старинный православный монастырь Тврдош. Он знаменит винными погребами XV века, где из собственного винограда монахи производят вина сорта Вранац и другие (в том числе сладкое вино) и даже собственный коньяк (Виньяк). Обязательно купите бутылочку вина, а лучше две! Такого качества вино, произведённое именно здесь, вы не попробуете больше нигде в мире! Далее будет протяжённая дорога, которая ведёт нас к водопадам Кравице — это национальный парк в Боснии и Герцеговине — поистине прекрасные и вдохновляющие каждого туриста своими необычными природными красотами. Река Требижат берёт своё начало в центре страны, протяжённостью в 51 километр, которая образует вторую по длине реку в Боснии и Герцеговине. Одна часть её проходит под землёй, вторая — под открытым небом, впадая водопадом в прекрасную лагуну изумрудного цвета. С 25-метровой высоты падают рукава белой воды, переливаясь сотнями радуг в лазурную воду. Насладившись красотами и купанием, направимся в город Мостар. Самая главная достопримечательность и красивое место — мост через реку Неретва. Построенный в XVI веке, простоявший почти 420 лет, был взорван упавшей бомбой во время войны, но затем реконструирован и по сей день красит центр города. Мостар красивый и большой город, является объектом наследия ЮНЕСКО. Здесь проживает около 100 тысяч человек разных вер, поэтому можно увидеть и католические соборы, и мечети. Узкие старинные улочки с разными сувенирами напомнят нам об истинном духе востока. Важная информация:
Не забудьте взять удобную обувь, купальники, панамки на голову и обязательно загранпаспорта, так как это экскурсия в другую страну, и вы будете проходить таможенный контроль между Черногорией и Боснией Герцеговиной.
По договорённости.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Которская бухта
- Православный монастырь Тврдош
- Водопады Кравице
- Река Требижат
- Город Мостар
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты на водопад и в музеи
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Не забудьте взять удобную обувь
- Купальники
- Панамки на голову и обязательно загранпаспорта
- Так как это экскурсия в другую страну
- И вы будете проходить таможенный контроль между Черногорией и Боснией Герцеговиной
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
1 сен 2025
Отличный гид, наша поездка была полностью для нас и под нас, мы остановились на обед в хорошем местном ресторан и отведали вкусной рыбы. Из предложений думаю что можно до обсудить где вы хотите потратить больше времени у моста или у водопадов чтобы спланировать свой день.
Входит в следующие категории Будвы
