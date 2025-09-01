Что вас ждёт? Дорога в Боснию проходит через прибрежные горы, побережье и Которскую бухту. Далее нас ждёт экскурсия в старинный православный монастырь Тврдош. Он знаменит винными погребами XV века, где из собственного винограда монахи производят вина сорта Вранац и другие (в том числе сладкое вино) и даже собственный коньяк (Виньяк). Обязательно купите бутылочку вина, а лучше две! Такого качества вино, произведённое именно здесь, вы не попробуете больше нигде в мире! Далее будет протяжённая дорога, которая ведёт нас к водопадам Кравице — это национальный парк в Боснии и Герцеговине — поистине прекрасные и вдохновляющие каждого туриста своими необычными природными красотами. Река Требижат берёт своё начало в центре страны, протяжённостью в 51 километр, которая образует вторую по длине реку в Боснии и Герцеговине. Одна часть её проходит под землёй, вторая — под открытым небом, впадая водопадом в прекрасную лагуну изумрудного цвета. С 25-метровой высоты падают рукава белой воды, переливаясь сотнями радуг в лазурную воду. Насладившись красотами и купанием, направимся в город Мостар. Самая главная достопримечательность и красивое место — мост через реку Неретва. Построенный в XVI веке, простоявший почти 420 лет, был взорван упавшей бомбой во время войны, но затем реконструирован и по сей день красит центр города. Мостар красивый и большой город, является объектом наследия ЮНЕСКО. Здесь проживает около 100 тысяч человек разных вер, поэтому можно увидеть и католические соборы, и мечети. Узкие старинные улочки с разными сувенирами напомнят нам об истинном духе востока. Важная информация:

Не забудьте взять удобную обувь, купальники, панамки на голову и обязательно загранпаспорта, так как это экскурсия в другую страну, и вы будете проходить таможенный контроль между Черногорией и Боснией Герцеговиной.