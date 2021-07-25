1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Семейное путешествие в мир диких животных
Отправьтесь в зооприемник, где дети и взрослые смогут погладить и покормить животных. Купание в водопаде на реке Циевна станет ярким дополнением
«По пути к приемнику для животных мы обязательно заедем к рукотворному водопаду Ниагара на реке Циевна»
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от €350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде
Индивидуальная экскурсия для любителей природы и истории. Посетите Скадарское озеро, средневековые деревушки и насладитесь обедом у водопада
«Затем отправимся на водопад речки Циевна, который спрятался в красивом каньоне вдали от шума и суеты»
Сегодня в 11:30
11 июня в 08:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Черногорская гармония: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в уникальную атмосферу Черногории, исследуя её культурное наследие и природные чудеса
«У подножья горного плато, на котором стоит монастырь, низвергается водопад «Светигора»»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:30
€170 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна25 июля 2021Прекрасный день! 🤗Были на индивидуальной экскурсии с Евгением. Замечательно спланированный маршрут, интересные, красивые места, инстаграмные фото, чудесный обед в атмосферном ресторанчике с местной кухней! Вообщем это тот случай, когда вы не пожалеете ни об одной минуте!!! Евгений, СПАСИБО!
- ВВиктория29 мая 2021Спасибо БОЛЬШОЕ Евгению за интересную экскурсию, очень грамотный маршрут, до контактного зоопарка был заезд на безумно красивый и живописный водопад!!!!
- ИИрина5 сентября 2019Лучший день, который мы провели в Черногории - день в компании с Евгением. Крайне позитивный гид, умеющий найти общий язык
- ААндрей20 августа 2019Евгений отличный гид и я, с удовольствием, буду рекомендовать его знакомым! Рад, что мой выбор остановился именно на нем!
- ТТаисия9 июля 2019Огромное спасибо за невероятный маршрут и понятную интересную информацию! мы провели невероятный день в Черногории и очень благодарны нашему гиду за захватывающие пейзажи и интересную программу!
- GGennadi19 сентября 2017Все было просто супер!
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Водопады»
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