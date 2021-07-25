Экскурсии на водопады из Будвы

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопады» в Будве на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Семейное путешествие в мир диких животных
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Семейное путешествие в мир диких животных
Отправьтесь в зооприемник, где дети и взрослые смогут погладить и покормить животных. Купание в водопаде на реке Циевна станет ярким дополнением
«По пути к приемнику для животных мы обязательно заедем к рукотворному водопаду Ниагара на реке Циевна»
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от 350 за всё до 6 чел.
Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде
Индивидуальная экскурсия для любителей природы и истории. Посетите Скадарское озеро, средневековые деревушки и насладитесь обедом у водопада
«Затем отправимся на водопад речки Циевна, который спрятался в красивом каньоне вдали от шума и суеты»
Сегодня в 11:30
11 июня в 08:00
250 за всё до 6 чел.
Черногорская гармония
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Черногорская гармония: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в уникальную атмосферу Черногории, исследуя её культурное наследие и природные чудеса
«У подножья горного плато, на котором стоит монастырь, низвергается водопад «Светигора»»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:30
170 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    25 июля 2021
    Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде
    Прекрасный день! 🤗Были на индивидуальной экскурсии с Евгением. Замечательно спланированный маршрут, интересные, красивые места, инстаграмные фото, чудесный обед в атмосферном ресторанчике с местной кухней! Вообщем это тот случай, когда вы не пожалеете ни об одной минуте!!! Евгений, СПАСИБО!
  • В
    Виктория
    29 мая 2021
    Семейное путешествие в мир диких животных
    Спасибо БОЛЬШОЕ Евгению за интересную экскурсию, очень грамотный маршрут, до контактного зоопарка был заезд на безумно красивый и живописный водопад!!!!
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    От общения с животными получили море положительных эмоций и дети и взрослые!!!! Евгений приятный в общении, интересная подача материала, много узнали о Черногории как-будто побывали на нескольких экскурсиях!!! Ещё раз спасибо!!!

  • И
    Ирина
    5 сентября 2019
    Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде
    Лучший день, который мы провели в Черногории - день в компании с Евгением. Крайне позитивный гид, умеющий найти общий язык
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    со всеми. Узнали много нового и интересного о стране и жителях страны благодаря Евгению. А ещё он хороший фотограф. Лайфхак – соглашайтесь на все предложения гида, он действительно советует только лучшее! Если он говорит, что в этом ресторане вкусно – значит вкусно; если тут надо попробовать пирожное – значит оно того стоит; если лучший вид на озеро открывается с лодочки – значит так оно и есть. Просто верьте гиду и получайте удовольствие от прекрасной природы Черногории.

  • А
    Андрей
    20 августа 2019
    Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде
    Евгений отличный гид и я, с удовольствием, буду рекомендовать его знакомым! Рад, что мой выбор остановился именно на нем!
  • Т
    Таисия
    9 июля 2019
    Черногорская гармония
    Огромное спасибо за невероятный маршрут и понятную интересную информацию! мы провели невероятный день в Черногории и очень благодарны нашему гиду за захватывающие пейзажи и интересную программу!
  • G
    Gennadi
    19 сентября 2017
    Черногорская гармония
    Все было просто супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Семейное путешествие в мир диких животных
  2. Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде
  3. Черногорская гармония
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Старый город
  4. Црноевича
  5. Ловчен
  6. Самое главное
  7. Негуши
  8. Дурмитор
  9. Каньон реки Тара
  10. Пивское озеро
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 350. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Водопады», 11 ⭐ отзывов, цены от €170. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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