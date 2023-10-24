Захватывающий маршрут по Черногории: Скадарское озеро, каньон реки Циевна, крепость Медун и многое другое. Идеально для любителей природы и истории
Перед вами один из самых захватывающих панорамных маршрутов Черногории! Вы увидите Скадарское озеро, крупнейшее на Балканах, и узнаете, какое растение спасло черногорцев от голода. Посетите каньон реки Циевна с его шумным водопадом и статуей Христа над обрывом. Услышите легенды о национальных героях и попробуете местную кухню. Запасайтесь свободным местом для впечатлений - оно вам понадобится
Наш путь будет лежать через колоритные черногорские деревни. Мы побывам у развалин крепости Медун и посетим музей писателя Марка Милянова. Увидим Скадарское озеро — самое большое на Балканах. Заедем в живописную местность Кучки Корита и пообедаем в аутентичном ресторане — я расскажу вам о национальной кухне. После обеда мы отправимся в двухчасовой пеший поход по местности, где выступающая из земли карстовая порода формирует удивительные пейзажи.
Прогулка у границы с Албанией
Ущелье Горло Соколово — изюминка нашего пешего маршрута. Перед вами откроются фантастические панорамы не только Черногорских гор, но и массива Северо-Албанских Альп. Вы прогуляетесь у самой границы Черногории с Албанией и услышите захватывающую легенду об ущелье. Обратно к автомобилю мы пойдём коротким путём, а по дороге сможем нарвать горного шиповника или насобирать грибов (по сезону).
Каньон реки Циевна и Подгорица
В деревушке Делай наш круговой маршрут почти замкнётся. Вы полюбуетесь каньоном реки Циевна и местным водопадом «Ниагара». Побываете на смотровой площадке, где албанцами был установлен огромный крест и статуя Христа с распростёртыми над обрывом руками. Возвращаться мы будем через центр Подгорицы — столицы Черногории. Здесь вы увидите мост Миллениум и собор Воскресения Христова.
Организационные детали
Поездка рассчитана на 10-12 часов, включая 2-часовой пеший поход
Экскурсия рекомендуется людям от 5 до 65 лет
Дополнительно оплачивается обед и входной билет в музей — 1 евро/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 444 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Иван. Мы с женой много лет посвятили исследованию прекрасной Черногории. Изучали ее историю и быт, много путешествовали по стране и всему Балканскому полуострову, открывая для себя интересные малопосещаемые места. С радостью поделимся своими открытиями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Адиля
Иван просто замечательный проводник по красотам Черногории. Отправляясь с ним в путешествие можно быть уверенным в живописном маршруте, интересной информации и душевной компании. Искренне рекомендую, мы обязательно вернёмся еще:)
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