Увидеть крепость Медун, ущелье Горло Соколово и каньон реки Циевна
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Описание
Что вас ожидает
Крепость Медун и национальная кухня
Наш путь будет лежать через колоритные черногорские деревни. Мы побывам у развалин крепости Медун и посетим музей писателя Марка Милянова. Увидим Скадарское озеро — самое большое на Балканах. Заедем в живописную местность Кучки Корита и пообедаем в аутентичном ресторане — я расскажу вам о национальной кухне. После обеда мы отправимся в двухчасовой пеший поход по местности, где выступающая из земли карстовая порода формирует удивительные пейзажи.
Прогулка у границы с Албанией
Ущелье Горло Соколово — изюминка нашего пешего маршрута. Перед вами откроются фантастические панорамы не только Черногорских гор, но и массива Северо-Албанских Альп. Вы прогуляетесь у самой границы Черногории с Албанией и услышите захватывающую легенду об ущелье. Обратно к автомобилю мы пойдём коротким путём, а по дороге сможем нарвать горного шиповника или насобирать грибов (по сезону).
Каньон реки Циевна и Подгорица
В деревушке Делай наш круговой маршрут почти замкнётся. Вы полюбуетесь каньоном реки Циевна и местным водопадом «Ниагара». Побываете на смотровой площадке, где албанцами был установлен огромный крест и статуя Христа с распростёртыми над обрывом руками. Возвращаться мы будем через центр Подгорицы — столицы Черногории. Здесь вы увидите мост Миллениум и собор Воскресения Христова.
Организационные детали
- Поездка рассчитана на 10-12 часов, включая 2-часовой пеший поход
- Экскурсия рекомендуется людям от 5 до 65 лет
- Дополнительно оплачивается обед и входной билет в музей — 1 евро/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.