Панорамный круг по Черногории

Увидеть крепость Медун, ущелье Горло Соколово и каньон реки Циевна

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Перед вами — один из самых крутых панорамных маршрутов Черногории! Вы увидите Скадарское озеро и узнаете, какое растение спасло черногорцев от голода. Посетите каньон реки Циевна, где шумит водопад, а над обрывом стоит Христос. Услышите легенды о национальных героях и попробуете местную кухню. Запасайтесь свободным местом для впечатлений — оно вам понадобится!
Панорамный круг по Черногории
Панорамный круг по Черногории
Панорамный круг по Черногории
Панорамный круг по Черногории
Панорамный круг по Черногории
Панорамный круг по Черногории
Панорамный круг по Черногории
Панорамный круг по Черногории
Панорамный круг по Черногории
Панорамный круг по Черногории
Панорамный круг по Черногории
Панорамный круг по Черногории
Панорамный круг по Черногории
Панорамный круг по Черногории
Панорамный круг по Черногории
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Описание

Что вас ожидает

Крепость Медун и национальная кухня

Наш путь будет лежать через колоритные черногорские деревни. Мы побывам у развалин крепости Медун и посетим музей писателя Марка Милянова. Увидим Скадарское озеро — самое большое на Балканах. Заедем в живописную местность Кучки Корита и пообедаем в аутентичном ресторане — я расскажу вам о национальной кухне. После обеда мы отправимся в двухчасовой пеший поход по местности, где выступающая из земли карстовая порода формирует удивительные пейзажи.

Прогулка у границы с Албанией

Ущелье Горло Соколово — изюминка нашего пешего маршрута. Перед вами откроются фантастические панорамы не только Черногорских гор, но и массива Северо-Албанских Альп. Вы прогуляетесь у самой границы Черногории с Албанией и услышите захватывающую легенду об ущелье. Обратно к автомобилю мы пойдём коротким путём, а по дороге сможем нарвать горного шиповника или насобирать грибов (по сезону).

Каньон реки Циевна и Подгорица

В деревушке Делай наш круговой маршрут почти замкнётся. Вы полюбуетесь каньоном реки Циевна и местным водопадом «Ниагара». Побываете на смотровой площадке, где албанцами был установлен огромный крест и статуя Христа с распростёртыми над обрывом руками. Возвращаться мы будем через центр Подгорицы — столицы Черногории. Здесь вы увидите мост Миллениум и собор Воскресения Христова.

Организационные детали

  • Поездка рассчитана на 10-12 часов, включая 2-часовой пеший поход
  • Экскурсия рекомендуется людям от 5 до 65 лет
  • Дополнительно оплачивается обед и входной билет в музей — 1 евро/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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