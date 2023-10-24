Перед вами один из самых захватывающих панорамных маршрутов Черногории! Вы увидите Скадарское озеро, крупнейшее на Балканах, и узнаете, какое растение спасло черногорцев от голода. Посетите каньон реки Циевна с его шумным водопадом и статуей Христа над обрывом. Услышите легенды о национальных героях и попробуете местную кухню. Запасайтесь свободным местом для впечатлений - оно вам понадобится

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Крепость Медун и национальная кухня

Наш путь будет лежать через колоритные черногорские деревни. Мы побывам у развалин крепости Медун и посетим музей писателя Марка Милянова. Увидим Скадарское озеро — самое большое на Балканах. Заедем в живописную местность Кучки Корита и пообедаем в аутентичном ресторане — я расскажу вам о национальной кухне. После обеда мы отправимся в двухчасовой пеший поход по местности, где выступающая из земли карстовая порода формирует удивительные пейзажи.

Прогулка у границы с Албанией

Ущелье Горло Соколово — изюминка нашего пешего маршрута. Перед вами откроются фантастические панорамы не только Черногорских гор, но и массива Северо-Албанских Альп. Вы прогуляетесь у самой границы Черногории с Албанией и услышите захватывающую легенду об ущелье. Обратно к автомобилю мы пойдём коротким путём, а по дороге сможем нарвать горного шиповника или насобирать грибов (по сезону).

Каньон реки Циевна и Подгорица

В деревушке Делай наш круговой маршрут почти замкнётся. Вы полюбуетесь каньоном реки Циевна и местным водопадом «Ниагара». Побываете на смотровой площадке, где албанцами был установлен огромный крест и статуя Христа с распростёртыми над обрывом руками. Возвращаться мы будем через центр Подгорицы — столицы Черногории. Здесь вы увидите мост Миллениум и собор Воскресения Христова.

Организационные детали