Евгений проводит ещё 11 экскурсий

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Познакомить детей с дружелюбными обитателями контактного зооприемника и отдохнуть у водопада

Евгений
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Евгений – ваш гид
Главная цель нашего приключения — единственное в Черногории место, где дети и взрослые могут прикоснуться к миру диких животных.

Мы отправимся в зооприемник, где свободно прогуливаются ламы и верблюды, павлины и страусы, волки и медвежата, за которыми бережно ухаживают волонтеры.

Ребята не только рассмотрят обитателей фермы, но и смогут их погладить и даже угостить лакомствами.

А купание в водопаде на реке Циевна станет отличным дополнением к поездке.
110 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Продолжительность 5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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Семейное путешествие в мир диких животных
Семейное путешествие в мир диких животных

Что вас ожидает

Искупаться у водопада
По пути к приемнику для животных мы обязательно заедем к рукотворному водопаду Ниагара на реке Циевна. Здесь вы не только полюбуетесь вдохновляющими пейзажами, но и отдохнете на оборудованном пляже с рестораном, где можно побаловать себя вкусным десертом.

Подружиться с медвежатами и ламой
Главная цель нашего путешествия — необычное место, куда взрослые и дети приезжают, чтобы прикоснуться к миру дикой природы. Вы окажетесь в питомнике, где ухаживают за брошенными и спасенными от браконьеров животными: местные обитатели свободно прогуливаются по территории, а гости этого мини-зоопарка могут погладить зверей и покормить их овощами, фруктами, зерном или молоком. На ферме вы встретите страусов, ламу, оленей, верблюдов, дикого волка, лису, горных коз, всевозможных птиц и страуса Эму. А если вам повезет застать маленьких медвежат, то вы сможете покормить их молоком из бутылочки. При этом состав обитателей питомника часто меняется, когда некоторых животных долечивают и отпускают.

При желании на территории питомника можно организовать игры в мяч или бадминтон, а также заглянуть в небольшое местное кафе.

Кому подойдет прогулка

Это приключение прекрасно подойдет семьям с детьми и всем любителям животных.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии указана с учетом наличия у вас своего транспорта: мы встречаемся в Петроваце или Будве, а затем едем на вашем транспорте (я подскажу наиболее удобный путь).
  • Если вы без транспорта, я могу организовать авто — в этом случае к стоимости экскурсии добавляется 70€ (расходы на топливо, парковку и услуги водителя).
  • Если вы остановились в другом городе Черногории, то за дополнительную плату я могу вас забрать от отеля и перестроить маршрут, а по пути остановиться на живописных смотровых площадках. Если ваш отель находится на маршруте экскурсии, доплата за трансфер не требуется. Прошу заранее указать место/город, где вы остановились, для расчета трансфера.
  • Заранее приготовьте еду для кормления животных.
  • Дополнительные расходы: обед в ресторане и перекусы.
Семейное путешествие в мир диких животных
Семейное путешествие в мир диких животных
Семейное путешествие в мир диких животных
Семейное путешествие в мир диких животных
Семейное путешествие в мир диких животных
Семейное путешествие в мир диких животных
Семейное путешествие в мир диких животных
Семейное путешествие в мир диких животных
Семейное путешествие в мир диких животных
Семейное путешествие в мир диких животных
Семейное путешествие в мир диких животных
Семейное путешествие в мир диких животных

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Очень люблю Черногорию и считаю ее своим домом. Живу здесь с 2008 г., за это время познал менталитет и свободно владею языком, что позволяет узнавать интересные факты от здешних старожилов. Влился в культуру этой страны и имею друзей среди местных жителей. Путешествовать по Черногории одно удовольствие, с радостью им поделюсь. Организую индивидуальные поездки на авто по интересным местам, монастырям, нацпаркам, архитектурным достояниям, с гибкими условиями и учетом ваших пожеланий и настроения.
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Евгений проводит ещё 11 экскурсий

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