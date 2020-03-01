Евгений проводит ещё 11 экскурсий

Что вас ожидает

Искупаться у водопада

По пути к приемнику для животных мы обязательно заедем к рукотворному водопаду Ниагара на реке Циевна. Здесь вы не только полюбуетесь вдохновляющими пейзажами, но и отдохнете на оборудованном пляже с рестораном, где можно побаловать себя вкусным десертом.

Подружиться с медвежатами и ламой

Главная цель нашего путешествия — необычное место, куда взрослые и дети приезжают, чтобы прикоснуться к миру дикой природы. Вы окажетесь в питомнике, где ухаживают за брошенными и спасенными от браконьеров животными: местные обитатели свободно прогуливаются по территории, а гости этого мини-зоопарка могут погладить зверей и покормить их овощами, фруктами, зерном или молоком. На ферме вы встретите страусов, ламу, оленей, верблюдов, дикого волка, лису, горных коз, всевозможных птиц и страуса Эму. А если вам повезет застать маленьких медвежат, то вы сможете покормить их молоком из бутылочки. При этом состав обитателей питомника часто меняется, когда некоторых животных долечивают и отпускают.

При желании на территории питомника можно организовать игры в мяч или бадминтон, а также заглянуть в небольшое местное кафе.

Кому подойдет прогулка

Это приключение прекрасно подойдет семьям с детьми и всем любителям животных.