Евгений проводит ещё 11 экскурсий

Лучшее время для посещения - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время водопад может пересохнуть, но погода будет теплой и солнечной, что идеально подходит для прогулок и общения с животными. Май и сентябрь также подойдут для экскурсии, предлагая более спокойную атмосферу и меньшее количество туристов. В остальное время года посещение возможно, но может быть прохладнее, что может повлиять на комфорт прогулки.

Главная цель этого приключения - уникальное место в Черногории, где дети и взрослые могут прикоснуться к миру диких животных.В зооприемнике свободно прогуливаются ламы, верблюды, павлины, страусы, волки и медвежата, за

которыми бережно ухаживают волонтеры. Ребята не только рассмотрят обитателей фермы, но и смогут их погладить и даже угостить лакомствами. Дополнением к поездке станет купание в водопаде на реке Циевна. По пути к зооприемнику вы заедете к рукотворному водопаду Ниагара, где можно отдохнуть на оборудованном пляже и насладиться вкусным десертом в ресторане. Экскурсия подходит для семей с детьми и всех любителей животных

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Незабываемые пейзажи

По пути к приемнику для животных мы заедем к рукотворному водопаду Ниагара на реке Циевна. В жаркий сезон (июль-август) водопад пересыхает, поэтому возможности искупаться в нём не будет.

Подружиться с медвежатами и ламой

Главная цель нашего путешествия — необычное место, куда взрослые и дети приезжают, чтобы прикоснуться к миру дикой природы. Вы окажетесь в питомнике, где ухаживают за брошенными и спасенными от браконьеров животными: местные обитатели свободно прогуливаются по территории, а гости этого мини-зоопарка могут погладить зверей и покормить их овощами, фруктами, зерном или молоком. На ферме вы встретите страусов, ламу, оленей, верблюдов, дикого волка, лису, горных коз, всевозможных птиц и страуса Эму. А если вам повезет застать маленьких медвежат, то вы сможете покормить их молоком из бутылочки. При этом состав обитателей питомника часто меняется, когда некоторых животных долечивают и отпускают.

При желании на территории питомника можно организовать игры в мяч или бадминтон, а также заглянуть в небольшое местное кафе.

Кому подойдет прогулка

Это приключение прекрасно подойдет семьям с детьми и всем любителям животных.

Организационные детали