Евгений проводит ещё 11 экскурсий

Отправьтесь в зооприемник, где дети и взрослые смогут погладить и покормить животных. Купание в водопаде на реке Циевна станет ярким дополнением
Главная цель этого приключения - уникальное место в Черногории, где дети и взрослые могут прикоснуться к миру диких животных.
В зооприемнике свободно прогуливаются ламы, верблюды, павлины, страусы, волки и медвежата, за читать дальшеуменьшить
которыми бережно ухаживают волонтеры. Ребята не только рассмотрят обитателей фермы, но и смогут их погладить и даже угостить лакомствами. Дополнением к поездке станет купание в водопаде на реке Циевна.
По пути к зооприемнику вы заедете к рукотворному водопаду Ниагара, где можно отдохнуть на оборудованном пляже и насладиться вкусным десертом в ресторане. Экскурсия подходит для семей с детьми и всех любителей животных
🌳 Уникальная возможность прикоснуться к дикой природе
🐻 Возможность покормить медвежат
🌊 Купание в водопаде на реке Циевна
🍰 Вкусные десерты в ресторане у водопада
🏞️ Вдохновляющие пейзажи и отдых на пляже
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время водопад может пересохнуть, но погода будет теплой и солнечной, что идеально подходит для прогулок и общения с животными. Май и сентябрь также подойдут для экскурсии, предлагая более спокойную атмосферу и меньшее количество туристов. В остальное время года посещение возможно, но может быть прохладнее, что может повлиять на комфорт прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Зооприемник
Водопад Ниагара
Описание экскурсии
Незабываемые пейзажи
По пути к приемнику для животных мы заедем к рукотворному водопаду Ниагара на реке Циевна. В жаркий сезон (июль-август) водопад пересыхает, поэтому возможности искупаться в нём не будет.
Подружиться с медвежатами и ламой
Главная цель нашего путешествия — необычное место, куда взрослые и дети приезжают, чтобы прикоснуться к миру дикой природы. Вы окажетесь в питомнике, где ухаживают за брошенными и спасенными от браконьеров животными: местные обитатели свободно прогуливаются по территории, а гости этого мини-зоопарка могут погладить зверей и покормить их овощами, фруктами, зерном или молоком. На ферме вы встретите страусов, ламу, оленей, верблюдов, дикого волка, лису, горных коз, всевозможных птиц и страуса Эму. А если вам повезет застать маленьких медвежат, то вы сможете покормить их молоком из бутылочки. При этом состав обитателей питомника часто меняется, когда некоторых животных долечивают и отпускают.
При желании на территории питомника можно организовать игры в мяч или бадминтон, а также заглянуть в небольшое местное кафе.
Кому подойдет прогулка
Это приключение прекрасно подойдет семьям с детьми и всем любителям животных.
Организационные детали
Экскурсия может начаться и из других городов Черногории за дополнительную плату я могу забрать вас и перестроить маршрут. Прошу заранее указать место/город, где вы остановились, и количество пассажиров, включая детей, для расчёта трансфера
Если с вами путешествуют дети, укажите их возраст
По желанию вы можете взять еду для самостоятельного кормления животных: мясо, сырые некрупные кости для хищников, фрукты, молоко, овощи, злаки
Возьмите с собой достаточное количество питьевой воды
Входные билеты оплачиваются отдельно: €10/взрослый, €6/детский, корм (по желанию) — €3 за корзинку
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1114 туристов
Очень люблю Черногорию и считаю ее своим домом. Живу здесь с 2008 г., за это время познал менталитет и свободно владею языком, что позволяет узнавать интересные факты от здешних старожилов. читать дальшеуменьшить
Влился в культуру этой страны и имею друзей среди местных жителей. Путешествовать по Черногории одно удовольствие, с радостью им поделюсь. Организую индивидуальные поездки на авто по интересным местам, монастырям, нацпаркам, архитектурным достояниям, с гибкими условиями и учетом ваших пожеланий и настроения.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Tatiana
Очень понравилась экскурсия, Евгений знает про животных в зоопарках все, кого чем кормить, кто где находится, как с ними правильно взаимодействовать. Евгений отлично общается с детьми, и дети остались в полном восторге от зоопитомника.
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Виктория
Спасибо БОЛЬШОЕ Евгению за интересную экскурсию, очень грамотный маршрут, до контактного зоопарка был заезд на безумно красивый и живописный водопад!!!! От общения с животными получили море положительных эмоций и дети и взрослые!!!! Евгений приятный в общении, интересная подача материала, много узнали о Черногории как-будто побывали на нескольких экскурсиях!!! Ещё раз спасибо!!!
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Анастасия
Благодарим Евгения за прекрасно проведенное время на экскурсии! Всей семье всё очень понравилось! Надеемся вернуться в солнечную Черногорию и встретиться снова:)
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