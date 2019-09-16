7 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Требинье

Это самый солнечный город 🏙️ в стране, с средиземноморским климатом и архитектурой, присущей Адриатическому побережью. Тут нет моря 🌊, зато много виноградников, православный храм Херцеговача Грацаница и некогда самое большое кафе в Югославии – “Под платанами”. Мы прогуляемся по старому городу, съедим вкуснейшее мороженое или мясной бурек и посмотрим на Требинье с высоты птичьего полета, где стоит копия Косовского храма. За чертой города остановимся ради фото у водяных мельниц, которые орошают виноградники.

Монастырь Тврдош

В 5 км. от Требинье находится главная православная святыня Герцеговины — монастырь Тврдош с огромной винодельней. Вокруг – фруктовые сады, пасеки, виноградники, река Требешница и потрясающей красоты церковь ⛪. При желании можно продегустировать или купить вино 🍷, мед и церковные сувениры 🎁.

Текия дервишей Благай

У 200-метровой скалы на сильном источнике Буна расположились чудные домики в тени деревьев. Одновременно это их монастырь и дом. До середины 15 века в городке Благай жил герцог, управляющий Герцеговиной (регион перенял его титул). А после захвата земель османами тут появилась текия дервишей – странствующих монахов. Сегодня она привлекает много людей, исповедующих ислам. Текия открыта и как музей 🖼, тут есть сувенирная лавка и ресторанчики по берегам реки Буны. А еще вас поразит водопад и живописная природа.

Мостар

Город трех религий, разделенный после войны на две части по реке Неретва между католиками и мусульманами. Но его старая часть давно восстановлена, как и Старый мост. Мостар вновь притягивает туристов со всего света невероятной красотой средневековой архитектуры, цветом бурной реки, ныряльщиками-прыгунами и вкуснейшей боснийской еды. Здесь вы почувствуете смешение Востока и Запада, обязательно сравните город со Стамбулом и будете в восторге 🔥 от местных сувениров, украшений и сладостей.

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