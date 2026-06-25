7 отзывов оставили туристы

Вы посетите солнечный город Требинье, где прогуляетесь по старинным улочкам и насладитесь местной кухней.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌞 Солнечный климат и средиземноморская архитектура
- 🍷 Вино и мед из монастыря Тврдош
- 🏞️ Живописные водопады Кравице
- 🏰 Историческая атмосфера Мостара
- 🕌 Восточная архитектура Почителя
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Требинье
- Монастырь Тврдош
- Текия дервишей Благай
- Мостар
- Почитель
- Водопады Кравице
Описание экскурсии
Требинье
Это самый солнечный город в стране, с средиземноморским климатом и архитектурой, присущей Адриатическому побережью. Тут нет моря, зато много виноградников, православный храм Херцеговача Грацаница и некогда самое большое кафе в Югославии – «Под платанами». Мы прогуляемся по Старому городу, съедим вкуснейшее мороженое или мясной бурек и посмотрим на Требинье с высоты птичьего полета, где стоит копия Косовского храма. За чертой города остановимся ради фото у водяных мельниц, которые орошают виноградники.
Монастырь Тврдош
В 5 км. от Требинье находится главная православная святыня Герцеговины — монастырь Тврдош с огромной винодельней. Вокруг – фруктовые сады, пасеки, виноградники, река Требешница и потрясающей красоты церковь. При желании можно продегустировать или купить вино, мед и церковные сувениры.
Текия дервишей Благай
У 200-метровой скалы на сильном источнике Буна расположились чудные домики в тени деревьев. Одновременно это их монастырь и дом. До середины 15 века в городке Благай жил герцог, управляющий Герцеговиной (регион перенял его титул). А после захвата земель османами тут появилась текия дервишей – странствующих монахов. Сегодня она привлекает много людей, исповедующих ислам. Текия открыта и как музей, тут есть сувенирная лавка и ресторанчики по берегам реки Буны. А еще вас поразит водопад и живописная природа.
Мостар
Город трех религий, разделенный после войны на две части по реке Неретва между католиками и мусульманами. Но его старая часть давно восстановлена, как и Старый мост. Мостар вновь притягивает туристов со всего света невероятной красотой средневековой архитектуры, цветом бурной реки, ныряльщиками-прыгунами и вкуснейшей боснийской еды. Здесь вы почувствуете смешение Востока и Запада, обязательно сравните город со Стамбулом и будете в восторге от местных сувениров, украшений и сладостей.
Почитель
Уникальный каменный город-крепость на берегу реки Неретва. Основан в 14 веке по велению боснийского короля Твртко. Его часто называют музеем под открытым небом – здесь каждый камень хранит отголоски османской эпохи, а восточная архитектура завораживает своей аутентичностью. Прогуливаясь по узким улочкам, вы ощутите неповторимый колорит прошлого.
Водопады Кравице
Настоящий рай для ценителей природы и активного отдыха. Бирюзовые воды, низвергающиеся с 25-метровой высоты, создают идеальные для купания озёра. Вы сможете освежиться в кристально чистой воде, отдохнуть на живописных пляжах и насладиться моментом, слушая шум падающей воды.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем транспорте, в котором должно быть место для гида. Вам нужно будет заехать за мной в Будву
- Также я могу организовать для вас трансфер на автомобиле Volvo XC90 за доплату:
1–2 чел. — €250, 3–4чел — €350, 5–6чел — €450€. В стоимость входят: транспорт, услуги водителя, расходы на топливо, парковка
- Экскурсия может начаться из других городов Черногории
- Дополнительные расходы: обед в ресторане и перекусы, приобретение сувениров и вкусностей на рынке, вход в дом дервишей — €3 за чел., вход на водопады — €12 за чел.
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Отзывы и рейтинг
Посмотрели много мест, было весело.
Программа была насыщенная, время пролетело незаметно, с удовольствием рекомендую данную экскурсию