7 отзывов оставили туристы

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная, что идеально для прогулок и купания. В октябре и апреле также комфортно, но возможны дожди. Зимой и ранней весной можно насладиться более спокойной атмосферой, но некоторые объекты могут быть закрыты.

Путешествие в Боснию и Герцеговину из Черногории - это уникальная возможность познакомиться с культурой и природой Балкан.Вы посетите солнечный город Требинье, где прогуляетесь по старинным улочкам и насладитесь местной кухней.

В монастыре Тврдош сможете оценить знаменитое вино, а в Благае вас ждёт текия дервишей. Мостар удивит своей архитектурой и атмосферой, а водопады Кравице подарят возможность освежиться в кристально чистой воде. Это путешествие станет незабываемым опытом для всех любителей истории и природы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Требинье

Это самый солнечный город в стране, с средиземноморским климатом и архитектурой, присущей Адриатическому побережью. Тут нет моря, зато много виноградников, православный храм Херцеговача Грацаница и некогда самое большое кафе в Югославии – «Под платанами». Мы прогуляемся по Старому городу, съедим вкуснейшее мороженое или мясной бурек и посмотрим на Требинье с высоты птичьего полета, где стоит копия Косовского храма. За чертой города остановимся ради фото у водяных мельниц, которые орошают виноградники.

Монастырь Тврдош

В 5 км. от Требинье находится главная православная святыня Герцеговины — монастырь Тврдош с огромной винодельней. Вокруг – фруктовые сады, пасеки, виноградники, река Требешница и потрясающей красоты церковь. При желании можно продегустировать или купить вино, мед и церковные сувениры.

Текия дервишей Благай

У 200-метровой скалы на сильном источнике Буна расположились чудные домики в тени деревьев. Одновременно это их монастырь и дом. До середины 15 века в городке Благай жил герцог, управляющий Герцеговиной (регион перенял его титул). А после захвата земель османами тут появилась текия дервишей – странствующих монахов. Сегодня она привлекает много людей, исповедующих ислам. Текия открыта и как музей, тут есть сувенирная лавка и ресторанчики по берегам реки Буны. А еще вас поразит водопад и живописная природа.

Мостар

Город трех религий, разделенный после войны на две части по реке Неретва между католиками и мусульманами. Но его старая часть давно восстановлена, как и Старый мост. Мостар вновь притягивает туристов со всего света невероятной красотой средневековой архитектуры, цветом бурной реки, ныряльщиками-прыгунами и вкуснейшей боснийской еды. Здесь вы почувствуете смешение Востока и Запада, обязательно сравните город со Стамбулом и будете в восторге от местных сувениров, украшений и сладостей.

Почитель

Уникальный каменный город-крепость на берегу реки Неретва. Основан в 14 веке по велению боснийского короля Твртко. Его часто называют музеем под открытым небом – здесь каждый камень хранит отголоски османской эпохи, а восточная архитектура завораживает своей аутентичностью. Прогуливаясь по узким улочкам, вы ощутите неповторимый колорит прошлого.

Водопады Кравице

Настоящий рай для ценителей природы и активного отдыха. Бирюзовые воды, низвергающиеся с 25-метровой высоты, создают идеальные для купания озёра. Вы сможете освежиться в кристально чистой воде, отдохнуть на живописных пляжах и насладиться моментом, слушая шум падающей воды.

Организационные детали