7 отзывов оставили туристы

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Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории

Откройте для себя удивительные уголки Балкан: от солнечного Требинье до живописных водопадов Кравице. Уникальная природа и культура ждут вас
Путешествие в Боснию и Герцеговину из Черногории - это уникальная возможность познакомиться с культурой и природой Балкан.

Вы посетите солнечный город Требинье, где прогуляетесь по старинным улочкам и насладитесь местной кухней.
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В монастыре Тврдош сможете оценить знаменитое вино, а в Благае вас ждёт текия дервишей.

Мостар удивит своей архитектурой и атмосферой, а водопады Кравице подарят возможность освежиться в кристально чистой воде. Это путешествие станет незабываемым опытом для всех любителей истории и природы

5
19 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌞 Солнечный климат и средиземноморская архитектура
  • 🍷 Вино и мед из монастыря Тврдош
  • 🏞️ Живописные водопады Кравице
  • 🏰 Историческая атмосфера Мостара
  • 🕌 Восточная архитектура Почителя

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная, что идеально для прогулок и купания. В октябре и апреле также комфортно, но возможны дожди. Зимой и ранней весной можно насладиться более спокойной атмосферой, но некоторые объекты могут быть закрыты.
Сейчас август — это идеальное время.
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории

Что можно увидеть

  • Требинье
  • Монастырь Тврдош
  • Текия дервишей Благай
  • Мостар
  • Почитель
  • Водопады Кравице

Описание экскурсии

Требинье

Это самый солнечный город в стране, с средиземноморским климатом и архитектурой, присущей Адриатическому побережью. Тут нет моря, зато много виноградников, православный храм Херцеговача Грацаница и некогда самое большое кафе в Югославии – «Под платанами». Мы прогуляемся по Старому городу, съедим вкуснейшее мороженое или мясной бурек и посмотрим на Требинье с высоты птичьего полета, где стоит копия Косовского храма. За чертой города остановимся ради фото у водяных мельниц, которые орошают виноградники.

Монастырь Тврдош

В 5 км. от Требинье находится главная православная святыня Герцеговины — монастырь Тврдош с огромной винодельней. Вокруг – фруктовые сады, пасеки, виноградники, река Требешница и потрясающей красоты церковь. При желании можно продегустировать или купить вино, мед и церковные сувениры.

Текия дервишей Благай

У 200-метровой скалы на сильном источнике Буна расположились чудные домики в тени деревьев. Одновременно это их монастырь и дом. До середины 15 века в городке Благай жил герцог, управляющий Герцеговиной (регион перенял его титул). А после захвата земель османами тут появилась текия дервишей – странствующих монахов. Сегодня она привлекает много людей, исповедующих ислам. Текия открыта и как музей, тут есть сувенирная лавка и ресторанчики по берегам реки Буны. А еще вас поразит водопад и живописная природа.

Мостар

Город трех религий, разделенный после войны на две части по реке Неретва между католиками и мусульманами. Но его старая часть давно восстановлена, как и Старый мост. Мостар вновь притягивает туристов со всего света невероятной красотой средневековой архитектуры, цветом бурной реки, ныряльщиками-прыгунами и вкуснейшей боснийской еды. Здесь вы почувствуете смешение Востока и Запада, обязательно сравните город со Стамбулом и будете в восторге от местных сувениров, украшений и сладостей.

Почитель

Уникальный каменный город-крепость на берегу реки Неретва. Основан в 14 веке по велению боснийского короля Твртко. Его часто называют музеем под открытым небом – здесь каждый камень хранит отголоски османской эпохи, а восточная архитектура завораживает своей аутентичностью. Прогуливаясь по узким улочкам, вы ощутите неповторимый колорит прошлого.

Водопады Кравице

Настоящий рай для ценителей природы и активного отдыха. Бирюзовые воды, низвергающиеся с 25-метровой высоты, создают идеальные для купания озёра. Вы сможете освежиться в кристально чистой воде, отдохнуть на живописных пляжах и насладиться моментом, слушая шум падающей воды.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем транспорте, в котором должно быть место для гида. Вам нужно будет заехать за мной в Будву
  • Также я могу организовать для вас трансфер на автомобиле Volvo XC90 за доплату:
    1–2 чел. — €250, 3–4чел — €350, 5–6чел — €450€. В стоимость входят: транспорт, услуги водителя, расходы на топливо, парковка
  • Экскурсия может начаться из других городов Черногории
  • Дополнительные расходы: обед в ресторане и перекусы, приобретение сувениров и вкусностей на рынке, вход в дом дервишей — €3 за чел., вход на водопады — €12 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1111 туристов
Очень люблю Черногорию и считаю ее своим домом. Живу здесь с 2008 г., за это время познал менталитет и свободно владею языком, что позволяет узнавать интересные факты от здешних старожилов.
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Влился в культуру этой страны и имею друзей среди местных жителей. Путешествовать по Черногории одно удовольствие, с радостью им поделюсь. Организую индивидуальные поездки на авто по интересным местам, монастырям, нацпаркам, архитектурным достояниям, с гибкими условиями и учетом ваших пожеланий и настроения.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
3
2
1
Ю
Очень благодарны Евгению, за его прекрасную экскурсию. Евгений очень эрудирован и глубоко знает материал. Экскурсия проходит 12 часов, но все распланировано так, что не чувствуешь усталости. Хороший баланс между переездами и пешими прогулками. Ну а места, которые мы посетили, останутся у нас в памяти навсегда. Рекомендуем Евгения как гида и как заботливого, понимающего клиента Человека! Спасибо!
Очень благодарны Евгению, за его прекрасную экскурсию. Евгений очень эрудирован и глубоко знает материал. Экскурсия проходит
Очень благодарны Евгению, за его прекрасную экскурсию. Евгений очень эрудирован и глубоко знает материал. Экскурсия проходит
Очень благодарны Евгению, за его прекрасную экскурсию. Евгений очень эрудирован и глубоко знает материал. Экскурсия проходит
Очень благодарны Евгению, за его прекрасную экскурсию. Евгений очень эрудирован и глубоко знает материал. Экскурсия проходит
Очень благодарны Евгению, за его прекрасную экскурсию. Евгений очень эрудирован и глубоко знает материал. Экскурсия проходит
Очень благодарны Евгению, за его прекрасную экскурсию. Евгений очень эрудирован и глубоко знает материал. Экскурсия проходит
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Виктория
Благодаря Евгению у нас получился необыкновенный по своему содержанию, смыслу, красоте и удовольствию день. Программа была максимально логично составлена, безопасна и комфортна. Отдельно бы, скорее всего не поехали в эту
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страну, НО!! увиденное превзошло наши ожидания. Настоятельно рекомендую, если хотите почерпнуть много нового и интересного, чтобы составить более полную картину о балканских странах. Послевкусие от увиденного- мы прикоснулись к какой то волшебной стране, богатой на красивые и чистые реки, природные красоты, вкусную еду и очень теплую атмосферу.

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Анна
Большое спасибо Евгению за замечательный день в соседнем государстве (путь был из Черногории и обратно). Сочетание безопасности, комфорта и юмора. Впечатляющие виды на лоне природы. Попробовали местную кухню, по дороге
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открываются панорамные виды. Повезло, что туристический сезон пошел на спад и остановки на маршруте позволили изучить местность без толп людей и пробок на дорогах. Евгению можно доверять решение любых возникающих вопросов. При прохождении границы не возникло проблем. Однако, стоит настроиться на некоторые продолжительные переезды, но транспорт очень комфортный.
Для любителей вина - есть чудесный погреб при храме. Для любителей старинной архитектуры - будет на что посмотреть. Природа - радость для уставших глаз от работы.

Большое спасибо Евгению за замечательный день в соседнем государстве (путь был из Черногории и обратно). Сочетание
Большое спасибо Евгению за замечательный день в соседнем государстве (путь был из Черногории и обратно). Сочетание
Большое спасибо Евгению за замечательный день в соседнем государстве (путь был из Черногории и обратно). Сочетание
Большое спасибо Евгению за замечательный день в соседнем государстве (путь был из Черногории и обратно). Сочетание
Большое спасибо Евгению за замечательный день в соседнем государстве (путь был из Черногории и обратно). Сочетание
Большое спасибо Евгению за замечательный день в соседнем государстве (путь был из Черногории и обратно). Сочетание
Большое спасибо Евгению за замечательный день в соседнем государстве (путь был из Черногории и обратно). Сочетание
Большое спасибо Евгению за замечательный день в соседнем государстве (путь был из Черногории и обратно). Сочетание+2
Большое спасибо Евгению за замечательный день в соседнем государстве (путь был из Черногории и обратно). Сочетание
Большое спасибо Евгению за замечательный день в соседнем государстве (путь был из Черногории и обратно). Сочетание
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М
Огромная благодарность Евгению! Экскурсия выше всяких похвал, человек профессионал своего дела, прекрасно умеющий показать, в такое короткое время, жизнь и быт этой прекрасной страны. Евгений прекрасно общается на местном диалекте,
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еще одна особенность в том, что показал такие уголки природы страны, которые вам не покажет ни один гид, а дороги, кажется, знает вообще наизусть. Экскурсия с Евгением - это очень сильные впечатления, день пролетел просто незаметно, Очень советуем данную экскурсию, не пожалеет)))))

Огромная благодарность Евгению! Экскурсия выше всяких похвал, человек профессионал своего дела, прекрасно умеющий показать, в такое
Огромная благодарность Евгению! Экскурсия выше всяких похвал, человек профессионал своего дела, прекрасно умеющий показать, в такое
Огромная благодарность Евгению! Экскурсия выше всяких похвал, человек профессионал своего дела, прекрасно умеющий показать, в такое
Огромная благодарность Евгению! Экскурсия выше всяких похвал, человек профессионал своего дела, прекрасно умеющий показать, в такое
Огромная благодарность Евгению! Экскурсия выше всяких похвал, человек профессионал своего дела, прекрасно умеющий показать, в такое
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Марина
Евгений интересный рассказчик и собеседник.
Посмотрели много мест, было весело.
Программа была насыщенная, время пролетело незаметно, с удовольствием рекомендую данную экскурсию
Евгений интересный рассказчик и собеседник.
Евгений интересный рассказчик и собеседник.
Евгений интересный рассказчик и собеседник.
Евгений интересный рассказчик и собеседник.
Евгений интересный рассказчик и собеседник.
Евгений интересный рассказчик и собеседник.
Евгений интересный рассказчик и собеседник.
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Полина
Отправились с Евгением на экскурсию в довольно необычном составе 6 человек: ребёнок 9 лет, взрослая женщина и 4 человека молодёжи (тоже с разными интересами). Евгению удалось не только найти с
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нами общий язык, но и заинтересовать каждого, а экскурсия подарила всем восторг и массу неизгладимых впечатлений. Однозначно рекомендую этот маршрут в компании прекрасного гида Евгения всем туристам любящим активный и нескучный отдых. Евгений не загружал нас большим количеством исторической информации, отвечал на все интересующие вопросы, познакомил с местной кухней и колоритом страны. В маршрут мы добавили ещё и водопады в Кравице. Это место достойное посещения, помимо красоты пейзажа, там можно искупаться и передохнуть от зноя. Евгений очень приятный и ответственный человек. Во время путешествия у нас возникло несколько трудностей, которые Евгений помог нам решить без труда, не омрачив путешествие. Огромное спасибо за чудесно проведённый день! Восторги нашей компании гиду и маршруту👏

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