1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Главные храмы Черногории: духовное путешествие из Будвы
Познайте духовное наследие Черногории, посетив её знаменитые святыни и монастыри с экспертом
Начало: По договоренности
«Собор Вознесения Христова — современный Кафедральный храм, расположенный в столице Подгорице»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по святыням Черногории: Цетинье, Острог, Дайбабе
Почувствуйте уникальную атмосферу древних монастырей и прикоснитесь к величию православных реликвий
Начало: Ваш отель
«Экскурсия «Три храма» познакомит вас с главными православными святынями Черногории»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Требинье - сердце Боснии и Герцеговины
Отправиться навстречу истории, храмам и вину прекрасной страны пососедству
«Здесь рядом расположены католический собор, мечеть Осман-паши и православный храм, а старая архитектура запросто соседствует с новой»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€190 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег11 августа 2023Доброе время суток, уважаемые друзья. Мы, туристы из Казахстана, г Караганды были в Черногории в начале августа 2023г. Хотим поделиться
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 250. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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