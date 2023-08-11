Храмы и соборы Будвы с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Будве на русском языке, цены от €190. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главные храмы Черногории: путешествие из Будвы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Главные храмы Черногории: духовное путешествие из Будвы
Познайте духовное наследие Черногории, посетив её знаменитые святыни и монастыри с экспертом
Начало: По договоренности
«Собор Вознесения Христова — современный Кафедральный храм, расположенный в столице Подгорице»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Экскурсия в три храма (Цетинье, Острог, Дайбабе)
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по святыням Черногории: Цетинье, Острог, Дайбабе
Почувствуйте уникальную атмосферу древних монастырей и прикоснитесь к величию православных реликвий
Начало: Ваш отель
«Экскурсия «Три храма» познакомит вас с главными православными святынями Черногории»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Путешествие в Требинье - сердце Боснии и Герцеговины
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Требинье - сердце Боснии и Герцеговины
Отправиться навстречу истории, храмам и вину прекрасной страны пососедству
«Здесь рядом расположены католический собор, мечеть Осман-паши и православный храм, а старая архитектура запросто соседствует с новой»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
190 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    11 августа 2023
    Главные храмы Черногории: путешествие из Будвы
    Доброе время суток, уважаемые друзья. Мы, туристы из Казахстана, г Караганды были в Черногории в начале августа 2023г. Хотим поделиться
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    со всеми впечатлениями об экскурсии по храмам Черногории в сопровождении прекрасного гида- Светланы! Экскурсия была потрясающая. Светлана- замечательный рассказчик, начитанный и много знающий экскурсовод. Она владеет прекрасно историческими и современными фактами, увлекала нас интересными рассказами и очень грамотно составила маршрут экскурсии, что мы совершенно не устали. Хотелось смотреть еще и еще! Отдельно хочется сказать о Светлане, как о замечательном водителе. Зная, природный ландшафт страны она очень умело и уверенно ведет автомобиль и нам, как пассажирам абсолютно было комфортно и безопасно! Со Светланой,помимо экскурсий в храмы, мы прокатились до городов Котора и Тивата. И Там так-же все было прекрасно и интересно! Хотим сказать огромное спасибо Светлане за прекрасно проведенные для нас мини- путешествия по Черногории! Очень советуем всем обращаться именно к этому гиду!!!! И особое спасибо за отзывчивость и помощь в нашем личном вопросе!!! Обязательно вернемся в Черногорию и к новым экскурсиям вместе с Вами! С уважением Ирина, Олег, Елена,Сергей. Казахстан. г. Караганда.

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Соборы и храмы»

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  1. Главные храмы Черногории: путешествие из Будвы
  2. Экскурсия в три храма (Цетинье, Острог, Дайбабе)
  3. Путешествие в Требинье - сердце Боснии и Герцеговины
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Старый город
  4. Црноевича
  5. Ловчен
  6. Самое главное
  7. Негуши
  8. Дурмитор
  9. Каньон реки Тара
  10. Пивское озеро
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 250. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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