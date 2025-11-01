Чтобы увидеть настоящую Черногорию, живописную и немного дикую — вам стоит побывать в Дурмиторе.
Стада барашков на альпийских лугах, самые высокие горы, старинные монастыри, глубокие каньоны изумрудных рек и ледниковые озёра ждут вас на протяжении всего пути.
Стада барашков на альпийских лугах, самые высокие горы, старинные монастыри, глубокие каньоны изумрудных рек и ледниковые озёра ждут вас на протяжении всего пути.
Описание экскурсииЧто вас ждёт?
- Мы поедем в сторону города Плужине через Бока-Которский залив и Солёное озеро.
- Туннель в горе над каньоном Пивского озера унесёт нас высоко в горы, вы увидите панораму на изумрудную гладь искусственного водоёма.
- По горному перевалу пересечём все самые высокие вершины страны, где живут редкие пастухи, пасутся стада коров, лошадей и баранов. Даже летом при 40-градусной жаре у Адриатического побережья в горах ещё лежит снег. Именно здесь начинается граница национального парка Дурмитор.
- Заедем в город Жабляк, где прогуляемся возле Чёрного озера.
- Пообедаем в национальном ресторане в Жабляке или у черногорцев среди диких гор.
- Прокатимся по знаменитому каньону реки Тара, полетаем на зип-лайне вдоль пятиарочного моста Джурджевича, кто боится – пройдётся пешком. Попробуем руками и при желании ногами прохладную воду в Таре.
• Каньон реки Морача станет прекрасным окончанием путешествия. Важная информация:
- С собой рекомендую взять тёплую одежду (кофточку, джинсы, носки), если по прогнозу погоды там прохладно. Температура на севере Черногории меньше, чем на побережье, на 10 градусов. Зато летом это отличное место для спасения от жары.
- Поездка рассчитана на весь день, выезд возможен из Будвы, Бара, Котора и других городов. Выезжать лучше в 08:00, возврат домой около 21:00.
- Описанный маршрут подходит для периода июнь-октябрь. В другие месяцы горный перевал Плужине – Жабляк завален снегом.
Ежедневно выезд с 08:00 до 09:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бока-Которский залив
- Солёное озеро
- Каньон Пивского озера
- Город Жабляк
- Чёрное озеро
- Национальный ресторан в Жабляке или у черногорцев
- Каньон реки Тара
- Пятиарочный мост Джурджевича
- Каньон реки Морача
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Обед в ресторане (по желанию)
- Вход в национальные парки - €5/чел.
- Поездка на зип-лайне - €25-35/чел. (по желанию)
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно выезд с 08:00 до 09:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- С собой рекомендую взять тёплую одежду (кофточку, джинсы, носки), если по прогнозу погоды там прохладно. Температура на севере Черногории меньше, чем на побережье, на 10 градусов. Зато летом это отличное место для спасения от жары
- Поездка рассчитана на весь день, выезд возможен из Будвы, Бара, Котора и других городов. Выезжать лучше в 08:00, возврат домой около 21:00
- Описанный маршрут подходит для периода июнь-октябрь. В другие месяцы горный перевал Плужине - Жабляк завален снегом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Спасибо Валерию за потрясающую экскурсию! Очень приятное, ненавязчивое, занимательное сопровождение от человека, который действительно знает и любит Черногорию!
С
Очень крутая экскурсия. Валерий провез нас по всем красивым местам горной части Черногории. Узнали много нового о Черногории. Однозначно рекомендуем!
А
А
фантастические виды, отличная погода (от солнца в небольшой дождь и обратно), прекрасный гид и водитель (что важно в черногории, особенно в горах)) Валерий, комфортный автомобиль = шикарный день на севере 🤌
спасибо за экскурсию!
тотал рекомендасьон, 10 из 10
спасибо за экскурсию!
тотал рекомендасьон, 10 из 10
Н
Валерий - замечательный гид, внимательный, профессионально водит авто. Хорошо знает интересные и уникальные места, удачные точки для шикарных фотографий. Обязательно закажу у него другие экскурсии.
Е
Отличное и очень содержательное путешествие с прекрасным гидом, знающим страну.
Е
Экскурсия превзошла все наши ожидания, увидели совершенно другую Черногорию, Валерий показал нам самые сокровенные места, чистый горный воздух, стадо барашек, горная речка, черное озеро. Все на уровне, очень много узнали интересного, спасибо 🙏
F
👍👍👍
Входит в следующие категории Будвы
Похожие экскурсии на «Красоты севера Черногории, Каньоны»
Индивидуальная
до 4 чел.
На север Черногории
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер Черногории, открывая историю и красоту севера страны
Начало: Будва
9 мая в 07:00
10 мая в 07:00
€325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Красоты северной Черногории
Путешествие для тех, кто хочет увидеть настоящую Черногорию: горные пейзажи, озера, монастыри и деревушки. Впечатляющие виды и уникальные места ждут вас
Сегодня в 09:00
9 мая в 09:00
от €650 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Каньоны вдоль рек Тара и Морача
Путешествие к удивительным природным красотам центральной и северной Черногории
13 мая в 08:30
14 мая в 08:30
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дикая красота Черногории
Погрузитесь в удивительный мир Черногории с экскурсией, полной природных чудес и культурных открытий
11 мая в 07:00
12 мая в 07:00
€378 за всё до 4 чел.
€360 за экскурсию