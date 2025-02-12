Найдено 3 экскурсии в категории « Каньон реки Тары » в Будве на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году

1 чел. По популярности 13.5 часов Водная прогулка Рафтинг по реке Тара Начало: По договорённости Расписание: Ежедневно в 06:30. € 120 за человека 12 часов Индивидуальная до 4 чел. Север Черногории и его потайные места Начало: Город Будва или другой город Черногории Расписание: Ежедневно с 06:00 (можно по договоренности) € 350 за всё до 4 чел. 10 часов Индивидуальная до 4 чел. Север Черногории. Экскурсия в каньоны Погрузитесь в удивительное путешествие по Черногории! Увидите мост Джурджевича, Черное озеро и насладитесь местной кухней, открывая культуру страны Начало: Будва Расписание: По договоренности € 290 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Будвы

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Каньон реки Тары»

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