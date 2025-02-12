13.5 часов
Водная прогулка
Рафтинг по реке Тара
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 06:30.
Завтра в 06:30
13 фев в 06:30
€120 за человека
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Север Черногории и его потайные места
Начало: Город Будва или другой город Черногории
Расписание: Ежедневно с 06:00 (можно по договоренности)
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Север Черногории. Экскурсия в каньоны
Погрузитесь в удивительное путешествие по Черногории! Увидите мост Джурджевича, Черное озеро и насладитесь местной кухней, открывая культуру страны
Начало: Будва
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
13 фев в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
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