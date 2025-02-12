Каньон реки Тары – экскурсии в Будве

Найдено 3 экскурсии в категории «Каньон реки Тары» в Будве на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Рафтинг по реке Тара
13.5 часов
Водная прогулка
Рафтинг по реке Тара
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 06:30.
Завтра в 06:30
13 фев в 06:30
120 за человека
Север Черногории и его потайные места
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Север Черногории и его потайные места
Начало: Город Будва или другой город Черногории
Расписание: Ежедневно с 06:00 (можно по договоренности)
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Север Черногории. Экскурсия в каньоны
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Север Черногории. Экскурсия в каньоны
Погрузитесь в удивительное путешествие по Черногории! Увидите мост Джурджевича, Черное озеро и насладитесь местной кухней, открывая культуру страны
Начало: Будва
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
13 фев в 09:00
290 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Каньон реки Тары»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будве
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Рафтинг по реке Тара
  2. Север Черногории и его потайные места
  3. Север Черногории. Экскурсия в каньоны
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Црноевича
  4. Пивское озеро
  5. Старый город
  6. Негуши
  7. Ловчен
  8. Дурмитор
  9. Самое главное
  10. Острог
Сколько стоит экскурсия по Будве в феврале 2025
Сейчас в Будве в категории "Каньон реки Тары" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 350.
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