1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Увлекательное путешествие по северу Черногории: природа и история
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер Черногории, открывая историю и красоту севера страны
Начало: Будва
«Каньон и монастырь Морача — мы сделаем несколько фото-пауз в красивых местах, любители адреналина смогут совершить прогулку над рекой по подвесному мостику, а все остальные просто полюбоваться видами самого каньона и окружающих гор»
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
€295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Каньон Тары, Дурмитор и Пивское озеро: путешествие из Будвы
Вас ждет увлекательное путешествие по северу Черногории с посещением каньона Тары и парка Дурмитор
«Красивейший каньон реки Морача»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€330 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Дикая красота Черногории: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в удивительный мир Черногории с экскурсией, полной природных чудес и культурных открытий
«каньоны рек Морача, Мртвица и Тары»
16 июня в 07:00
18 июня в 07:00
€365 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие на Пивское озеро с посещением Плужине и Пивского монастыря
Предлагаем увлекательное путешествие на Пивское озеро - одно из самых красивых мест Черногории. Узнайте историю региона и насладитесь потрясающими видами
«Оно растянулось в каньоне среди гор на севере страны рядом с городом Плужине»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде
Индивидуальная экскурсия для любителей природы и истории. Посетите Скадарское озеро, средневековые деревушки и насладитесь обедом у водопада
«Затем отправимся на водопад речки Циевна, который спрятался в красивом каньоне вдали от шума и суеты»
Сегодня в 11:30
11 июня в 08:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия в Национальный парк «Биоградская гора»
Погрузитесь в атмосферу одного из последних нетронутых лесопарков Европы. Увидите озеро, горы и древний лес, покатаетесь на лодке и насладитесь пикником
«А посещение древнего монастыря Морача подарит не только встречу с историей православной святыни, но и оставит яркие впечатления от красивого каньона и изумрудной реки Морача»
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от €420 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Черногорская гармония: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в уникальную атмосферу Черногории, исследуя её культурное наследие и природные чудеса
«Далее путь пройдет вдоль каньона реки Морача, второго по величине в Европе»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:30
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия по Черногории: Медун, Горло Соколово и Подгорица
Захватывающий маршрут по Черногории: Скадарское озеро, каньон реки Циевна, крепость Медун и многое другое. Идеально для любителей природы и истории
Начало: В вашем отеле
«Каньон реки Циевна и Подгорица»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Тайны Старой Герцеговины: историческая экскурсия по монастырям
Откройте величие северо-западной Черногории в уникальной экскурсии, полной истории и духовности
«По желанию, за дополнительную плату, можно остаться на ночь в лагере рафтеров и утром осуществить сплав по каньону реки Тара, самому большому в Европе»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€395 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Север Черногории в деталях
Национальные парки, горы, озера, реки и каньоны на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
«Мост Джурджевича и каньон реки Тара»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Главное в Черногории за 1 день
Индивидуальная поездка по рукотворным и природным достопримечательностям Монтенегро
«Далее проедем по городам Рисан и Пераст, увидим Пивское озеро и каньон реки Пива»
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
€430 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Гранд-каньоны Черногории: путешествие по величественным каньонам за 1 день
Приключение по грандиозным каньонам Черногории ждет вас! Вас ожидают впечатляющие виды, чистейшие воды и незабываемые эмоции
«Из Будвы мы отправимся к горному массиву Дурмитор и самым ярким каньонам Черногории»
14 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga2 июня 2024Экскурсия и гид Александр оставили только положительные эмоции. Александр рассказал много интересных фактов о достопримечательностях и политике Черногории, постоянно заботился
- ДДаниил31 мая 2024Ездили на экскурсию по каньонам Черногории. Нам открылась совершенно новая Черногория. Виды просто потрясающие, хотелось рассматривать и рассматривать. Гид тоже очень
- ЕЕвгений18 мая 2024Спасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую брать эту экскурсию для ознакомления с Черногорией.
- TTatjana9 мая 2024Ездили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды просто фантастические. Природа завораживает. Было
- ММария7 мая 2024Дорога была длинной, но очень красивой! Спасибо Олегу за прекрасный день, рассказы о Черногории и отличную поездку. Машина была комфортной,
- ИИлья6 мая 2024Михаил прекрасный рассказчик, который досконально знает историю региона в мельчайших подробностях. Было очень интересно слушать всю дорогу до озера. Само озеро невероятно красивое. Очень благодарны за экскурсию
- ААлексей16 апреля 2024Отличная экскурсия! Александр отличный гид! Очень много, интересно и неспеша рассказал про Черногорию, ее Истрию и про каждую локацию, которую мы
- ТТатьяна6 ноября 2023Так уж случилось, что была на такой экскурсии с группой несколько лет назад и мне есть с чем сравнивать. В
- ААдиля24 октября 2023Иван просто замечательный проводник по красотам Черногории. Отправляясь с ним в путешествие можно быть уверенным в живописном маршруте, интересной информации и душевной компании. Искренне рекомендую, мы обязательно вернёмся еще:)
- ННаталья25 августа 2023Только вернулись с экскурсии с Иваном! Это было потрясающе - невероятные виды, восхитительные красоты, чистейший воздух, а какая вкусная еда
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Каньоны»
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