Экскурсии по каньонам

Найдено 12 экскурсий в категории «Каньоны» в Будве на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На север Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
60 отзывов
Увлекательное путешествие по северу Черногории: природа и история
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер Черногории, открывая историю и красоту севера страны
Начало: Будва
«Каньон и монастырь Морача — мы сделаем несколько фото-пауз в красивых местах, любители адреналина смогут совершить прогулку над рекой по подвесному мостику, а все остальные просто полюбоваться видами самого каньона и окружающих гор»
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
295 за всё до 4 чел.
Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
59 отзывов
Каньон Тары, Дурмитор и Пивское озеро: путешествие из Будвы
Вас ждет увлекательное путешествие по северу Черногории с посещением каньона Тары и парка Дурмитор
«Красивейший каньон реки Морача»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
330 за всё до 6 чел.
Дикая красота Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
27 отзывов
Дикая красота Черногории: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в удивительный мир Черногории с экскурсией, полной природных чудес и культурных открытий
«каньоны рек Морача, Мртвица и Тары»
16 июня в 07:00
18 июня в 07:00
365 за всё до 4 чел.
Путешествие на Пивское озеро
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Путешествие на Пивское озеро с посещением Плужине и Пивского монастыря
Предлагаем увлекательное путешествие на Пивское озеро - одно из самых красивых мест Черногории. Узнайте историю региона и насладитесь потрясающими видами
«Оно растянулось в каньоне среди гор на севере страны рядом с городом Плужине»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде
Индивидуальная экскурсия для любителей природы и истории. Посетите Скадарское озеро, средневековые деревушки и насладитесь обедом у водопада
«Затем отправимся на водопад речки Циевна, который спрятался в красивом каньоне вдали от шума и суеты»
Сегодня в 11:30
11 июня в 08:00
250 за всё до 6 чел.
Национальный парк «Биоградская гора»
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Экскурсия в Национальный парк «Биоградская гора»
Погрузитесь в атмосферу одного из последних нетронутых лесопарков Европы. Увидите озеро, горы и древний лес, покатаетесь на лодке и насладитесь пикником
«А посещение древнего монастыря Морача подарит не только встречу с историей православной святыни, но и оставит яркие впечатления от красивого каньона и изумрудной реки Морача»
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от 420 за всё до 6 чел.
Черногорская гармония
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Черногорская гармония: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в уникальную атмосферу Черногории, исследуя её культурное наследие и природные чудеса
«Далее путь пройдет вдоль каньона реки Морача, второго по величине в Европе»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:30
170 за всё до 6 чел.
Панорамный круг по Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Черногории: Медун, Горло Соколово и Подгорица
Захватывающий маршрут по Черногории: Скадарское озеро, каньон реки Циевна, крепость Медун и многое другое. Идеально для любителей природы и истории
Начало: В вашем отеле
«Каньон реки Циевна и Подгорица»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Тайны Старой Герцеговины. Северо-западная Черногория
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Тайны Старой Герцеговины: историческая экскурсия по монастырям
Откройте величие северо-западной Черногории в уникальной экскурсии, полной истории и духовности
«По желанию, за дополнительную плату, можно остаться на ночь в лагере рафтеров и утром осуществить сплав по каньону реки Тара, самому большому в Европе»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
395 за всё до 5 чел.
Север Черногории в деталях
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Север Черногории в деталях
Национальные парки, горы, озера, реки и каньоны на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
«Мост Джурджевича и каньон реки Тара»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
390 за всё до 4 чел.
Главное в Черногории за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Главное в Черногории за 1 день
Индивидуальная поездка по рукотворным и природным достопримечательностям Монтенегро
«Далее проедем по городам Рисан и Пераст, увидим Пивское озеро и каньон реки Пива»
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
430 за всё до 3 чел.
Гранд-каньоны Черногории за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Гранд-каньоны Черногории: путешествие по величественным каньонам за 1 день
Приключение по грандиозным каньонам Черногории ждет вас! Вас ожидают впечатляющие виды, чистейшие воды и незабываемые эмоции
«Из Будвы мы отправимся к горному массиву Дурмитор и самым ярким каньонам Черногории»
14 июня в 08:00
16 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    2 июня 2024
    На север Черногории
    Экскурсия и гид Александр оставили только положительные эмоции. Александр рассказал много интересных фактов о достопримечательностях и политике Черногории, постоянно заботился
    читать дальше

    о нашем комфорте в автомобиле. Мы посетили потрясающие места, насладились истинной черногорской природой."Лучше гор могут быть только горы…!" Наши самые искренние рекомендации экскурсии и гида!

  • Д
    Даниил
    31 мая 2024
    Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
    Ездили на экскурсию по каньонам Черногории. Нам открылась совершенно новая Черногория. Виды просто потрясающие, хотелось рассматривать и рассматривать. Гид тоже очень
    читать дальше

    понравился - много рассказывал об истории этой страны, о том, чем она живёт сейчас и какие планы на будущее. Охотно отвечал на все вопросы. К сервису также нет вопросов - у Олега были заготовлены вода, таблетки от укачивания и даже дождевики на случай, если пойдёт дождь.

  • Е
    Евгений
    18 мая 2024
    На север Черногории
    Спасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую брать эту экскурсию для ознакомления с Черногорией.
    Спасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую брать
  • T
    Tatjana
    9 мая 2024
    Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
    Ездили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды просто фантастические. Природа завораживает. Было
    читать дальше

    ощущение что Олег провёз нас через все времена года. Одна из лучших экскурсий, во время которой можно осмотреть всё самое красивое в Черногории! Олег очень хорошо владеет историей, интересно и доступно рассказывает. Легко находит общий язык как со взрослыми, так и с детьми. Очень хороший водитель - ловкий, аккуратный. Комфортная машина. Олег предусматривает всё. Знает где будет кормить туристов, в машине приготовлена вода для каждого. Образованный интеллигентный человек, прекрасно справляющийся со своей работой. С удовольствием делится своими знаниями о Черногории. Знающий, толковый гид. И просто хороший человек. Однозначно рекомендую. Спасибо, Олег, за прекрасную, живописную поездку!

    Ездили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды просто
  • М
    Мария
    7 мая 2024
    Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
    Дорога была длинной, но очень красивой! Спасибо Олегу за прекрасный день, рассказы о Черногории и отличную поездку. Машина была комфортной,
    читать дальше

    приятный плей лист. И отлельное спасибо за таблетки от укачивания и воду 😅 Уже планируем осеннюю поездку и места для хайкинга. В таких потрясающих местах хочется ходить ещё и подольше.

  • И
    Илья
    6 мая 2024
    Путешествие на Пивское озеро
    Михаил прекрасный рассказчик, который досконально знает историю региона в мельчайших подробностях. Было очень интересно слушать всю дорогу до озера. Само озеро невероятно красивое. Очень благодарны за экскурсию
  • А
    Алексей
    16 апреля 2024
    На север Черногории
    Отличная экскурсия! Александр отличный гид! Очень много, интересно и неспеша рассказал про Черногорию, ее Истрию и про каждую локацию, которую мы
    читать дальше

    посещали. Мы смотрели все локации из лучших мест для обзора! Также Александр очень тактичный и внимательный. Экскурсия длилась 13 часов и все это время с ним было комфортно в общении и в поездке. Александр прекрасный водитель. Он очень безопасно и профессионально водит. Также важно отметить, что на дорогах с красивыми видами мы ехали неспеша и в рамках скоростного режима - это позволило хорошо разглядеть каньоны, мосты и озера. И Александр постоянно предлагал остановиться и выйти из машины, чтобы побольше насладиться красотами. За 13 часов мы успели увидеть очень много. Почти каждая минута экскурсии была наполнена красотой видов. Отличный маршрут! Еще с удовольствием обращусь к Александру в случае будущих приездов в Черногорию.

  • Т
    Татьяна
    6 ноября 2023
    Дикая красота Черногории
    Так уж случилось, что была на такой экскурсии с группой несколько лет назад и мне есть с чем сравнивать. В
    читать дальше

    этот раз с нами было двое детей, поэтому решили воспользоваться услугами Ивана. Иван был какой-то уставший, может быть у него слишком плотный график работы… Но, честно говоря, групповая экскурсия была более информативная, более эмоциональная. Рекомендую Ивана в том случае, если с вами маленькие дети или очень пожилые родители. В этих случаях комфорт стоит таких денег.

  • А
    Адиля
    24 октября 2023
    Панорамный круг по Черногории
    Иван просто замечательный проводник по красотам Черногории. Отправляясь с ним в путешествие можно быть уверенным в живописном маршруте, интересной информации и душевной компании. Искренне рекомендую, мы обязательно вернёмся еще:)
  • Н
    Наталья
    25 августа 2023
    Дикая красота Черногории
    Только вернулись с экскурсии с Иваном! Это было потрясающе - невероятные виды, восхитительные красоты, чистейший воздух, а какая вкусная еда
    читать дальше

    в Национальном парке - это не передать! Иван очень внимательный, грамотный, эрудированный, заботливый гид! Мы влюбились в Черногорию после этой экскурсии! Рекомендую от души эту экскурсию и гида Ивана!

    Только вернулись с экскурсии с Иваном! Это было потрясающе - невероятные виды, восхитительные красоты, чистейший воздухТолько вернулись с экскурсии с Иваном! Это было потрясающе - невероятные виды, восхитительные красоты, чистейший воздухТолько вернулись с экскурсии с Иваном! Это было потрясающе - невероятные виды, восхитительные красоты, чистейший воздухТолько вернулись с экскурсии с Иваном! Это было потрясающе - невероятные виды, восхитительные красоты, чистейший воздухТолько вернулись с экскурсии с Иваном! Это было потрясающе - невероятные виды, восхитительные красоты, чистейший воздухТолько вернулись с экскурсии с Иваном! Это было потрясающе - невероятные виды, восхитительные красоты, чистейший воздухТолько вернулись с экскурсии с Иваном! Это было потрясающе - невероятные виды, восхитительные красоты, чистейший воздухТолько вернулись с экскурсии с Иваном! Это было потрясающе - невероятные виды, восхитительные красоты, чистейший воздух

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Каньоны»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. На север Черногории
  2. Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
  3. Дикая красота Черногории
  4. Путешествие на Пивское озеро
  5. Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Старый город
  4. Црноевича
  5. Ловчен
  6. Самое главное
  7. Негуши
  8. Дурмитор
  9. Каньон реки Тара
  10. Пивское озеро
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Каньоны" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 170 до 430. Туристы уже оставили гидам 164 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 12 экскурсий на 2024 год по теме «Каньоны», 164 ⭐ отзыва, цены от €170. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам