Что вас ожидает: Земли у Скадарского озера более тысячи лет назад выбрали для поселений славяне, предки современных черногорцев. Культурное наследие первых на этой территории славянских государств Дукля, а затем Зета свято почитается черногорским народом. Вдоль побережья Скадарского озера и на его скалистых островах расположились многочисленные православные монастыри и церкви. Почти на каждом из множества озёрных островов в средние века были построены монастыри, отсюда ещё одно название — «Зетский Афон».
Монастырь Ком находится на скальном острове 🏝️ посреди знаменитого Скадарского озера. Церковь ⛪ посвящена Успению Пресвятой Богородицы, предполагается, что она построена в период с 1415 по 1427 гг. Некоторое время тут было местонахождения Зетской митрополии. Наш путь к ней пройдет по живописной реке Обод и национальному природному парку Скадарское озеро.
Организационные детали:
Для посещения монастыря женщинам необходимо позаботиться о соответствующей одежде: платок для покрытия головы и юбка.
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание (автомобиль до 6 чел. )
Аренда лодки.
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.