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Монастырь Ком (Зетская митрополия), Риека Црноевича

Олег Б.
Олег Б. – Гид из Будвы
Мы с вами посетим колыбель черногорской государственности — средневековый монастырь Ком на Скадарском озере и городок Риека Црноевича на берегах живописной реки Обод.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €180 за экскурсию

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Монастырь Ком (Зетская митрополия), Риека Црноевича
Монастырь Ком (Зетская митрополия), Риека Црноевича

Что вы увидите

  • Монастырь Ком
  • Скадарское озеро
  • Риека Црноевича
  • река Обод
Что вас ожидает: Земли у Скадарского озера более тысячи лет назад выбрали для поселений славяне, предки современных черногорцев. Культурное наследие первых на этой территории славянских государств Дукля, а затем Зета свято почитается черногорским народом. Вдоль побережья Скадарского озера и на его скалистых островах расположились многочисленные православные монастыри и церкви. Почти на каждом из множества озёрных островов в средние века были построены монастыри, отсюда ещё одно название — «Зетский Афон».
Монастырь Ком находится на скальном острове 🏝️ посреди знаменитого Скадарского озера. Церковь ⛪ посвящена Успению Пресвятой Богородицы, предполагается, что она построена в период с 1415 по 1427 гг. Некоторое время тут было местонахождения Зетской митрополии. Наш путь к ней пройдет по живописной реке Обод и национальному природному парку Скадарское озеро.

Организационные детали:

  • Для посещения монастыря женщинам необходимо позаботиться о соответствующей одежде: платок для покрытия головы и юбка.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание (автомобиль до 6 чел. )
  • Аренда лодки.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Монастырь Ком (Зетская митрополия), Риека Црноевича
Монастырь Ком (Зетская митрополия), Риека Црноевича
Монастырь Ком (Зетская митрополия), Риека Црноевича
Монастырь Ком (Зетская митрополия), Риека Црноевича

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег Б.
Олег Б.
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