Что вас ожидает: Земли у Скадарского озера более тысячи лет назад выбрали для поселений славяне, предки современных черногорцев. Культурное наследие первых на этой территории славянских государств Дукля, а затем Зета свято почитается черногорским народом. Вдоль побережья Скадарского озера и на его скалистых островах расположились многочисленные православные монастыри и церкви. Почти на каждом из множества озёрных островов в средние века были построены монастыри, отсюда ещё одно название — «Зетский Афон».

Монастырь Ком находится на скальном острове 🏝️ посреди знаменитого Скадарского озера. Церковь ⛪ посвящена Успению Пресвятой Богородицы, предполагается, что она построена в период с 1415 по 1427 гг. Некоторое время тут было местонахождения Зетской митрополии. Наш путь к ней пройдет по живописной реке Обод и национальному природному парку Скадарское озеро.

Организационные детали: