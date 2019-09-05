7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде

Невероятные пейзажи Балканского полуострова и отголоски средневековой Черногории

Евгений
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Евгений – ваш гид
Этот маршрут создан для тех, кто хочет познакомиться с красивейшим озером Балкан и его живописными окрестностями.

Вы насладитесь дикой нетронутой природой Скадарского озера, увидите колоритные деревушки, спуститесь в Липскую пещеру и посетите средневековый Жабляк, где зародилась Черногория.

А наградой нам станет обед из вкуснейших национальных блюд в ресторанчике у водопада речки Циевна!
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Продолжительность 7 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
4.71
Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде
Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде

Что вас ожидает

Природа Скадарского озера
Вы отправитесь в природный заповедник Скадарского озера и прикоснетесь к балканской природе. Вам откроется живописная гладь озера, простирающаяся до границы с Албанией. Я расскажу, какие виды рыб и птиц здесь обитают, ведь их великое множество: на Скадарском озере можно увидеть кудрявого пеликана, цаплю, баклана и других пернатых. А если заходите, можем покататься по озеру на лодочке и лучше рассмотреть его невероятные пейзажи. А еще на берегах Скадарского озера расположились средневековый город Жабляк, живописная рыбацкая деревушка и заброшенная крепость на холме, которые мы обязательно осмотрим в путешествии.

Обед на водопаде
Затем отправимся на водопад речки Циевна, который спрятался в красивом каньоне вдали от шума и суеты. Здесь вы сделаете отличные фотографии, насладитесь вкусным кофе с пирожными, покормите уток и гусей, а при желании даже искупаетесь в освежающей воде на оборудованном пляже.

Аутентичные поселки и пейзажи
Вы посетите залив Црноевича, одну из природных визитных карточек Черногории, заедете в одноименный средневековый поселок, увидите каменный Данилов мост 19 века, Ободский монастырь и много другое. В этом месте вы сможете вкусить все прелести речных пейзажей: старинные домики, рыбные рестораны, щебечущие птицы и цветущие лилии.

Подземная Черногория
На паровозике вы погрузитесь в подземный мир Липской пещеры, которых тоже хранит свою первобытную красоту. Вы рассмотрите древние скопления сталактитов и сталагмитов, столетиями стремившихся друг к другу, и узнаете, о чем молчат пещерные стены причудливых форм и очертаний.

Организационные детали

  • В стоимость включена моя работа экскурсовода: вы забираете меня в Петроваце на вашем транспорте.
  • Если вы без транспорта, а он необходим, я организую авто (траснфер + расходы на топливо, парковку и услуги водителя оплачиваются дополнительно — 70 €).
  • Экскурсия может начаться из других городов Черногории (это подразумевает трансфер: если место вашего пребывания не по пути следования, то за дополнительную плату я могу вас забрать и отвезти с остановкой для фото на смотровых площадках и красивых местах. Если вас нужно забрать по маршруту следования, никаких доплат за трансфер нет. Прошу заранее указывать место/город вашего пребывания для расчета трансфера.)
  • Дополнительные расходы: обед в ресторане, сувениры, катание на лодке (25 €/час за всю лодку), вход в нац. парк (4€/чел) и пещеру (10€ /чел).
Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде
Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде
Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде
Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде
Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде
Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде
Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде
Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде
Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде
Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Очень люблю Черногорию и считаю ее своим домом. Живу здесь с 2008 г., за это время познал менталитет и свободно владею языком, что позволяет узнавать интересные факты от здешних старожилов. Влился в культуру этой страны и имею друзей среди местных жителей. Путешествовать по Черногории одно удовольствие, с радостью им поделюсь. Организую индивидуальные поездки на авто по интересным местам, монастырям, нацпаркам, архитектурным достояниям, с гибкими условиями и учетом ваших пожеланий и настроения.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 сентября 2019
Лучший день, который мы провели в Черногории - день в компании с Евгением. Крайне позитивный гид, умеющий найти общий язык со всеми. Узнали много нового и интересного о стране и жителях страны благодаря Евгению. А ещё он хороший фотограф.
Лайфхак – соглашайтесь на все предложения гида, он действительно советует только лучшее! Если он говорит, что в этом ресторане вкусно – значит вкусно; если тут надо попробовать пирожное – значит оно того стоит; если лучший вид на озеро открывается с лодочки – значит так оно и есть. Просто верьте гиду и получайте удовольствие от прекрасной природы Черногории.
20 августа 2019
Евгений отличный гид и я, с удовольствием, буду рекомендовать его знакомым! Рад, что мой выбор остановился именно на нем!!!
19 августа 2019
Экскурсия удалась на славу! Евгений очень открытый и располагающий к себе гид, быстро нашел общий язык со всеми участниками экскурсии, включая детей. Получили море положительных эмоций и впечатлений, очень понравилась Липская пещера и Скадарское озеро. Виды потрясающие! Рекомендуем!
26 июля 2019
Всё было превосходно, интересно и незабываемо👍
14 июля 2019
Экскурсия понравилась! Особенно понравились водопад и прогулка на лодке по озеру.
14 июня 2019
Отличная экскурсия рекомендую всем, кто на отдыхе в Черногории. Гид Евгений рассказывал про каждый островок, про каждый городок, замки, большой город, парк, места отдыха, озёра и даже дороги как они были построены, появились. Мы были в Садарское озеро очень живописно и красиво. Далее на водопад Ниагара по местному так называют. Тоже хорошее место. Потом обед в национальном ресторане. И в конце хотели попасть в пещеру но к сожалению опоздали пещера в июне оказывается поменяли режим до 16:00. На протяжении всей экскурсии гид останавливался чтобы фотографироваться с видом на красивые места и рассказывал про эти места. Рекомендую всем.
13 июля 2018
Евгений прекрасно провел экскурсию. Он учел наши пожелания по изменению маршрута, очень интересно рассказывал. Мы были с маленьким ребенком и он максимально подстраивал экскурсию под возможности моего сына. Обед был очень вкусным и мы попробовали национальные блюда))) На лодке мы катались одни, и конечно озеро произвело сильное впечатление. Евгений рассказал много интересного и завел нас в нетипичные туристические места. Экскурсия очень интересная. Всем советую.

Евгений проводит ещё 11 экскурсий

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