7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Скадарское озеро, Риека Црноевича и национальный обед

Индивидуальная экскурсия для любителей природы и истории. Посетите Скадарское озеро, средневековые деревушки и насладитесь обедом у водопада
Этот маршрут идеально подходит для тех, кто хочет увидеть Скадарское озеро и его живописные окрестности.

Путешествие включает посещение природного заповедника, средневекового города Жабляк и Липской пещеры. Вы сможете насладиться видами дикой
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природы, покататься на лодке и увидеть редких птиц.

В завершение экскурсии предлагается обед в уютном ресторанчике у водопада речки Циевна, где можно попробовать национальные блюда и сделать отличные фотографии.

Экскурсия начинается из любого города Черногории, и все организационные детали можно обсудить заранее

4.9
15 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Природный заповедник Скадарского озера
  • 🏰 Средневековый город Жабляк
  • 🚤 Катание на лодке по озеру
  • 🍽 Обед у водопада речки Циевна
  • 🦅 Наблюдение за редкими птицами
  • 🌸 Живописные деревушки и пейзажи
  • 🕳 Липская пещера с уникальными сталактитами

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Скадарского озера и Риеки Црноевича - это летние месяцы с июня по август. В это время погода тёплая и солнечная, что позволяет в полной мере насладиться природой и пейзажами. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также комфортно, но может быть прохладнее, что делает прогулки более освежающими. Зимой посещение возможно, но стоит учитывать более низкие температуры и вероятность дождей, что может повлиять на комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Скадарское озеро, Риека Црноевича и национальный обед
Скадарское озеро, Риека Црноевича и национальный обед
Скадарское озеро, Риека Црноевича и национальный обед

Что можно увидеть

  • Скадарское озеро
  • Жабляк
  • Липская пещера
  • Водопад речки Циевна
  • Данилов мост
  • Ободский монастырь

Описание экскурсии

Природа Скадарского озера

Вы отправитесь в природный заповедник Скадарского озера и прикоснетесь к балканской природе. Вам откроется живописная гладь озера, простирающаяся до границы с Албанией. Я расскажу, какие виды рыб и птиц здесь обитают, ведь их великое множество: на Скадарском озере можно увидеть кудрявого пеликана, цаплю, баклана и других пернатых. А если заходите, можем покататься по озеру на лодочке и лучше рассмотреть его невероятные пейзажи.

Поездка на водопад или крепость Бесац

Затем отправимся на водопад речки Циевна, который спрятался в красивом каньоне вдали от шума и суеты. Здесь вы сделаете отличные фотографии, покормите уток и гусей.
В жаркий сезон с июля по август водопад пересыхает, вместо него мы посмотрим крепость Бесац и насладимся видами с её смотровой площадки.

Аутентичные поселки и пейзажи

Вы посетите залив Црноевича, одну из природных визитных карточек Черногории, заедете в одноименный средневековый поселок, увидите каменный Данилов мост 19 века и много другое. В этом месте вы сможете вкусить все прелести речных пейзажей: старинные домики, рыбные рестораны, щебечущие птицы и цветущие лилии.

Подземная Черногория

На паровозике вы погрузитесь в подземный мир Липской пещеры, которых тоже хранит свою первобытную красоту. Вы рассмотрите древние скопления сталактитов и сталагмитов, столетиями стремившихся друг к другу, и узнаете, о чем молчат пещерные стены причудливых форм и очертаний.

Организационные детали

  • Экскурсия может начаться из других городов Черногории. Заранее в переписке укажите место/город вашего пребывания в Черногории и количество пассажиров, включая детей и их возраст для расчёта стоимости и необходимости детского автокресла.

Дополнительные расходы:

  • катание на лодке — €40/час за всю лодку
  • вход в национальный парк — €5/чел.
  • вход в пещеру — €12/чел.
  • вход в крепость — €3/чел.
  • Все перекусы, обед и сувениры — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1120 туристов
Очень люблю Черногорию и считаю ее своим домом. Живу здесь с 2008 г., за это время познал менталитет и свободно владею языком, что позволяет узнавать интересные факты от здешних старожилов.
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Влился в культуру этой страны и имею друзей среди местных жителей. Путешествовать по Черногории одно удовольствие, с радостью им поделюсь. Организую индивидуальные поездки на авто по интересным местам, монастырям, нацпаркам, архитектурным достояниям, с гибкими условиями и учетом ваших пожеланий и настроения.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Нам очень понравилась экскурсия с Евгением! Все локации, которые мы посетили были невероятно красивые и интересные. При этом всю дорогу Евгений рассказывал много интересного не только про сами места, но
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и в целом про Черногорию. В общем вернулись с экскурсии с хорошим пониманием страны, людей и их образа жизни:) Появилось желание вернуться еще раз в Черногорию и проехаться по другим маршрутам.

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ирина
Экскурсия на Скадарское озеро обязательна к посещению всем, кто любит красивую природу и захватывающие виды. Это просто восторг и волшебство. Мы увидели потрясающую природную пещеру, прокатились на паровозике, посмотрели маленькие
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уютные средневековые деревушки и наконец прогулка по величественному Скаларскому озеру! Экскурсия прекрасная. Большое спасибо нашему гиду Евгению. От него мы узнали массу интересной информации и он посоветовал нам крутейший ресторан с огромными порциями вкуснейших национальных блюд. Очень советую Гила Евгения и эту экскурсию.

Экскурсия на Скадарское озеро обязательна к посещению всем, кто любит красивую природу и захватывающие виды. Это
Экскурсия на Скадарское озеро обязательна к посещению всем, кто любит красивую природу и захватывающие виды. Это
Экскурсия на Скадарское озеро обязательна к посещению всем, кто любит красивую природу и захватывающие виды. Это
Экскурсия на Скадарское озеро обязательна к посещению всем, кто любит красивую природу и захватывающие виды. Это
Экскурсия на Скадарское озеро обязательна к посещению всем, кто любит красивую природу и захватывающие виды. Это
Экскурсия на Скадарское озеро обязательна к посещению всем, кто любит красивую природу и захватывающие виды. Это
Экскурсия на Скадарское озеро обязательна к посещению всем, кто любит красивую природу и захватывающие виды. Это
Экскурсия на Скадарское озеро обязательна к посещению всем, кто любит красивую природу и захватывающие виды. Это+2
Экскурсия на Скадарское озеро обязательна к посещению всем, кто любит красивую природу и захватывающие виды. Это
Экскурсия на Скадарское озеро обязательна к посещению всем, кто любит красивую природу и захватывающие виды. Это
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К
Прекрасная экскурсия, отличный гид! Очень интересно, время пролетело незаметно! Вкусный обед с огромными порциями)
Прекрасная экскурсия, отличный гид! Очень интересно, время пролетело незаметно! Вкусный обед с огромными порциями)
Прекрасная экскурсия, отличный гид! Очень интересно, время пролетело незаметно! Вкусный обед с огромными порциями)
Прекрасная экскурсия, отличный гид! Очень интересно, время пролетело незаметно! Вкусный обед с огромными порциями)
Прекрасная экскурсия, отличный гид! Очень интересно, время пролетело незаметно! Вкусный обед с огромными порциями)
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И
Лучший день, который мы провели в Черногории - день в компании с Евгением. Крайне позитивный гид, умеющий найти общий язык со всеми. Узнали много нового и интересного о стране и
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жителях страны благодаря Евгению. А ещё он хороший фотограф.
Лайфхак – соглашайтесь на все предложения гида, он действительно советует только лучшее! Если он говорит, что в этом ресторане вкусно – значит вкусно; если тут надо попробовать пирожное – значит оно того стоит; если лучший вид на озеро открывается с лодочки – значит так оно и есть. Просто верьте гиду и получайте удовольствие от прекрасной природы Черногории.

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Z
Отличная экскурсия рекомендую всем, кто на отдыхе в Черногории. Гид Евгений рассказывал про каждый островок, про каждый городок, замки, большой город, парк, места отдыха, озёра и даже дороги как они
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были построены, появились. Мы были в Садарское озеро очень живописно и красиво. Далее на водопад Ниагара по местному так называют. Тоже хорошее место. Потом обед в национальном ресторане. И в конце хотели попасть в пещеру но к сожалению опоздали пещера в июне оказывается поменяли режим до 16:00. На протяжении всей экскурсии гид останавливался чтобы фотографироваться с видом на красивые места и рассказывал про эти места. Рекомендую всем.

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Екатерина
На эту экскурсию мы ездили с тремя детьми, самой маленькой был 1,9. Евгений составил комфортный для нас маршрут так, что мы и в Липской пещере побывали и на водопаде поплавали.
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Нам все понравилось, дети были в восторге! Побывали в красивейших местах, узнали их историю, пообедали в прекрасном ресторане в Подгорице и познакомились с Черногорией чуть ближе. С радостью рекомендую эту экскурсию и Евгения, как знающего и любящего свою работу гида!

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