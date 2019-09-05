7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Природа Скадарского озера

Вы отправитесь в природный заповедник Скадарского озера и прикоснетесь к балканской природе. Вам откроется живописная гладь озера, простирающаяся до границы с Албанией. Я расскажу, какие виды рыб и птиц здесь обитают, ведь их великое множество: на Скадарском озере можно увидеть кудрявого пеликана, цаплю, баклана и других пернатых. А если заходите, можем покататься по озеру на лодочке и лучше рассмотреть его невероятные пейзажи. А еще на берегах Скадарского озера расположились средневековый город Жабляк, живописная рыбацкая деревушка и заброшенная крепость на холме, которые мы обязательно осмотрим в путешествии.

Обед на водопаде

Затем отправимся на водопад речки Циевна, который спрятался в красивом каньоне вдали от шума и суеты. Здесь вы сделаете отличные фотографии, насладитесь вкусным кофе с пирожными, покормите уток и гусей, а при желании даже искупаетесь в освежающей воде на оборудованном пляже.

Аутентичные поселки и пейзажи

Вы посетите залив Црноевича, одну из природных визитных карточек Черногории, заедете в одноименный средневековый поселок, увидите каменный Данилов мост 19 века, Ободский монастырь и много другое. В этом месте вы сможете вкусить все прелести речных пейзажей: старинные домики, рыбные рестораны, щебечущие птицы и цветущие лилии.

Подземная Черногория

На паровозике вы погрузитесь в подземный мир Липской пещеры, которых тоже хранит свою первобытную красоту. Вы рассмотрите древние скопления сталактитов и сталагмитов, столетиями стремившихся друг к другу, и узнаете, о чем молчат пещерные стены причудливых форм и очертаний.