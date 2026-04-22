7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Скадарского озера и Риеки Црноевича - это летние месяцы с июня по август. В это время погода тёплая и солнечная, что позволяет в полной мере насладиться природой и пейзажами. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также комфортно, но может быть прохладнее, что делает прогулки более освежающими. Зимой посещение возможно, но стоит учитывать более низкие температуры и вероятность дождей, что может повлиять на комфорт.

Этот маршрут идеально подходит для тех, кто хочет увидеть Скадарское озеро и его живописные окрестности.Путешествие включает посещение природного заповедника, средневекового города Жабляк и Липской пещеры. Вы сможете насладиться видами дикой

природы, покататься на лодке и увидеть редких птиц. В завершение экскурсии предлагается обед в уютном ресторанчике у водопада речки Циевна, где можно попробовать национальные блюда и сделать отличные фотографии. Экскурсия начинается из любого города Черногории, и все организационные детали можно обсудить заранее

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Природа Скадарского озера

Вы отправитесь в природный заповедник Скадарского озера и прикоснетесь к балканской природе. Вам откроется живописная гладь озера, простирающаяся до границы с Албанией. Я расскажу, какие виды рыб и птиц здесь обитают, ведь их великое множество: на Скадарском озере можно увидеть кудрявого пеликана, цаплю, баклана и других пернатых. А если заходите, можем покататься по озеру на лодочке и лучше рассмотреть его невероятные пейзажи.

Поездка на водопад или крепость Бесац

Затем отправимся на водопад речки Циевна, который спрятался в красивом каньоне вдали от шума и суеты. Здесь вы сделаете отличные фотографии, покормите уток и гусей.

В жаркий сезон с июля по август водопад пересыхает, вместо него мы посмотрим крепость Бесац и насладимся видами с её смотровой площадки.

Аутентичные поселки и пейзажи

Вы посетите залив Црноевича, одну из природных визитных карточек Черногории, заедете в одноименный средневековый поселок, увидите каменный Данилов мост 19 века и много другое. В этом месте вы сможете вкусить все прелести речных пейзажей: старинные домики, рыбные рестораны, щебечущие птицы и цветущие лилии.

Подземная Черногория

На паровозике вы погрузитесь в подземный мир Липской пещеры, которых тоже хранит свою первобытную красоту. Вы рассмотрите древние скопления сталактитов и сталагмитов, столетиями стремившихся друг к другу, и узнаете, о чем молчат пещерные стены причудливых форм и очертаний.

Организационные детали

Экскурсия может начаться из других городов Черногории. Заранее в переписке укажите место/город вашего пребывания в Черногории и количество пассажиров, включая детей и их возраст для расчёта стоимости и необходимости детского автокресла.

Дополнительные расходы: