Что вас ожидает

Колоритный Риека Црноевич

Вас встретит средневековый город Риека Црноевича, уютно расположившийся на берегах реки Обод. Вы оцените его главные достопримечательности: Данилов мост 19 века и летнюю резиденцию митрополита Петра Цетинского. Полюбуетесь горами и понаблюдаете за обитающими здесь редкими птицами, среди которых встречаются даже далматинские пеликаны. Я раскрою, почему этот крошечный городок с населением менее 100 человек называют «колыбелью черногорской государственности» и как складывалась его история.

Скадарское озеро и Липская пещера

Мы поплывем к Скадарскому озеру по реке Црноевича и насладимся ее нетронутой природой. Поднимемся на смотровую площадку и увидим сверху места, которые до этого проплывали. А также вы посетите Липскую пещеру с удивительными карстовыми образованиями. Гуляя по ее коридорам и тоннелям, полюбуетесь волшебными сталактитами и сталагмитами. Узнаете, когда образовалась пещера и когда ее открыли для посетителей.

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