Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера

Погулять по средневековым улицам, покататься на лодке по озеру и посетить карстовую пещеру

Приглашаю в насыщенное путешествие по живописной Черногории! Вы насладитесь реками, горами и озером, посетите маленький городок с большой историей и погуляете по таинственной пещере.

А я расскажу, как формировалась страна и почему у нее не было выхода к морю до 1918 года.

Как жили черногорцы в древности и при Югославии, как живут сегодня.
Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера

Что вас ожидает

Колоритный Риека Црноевич

Вас встретит средневековый город Риека Црноевича, уютно расположившийся на берегах реки Обод. Вы оцените его главные достопримечательности: Данилов мост 19 века и летнюю резиденцию митрополита Петра Цетинского. Полюбуетесь горами и понаблюдаете за обитающими здесь редкими птицами, среди которых встречаются даже далматинские пеликаны. Я раскрою, почему этот крошечный городок с населением менее 100 человек называют «колыбелью черногорской государственности» и как складывалась его история.

Скадарское озеро и Липская пещера

Мы поплывем к Скадарскому озеру по реке Црноевича и насладимся ее нетронутой природой. Поднимемся на смотровую площадку и увидим сверху места, которые до этого проплывали. А также вы посетите Липскую пещеру с удивительными карстовыми образованиями. Гуляя по ее коридорам и тоннелям, полюбуетесь волшебными сталактитами и сталагмитами. Узнаете, когда образовалась пещера и когда ее открыли для посетителей.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты в Липскую пещеру — 10, 90 евро взрослые, 6, 90 евро дети 5-15 лет, 1 евро дети до 5 лет, прогулка на лодке — 25-60 евро в зависимости от маршрута и продолжительности
  • Индивидуальные экскурсии по Липской пещере запрещены. Эта часть программы пройдет в групповом формате с местным гидом (на английском и сербском языках). Я заранее расскажу вам историю пещеры на русском языке.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Светлана
Светлана
Я живу в Черногории 8 лет и очень люблю её. Хочу показать самые лучшие места, чтобы люди также влюбились в эту маленькую Балканскую страну. Сама люблю путешествовать и, возвращаясь из путешествий, не перестаю удивляться как все-таки много сосредоточено на одном небольшом кусочке земли под названием Черногория! Закончила курсы гидов, провожу только индивидуальные экскурсии. Готова рассматривать рациональное изменение маршрута, время начала поездки и другие ваши пожелания!
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