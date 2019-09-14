Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будвы

Заповедные окрестности Скадарского озера

Насладиться балканской природой, проплыть по реке Црноевича, посетить замок Жабляк и деревушку Каруч

4
1 отзыв
За один день мы объедем знаменитые и скрытые уголки Скадарского озера со сказочными ландшафтами и заповедной природой.

Осмотрим крепость Лесендро и средневековый Жабляк, проплывем на лодке по реке Црноевича, наблюдая на нырками и цаплями, полюбуемся излучиной Павлова Страна и оценим балканскую кухню в рыбацкой деревушке Каруч.
Заповедные окрестности Скадарского озера
Заповедные окрестности Скадарского озера
Заповедные окрестности Скадарского озера
Заповедные окрестности Скадарского озера
Заповедные окрестности Скадарского озера
Заповедные окрестности Скадарского озера
Заповедные окрестности Скадарского озера
Заповедные окрестности Скадарского озера
Заповедные окрестности Скадарского озера
Заповедные окрестности Скадарского озера

Что вас ожидает

Красоты и истории Скадарского озера

Цель нашего путешествия — исследовать окрестности самого масштабного озера Балканского полуострова. В дороге я расскажу, какую роль Скадарское озеро играло в истории Черногории, как и почему оно увеличилось в размерах и каких редких животных здесь можно встретить. Мы объедем небольшие и уютные рыбацкие деревушки на берегу, рассмотрим стоящую на острове крепость Лесендро и сможем посетить средневековый феодальный замок Жабляк Црноевича, который возвышается на высоком утесе. А если повезет, увидим даже розовых пеликанов, которые облюбовали заболоченные равнины Скадарского озера.

Лодочная прогулка по «балканской Амазонке»

Следующей остановкой станет Риека Црноевича — в прошлом крупный торговый базар, а сейчас маленький городок на берегу петляющей среди гор реки. Вы полюбуетесь старинными каменными мостами, пройдете по колоритным улочкам, а затем сможете отправиться на лодочную прогулку по невероятно живописной реке Црноевича среди цветущих лилий, гнездящихся нырков и цапель. После мы остановимся в излучине Павлова Страна, чтобы устроить фотопаузу и со смотровой площадки полюбоваться одним из самых знаменитых открыточных видов Черногории.

Обед в деревушке Каруч

Аутентичная рыбацкая деревня Каруч встретит вас старинными каменными домами и восхитительными пейзажами удаленных уголков Скадарского озера. Вдоволь налюбовавшись окрестностями, в местном домашнем ресторане вы сможете отведать свежевыловленного угря, карпа или форель.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в любом городе северной части побережья Черногории от Херцег-Нови до Петровца (на стоимость это не влияет). Начало экскурсии в Луштица, Котор, Бар, Улцинь оплачивается дополнительно.
  • Автомобиль — кроссовер класса комфорт с кожаным салоном, климат-контролем.
  • Дополнительные расходы: вход в Национальный парк «Скадарское озеро» — 4 евро с чел., лодочная прогулка — 25-30 евро за лодку (по желанию). Обед в ресторане также оплачивается дополнительно.
  • Порядок посещения достопримечательностей может быть изменен.
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Alexey
Alexey
Я живу в Черногории с 2008 года и за это время успел изучить все примечательные места этой прекрасной страны и ее соседей. Готов поделиться с Вами своими знаниями и показать весь многогранный и самобытный мир Балкан. Я люблю историю и люблю путешествия, потому индивидуальные экскурсии, которые я провожу, для меня больше удовольствие, чем работа.
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1 реальный отзыв

О
14 сен 2019
Интересная экскурсия по красивым местам. У Гида очень хорошая новая машина: большая и комфортная. В поездке Гид рассказывал про историю Черногории. Единственное, показалось, что экскурсия была коротковатой: выехали в 9, вернулись в 14:30. Остановки во время экскурсии: Вид на Скадарское озеро (примерно 5-10 минут), Живописная крепость на горе (40-50 минут), обед в деревне с видом на озеро (1 - 1, 5 часа), рыбацкая деревня, где можно покататься на лодочках + несколько остановок в красивых местах для фотографий. Ездили по Черногорским деревням. С обедом за двоих стоимость экскурсии вышла 14000 рублей (195 евро = 170 евро экскурсия + 25 евро обед). Но мы не катались на лодочках. С катанием на лодках будет ещё +33 евро за двоих = 25 евро аренда лодки + по 4 евро с человека за вход в парк. В целом экскурсия понравилась, спасибо.

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