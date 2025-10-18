Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будвы

Погрузитесь в атмосферу Скадарского озера, исследуя его заповедные уголки и наслаждаясь уникальной природой
За один день можно объехать знаменитые и скрытые уголки Скадарского озера, наслаждаясь сказочными ландшафтами и заповедной природой. Осмотр крепости Лесендро и средневекового Жабляка подарит незабываемые впечатления.
Лодочная прогулка по реке Црноевича читать дальшеуменьшить
позволит наблюдать за нырками и цаплями, а также полюбоваться излучиной Павлова Страна.
В рыбацкой деревушке Каруч можно насладиться балканской кухней, отведав свежевыловленного угря, карпа или форель.
Экскурсия начинается в любом городе северной части побережья Черногории и проводится на комфортном кроссовере с кожаным салоном и климат-контролем.
Путешествие идеально подходит для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу природы и истории Черногории
Цель нашего путешествия — исследовать окрестности самого масштабного озера Балканского полуострова. В дороге я расскажу, какую роль Скадарское озеро играло в истории Черногории, как и почему оно увеличилось в размерах и каких редких животных здесь можно встретить. Мы объедем небольшие и уютные рыбацкие деревушки на берегу, рассмотрим стоящую на острове крепость Лесендро и сможем посетить средневековый феодальный замок Жабляк Црноевича, который возвышается на высоком утесе. А если повезет, увидим даже розовых пеликанов, которые облюбовали заболоченные равнины Скадарского озера.
Лодочная прогулка по «балканской Амазонке»
Следующей остановкой станет Риека Црноевича — в прошлом крупный торговый базар, а сейчас маленький городок на берегу петляющей среди гор реки. Вы полюбуетесь старинными каменными мостами, пройдете по колоритным улочкам, а затем сможете отправиться на лодочную прогулку по невероятно живописной реке Црноевича среди цветущих лилий, гнездящихся нырков и цапель. После мы остановимся в излучине Павлова Страна, чтобы устроить фотопаузу и со смотровой площадки полюбоваться одним из самых знаменитых открыточных видов Черногории.
Обед в деревушке Каруч
Аутентичная рыбацкая деревня Каруч встретит вас старинными каменными домами и восхитительными пейзажами удаленных уголков Скадарского озера. Вдоволь налюбовавшись окрестностями, в местном домашнем ресторане вы сможете отведать свежевыловленного угря, карпа или форель.
Организационные детали
Экскурсия начинается в любом городе северной части побережья Черногории от Херцег-Нови до Петровца (на стоимость это не влияет). Начало экскурсии в Луштица, Котор, Бар, Улцинь оплачивается дополнительно.
Автомобиль — кроссовер класса комфорт с кожаным салоном, климат-контролем.
Дополнительные расходы: вход в Национальный парк «Скадарское озеро» — 4 евро с чел., лодочная прогулка — 25-30 евро за лодку (по желанию). Обед в ресторане также оплачивается дополнительно.
Порядок посещения достопримечательностей может быть изменен.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 256 туристов
Я живу в Черногории с 2008 года и за это время успел изучить все примечательные места этой прекрасной страны и ее соседей. Готов поделиться с Вами своими знаниями и показать весь многогранный и самобытный мир Балкан. Я люблю историю и люблю путешествия, потому индивидуальные экскурсии, которые я провожу, для меня больше удовольствие, чем работа.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дарья
Все прошло отлично: красивые виды, комфортный трансфер. Алексей - уверенный водитель, особенно важно на местных дорогах.
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Ольга
Интересная экскурсия по красивым местам. У Гида очень хорошая новая машина: большая и комфортная. В поездке Гид рассказывал про историю Черногории. Единственное, показалось, что экскурсия была коротковатой: выехали в 9, читать дальшеуменьшить
вернулись в 14:30. Остановки во время экскурсии: Вид на Скадарское озеро (примерно 5-10 минут), Живописная крепость на горе (40-50 минут), обед в деревне с видом на озеро (1 - 1,5 часа), рыбацкая деревня, где можно покататься на лодочках + несколько остановок в красивых местах для фотографий. Ездили по Черногорским деревням. С обедом за двоих стоимость экскурсии вышла 14000 рублей (195 евро = 170 евро экскурсия + 25 евро обед). Но мы не катались на лодочках. С катанием на лодках будет ещё +33 евро за двоих = 25 евро аренда лодки + по 4 евро с человека за вход в парк. В целом экскурсия понравилась, спасибо.
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В
Василий
Отличная экскурсия по очень красивым местам. Алексей всё с энтузиазмом показал и рассказал, нам понравилось.
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