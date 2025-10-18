Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будвы

За один день можно объехать знаменитые и скрытые уголки Скадарского озера, наслаждаясь сказочными ландшафтами и заповедной природой. Осмотр крепости Лесендро и средневекового Жабляка подарит незабываемые впечатления.Лодочная прогулка по реке Црноевича

позволит наблюдать за нырками и цаплями, а также полюбоваться излучиной Павлова Страна. В рыбацкой деревушке Каруч можно насладиться балканской кухней, отведав свежевыловленного угря, карпа или форель. Экскурсия начинается в любом городе северной части побережья Черногории и проводится на комфортном кроссовере с кожаным салоном и климат-контролем. Путешествие идеально подходит для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу природы и истории Черногории

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Красоты и истории Скадарского озера

Цель нашего путешествия — исследовать окрестности самого масштабного озера Балканского полуострова. В дороге я расскажу, какую роль Скадарское озеро играло в истории Черногории, как и почему оно увеличилось в размерах и каких редких животных здесь можно встретить. Мы объедем небольшие и уютные рыбацкие деревушки на берегу, рассмотрим стоящую на острове крепость Лесендро и сможем посетить средневековый феодальный замок Жабляк Црноевича, который возвышается на высоком утесе. А если повезет, увидим даже розовых пеликанов, которые облюбовали заболоченные равнины Скадарского озера.

Лодочная прогулка по «балканской Амазонке»

Следующей остановкой станет Риека Црноевича — в прошлом крупный торговый базар, а сейчас маленький городок на берегу петляющей среди гор реки. Вы полюбуетесь старинными каменными мостами, пройдете по колоритным улочкам, а затем сможете отправиться на лодочную прогулку по невероятно живописной реке Црноевича среди цветущих лилий, гнездящихся нырков и цапель. После мы остановимся в излучине Павлова Страна, чтобы устроить фотопаузу и со смотровой площадки полюбоваться одним из самых знаменитых открыточных видов Черногории.

Обед в деревушке Каруч

Аутентичная рыбацкая деревня Каруч встретит вас старинными каменными домами и восхитительными пейзажами удаленных уголков Скадарского озера. Вдоволь налюбовавшись окрестностями, в местном домашнем ресторане вы сможете отведать свежевыловленного угря, карпа или форель.

Организационные детали