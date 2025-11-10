Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Рафтинг является одним из самых популярных развлечений в Черногории.



Это великолепная возможность насладиться незабываемым приключением и пережить прекрасные моменты с компанией друзей или семьёй.



Вы сможете увидеть потрясающую красоту одного из самых глубоких каньонов в мире в самом сердце Европы.



Сплав по реке Тара был и остается самым интересным черногорским маршрутом для любителей активного водного отдыха.