Рафтинг является одним из самых популярных развлечений в Черногории.
Это великолепная возможность насладиться незабываемым приключением и пережить прекрасные моменты с компанией друзей или семьёй.
Вы сможете увидеть потрясающую красоту одного из самых глубоких каньонов в мире в самом сердце Европы.
Сплав по реке Тара был и остается самым интересным черногорским маршрутом для любителей активного водного отдыха.
Это великолепная возможность насладиться незабываемым приключением и пережить прекрасные моменты с компанией друзей или семьёй.
Вы сможете увидеть потрясающую красоту одного из самых глубоких каньонов в мире в самом сердце Европы.
Сплав по реке Тара был и остается самым интересным черногорским маршрутом для любителей активного водного отдыха.
Описание водной прогулкиЧто вас ждёт? На автомобиле мы отправимся в направлении самых северных и горных районов Черногории по красивой горной дороге, петляющей среди высоких скал. Каньон реки Тара — второй по величине в мире после каньона реки Колорадо, он признан национальным парком и внесён в список мирового наследия ЮНЕСКО ещё в 1977 году. Путь до реки не близкий, но путешествие по живописной местности не оставит никого равнодушным. Большую часть своего пути Тара проделывает, зажатая между высокими скалами. Характер её течения по-настоящему «горный» — с перекатами и водоворотами и только ближе к месту слияния с Пивой становится спокойным и неторопливым. Летом река прекрасного малахитового цвета, её воды даже в самую сильную жару несут освежающую прохладу. Температура воды редко превышает отметку 12-15 градусов. Позавтракав в ресторане с прекрасным видом на слияние рек Тара и Пива в реку Дрина, вы переоденетесь и подниметесь на джипах вверх по реке Тара (20 километров) к месту старта вашего незабываемого путешествия на рафтах по одной из красивейших рек мира. По ходу сплава предусмотрена остановка для купания в водопаде. Вы будете околдованы девственной природой и красотами этих мест. По завершению сплава предусмотрен национальный обед. Важная информация:
- Цена указана за группу из 4 человек и Экскурсия проводится при наборе 4-х человек.
- Сплав по Таре имеет II категорию сложности, поэтому он совершенно безопасен и подходит людям без специальной подготовки.
- Допускаются туристы от 7 до 65 лет.
Ежедневно в 06:30.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Подъём на джипах к началу сплава от базы
- Специальное оборудование для сплава
- Гидрокостюм
- Услуги инструктора по рафтингу
- Завтрак и обед
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:30.
Экскурсия длится около 13.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Цена указана за группу из 4 человек и Экскурсия проводится при наборе 4-х человек
- Сплав по Таре имеет II категорию сложности, поэтому он совершенно безопасен и подходит людям без специальной подготовки
- Допускаются туристы от 7 до 65 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Будвы
Похожие экскурсии из Будвы
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по северу Черногории: природа и история
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер Черногории, открывая историю и красоту севера страны
Начало: Будва
Завтра в 07:00
11 ноя в 07:00
€299 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Каньоны вдоль рек Тара и Морача
Путешествие к удивительным природным красотам центральной и северной Черногории
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
€345 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
Погрузитесь в историю и природу Черногории: посетите Липскую пещеру, Риеку Црноевича и Скадарское озеро. Уникальные впечатления и незабываемые виды ждут вас
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€250 за всё до 4 чел.