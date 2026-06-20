Представьте себе день, полный захватывающих видов и уникальных ландшафтов, который начинается в живописном городе Будва и ведет вас через самые грандиозные каньоны Черногории.
Вас ждет встреча с величественными каньонами рек Тара,
Вас ждет встреча с величественными каньонами рек Тара,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные явления
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 🌊 Входные билеты включены
- 🏞️ Потрясающие панорамы
- 🌳 Атмосфера заповедника
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
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Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, а природа поражает своей красотой. В мае и сентябре также можно насладиться комфортной температурой и меньшим количеством туристов. В остальные месяцы, особенно зимой, погода может быть менее предсказуемой, но пейзажи остаются впечатляющими. В это время возможны дожди и прохлада, но природа по-прежнему великолепна.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Каньон реки Тара
- Каньон реки Морача
- Каньон реки Пива
- Остров-отель Святой Стефан
Описание экскурсии
Из Будвы мы отправимся к горному массиву Дурмитор и самым ярким каньонам Черногории. Вы побываете на нескольких локациях. Увидите потрясающую панораму на остров-отель Святой Стефан. Познакомитесь с красотой Скадарского и Чёрного озёр. Окунётесь в атмосферу нацпарка «Дурмитор» и побываете в очаровательных черногорских городках. Каждый объект на маршруте — это уникальное природное явление, которое непременно оставит след в вашей памяти.
На нашем маршруте:
- Каньон реки Тара — второй по глубине (1300 м) каньон в Европе. Входит в национальный парк Дурмитор и охраняется ЮНЕСКО
- Каньон реки Морача — один из самых живописных каньонов в мире. Находится между городами Подгорица и Колашин. Вы полюбуетесь отвесными сказали и горной изумрудной рекой
- Арочный мост Джурджевича, растянувшийся на 365 метров
- Чёрное, Рыбле и Вражье озёра в нацпарке «Дурмитор»
Организационные детали
- Дополнительные расходы (по желанию): питание
- Входные билеты в заповедник включены в стоимость
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Audi Q5
- Продолжительность экскурсии — 13+ часов
- Пожалуйста, позаботьтесь об удобной обуви и одежде по погоде
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Йова — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 641 туриста
Меня зовут Йова, я лицензированный гид. Идеально знаю русский и английский языки, получил образование в США и много лет прожил в Боснии. С радостью расскажу о родной Черногории и покажу её самые удивительные места!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Спасибо большое за замечательную экскурсию и душевную атмосферу! Благодаря Йове хочется вернуться в страну вновь)
увидели все самые прекрасные виды северной Черногории.
увидели все самые прекрасные виды северной Черногории.
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Л
Экскурсия по наполнению и эмоциям шикарная. За день посмотрели всю северную часть страны. Комфортное вождение по трассе в горах.
Йова местный житель с многолетним опытом в туризме. Показывает отличные панорамные виды, отлично шутит и знает русский на уровне носителя) огромная рекомендация.
Йова местный житель с многолетним опытом в туризме. Показывает отличные панорамные виды, отлично шутит и знает русский на уровне носителя) огромная рекомендация.
Йова
Ответ организатора:
С позитивными клиентами круто работать! Жду вас снова в Черногории))). Всех благ!!!🫶
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В
Йова очень внимательный и корректный гид и рассказчик. Дорога непростая, по горам, но ему можно доверять. нам понравилось! Спасибо! Удачи!
Йова
Ответ организатора:
Спасибо большое Вам)! Удачи Вам и успехов!)
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К
Потрясающие виды. Очень профессиональный гид, человек с широким кругозором.
Всем рекомендую.
Всем рекомендую.
Йова
Ответ организатора:
Спасибо большое, с вами было работать легко и круто! Успехов вам)))
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П
Остались в полном восторге от поездки! Черногория невероятно красива, пейзажи просто завораживают. Было безумно интересно, маршрут выстроен идеально. Наш гид — большой профессионал, спасибо за прекрасную организацию и отличные впечатления!
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Ездили с Йовой на экскурсию в июне месяце, интересный человек и гид, рассказал нам много интересного о Черногории, свозил на красивейшие локации, экскурсия проходила очень легко
+1
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