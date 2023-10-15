Из Будвы - к потрясающим речным долинам и национальному парку Дурмитор
Приготовьтесь к захватывающим видам и уникальным ландшафтам! Это приключение откроет вам величие и разнообразие природных мест, которые надолго заряжают энергией. Вы увидите самые грандиозные каньоны страны — рек Тара, Морача, Пива и других. Полюбуетесь чистейшими водами и крутыми скалами, подышите свежим воздухом и ощутите мощь этих мест.
Ближайшие даты:
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
21
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Из Будвы мы отправимся к горному массиву Дурмитор и самым ярким каньонам Черногории. Вы побываете на нескольких локациях. Увидите потрясающую панораму на остров-отель Святой Стефан. Познакомитесь с красотой Скадарского и Чёрного озёр. Окунётесь в атмосферу заповедника Дурмитор и побываете в очаровательных черногорских городках. Каждый объект на маршруте — это уникальное природное явление, которое непременно оставит след в вашей памяти.
На нашем маршруте:
- Каньон реки Тара — второй по глубине (1300 м) каньон в Европе. Входит в национальный парк Дурмитор и охраняется ЮНЕСКО.
- Каньон реки Морача — один из самых живописных каньонов в мире. Находится между городами Подгорица и Колашин. Вы полюбуетесь отвесными сказали и горной изумрудной рекой.
- Каньон реки Пива — его пересекают пешеходные, автомобильные и железнодорожные мосты. В реке чистейшая вода, а на величественных скалах можно увидеть золотых орлов.
И другие ущелья!
Организационные детали
- Дополнительные расходы (по желанию): питание
- Входные билеты в заповедник включены в стоимость
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Фольксваген Гольф 7
- Продолжительность экскурсии — 13+ часов
- Пожалуйста, позаботьтесь об удобной обуви и одежде по погоде
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Йова — ваш гид в Будве
Провёл экскурсии для 122 туристов
Меня зовут Йова, я лицензированный гид. Идеально знаю русский и английский языки, получил образование в США и много лет прожил в Боснии. С радостью расскажу о родной Черногории и покажу её самые удивительные места!
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будвы
Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Дурмитор
Популярные места
Каньоны
Скадарское озеро
Каньон реки Тара
Национальные парки
Похожие туры из Будвы
Индивидуальная
12 часов
На север Черногории
Посетить каньон Тары и Жабляк, преодолеть перевалы Дурмитора и насладиться красотой Пивского озера
Завтра
16 окт
17 окт
18 окт
€295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
Путешествие к удивительным природным красотам центральной и северной Черногории
Завтра
16 окт
17 окт
18 окт
€315 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Панорамный круг по Черногории
Увидеть крепость Медун, ущелье Горло Соколово и каньон реки Циевна
в вашем отеле
Завтра
16 окт
17 окт
18 окт
€180 за всё до 4 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду