Представьте себе день, полный захватывающих видов и уникальных ландшафтов, который начинается в живописном городе Будва и ведет вас через самые грандиозные каньоны Черногории.Вас ждет встреча с величественными каньонами рек Тара,

Морача и Пива, каждый из которых уникален своей природной красотой и величием. Полюбуйтесь чистейшими водами, крутыми скалами и подышите свежим воздухом в национальном парке Дурмитор. Эта экскурсия подарит вам возможность увидеть потрясающую панораму на остров-отель Святой Стефан, познакомиться с красотой Скадарского и Чёрного озёр, а также окунуться в атмосферу заповедника Дурмитор и посетить очаровательные черногорские городки. Организационные детали продуманы для вашего удобства: входные билеты в заповедник включены в стоимость, поездка проходит на комфортабельном автомобиле, а продолжительность экскурсии позволит вам полностью погрузиться в атмосферу приключения. Не забудьте позаботиться об удобной обуви и одежде, чтобы ничто не отвлекало вас от наслаждения красотой Черногории

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, а природа поражает своей красотой. В мае и сентябре также можно насладиться комфортной температурой и меньшим количеством туристов. В остальные месяцы, особенно зимой, погода может быть менее предсказуемой, но пейзажи остаются впечатляющими. В это время возможны дожди и прохлада, но природа по-прежнему великолепна.

Сейчас август — это идеальное время.