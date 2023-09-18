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Черногории. Единственное, показалось, что экскурсия была коротковатой: выехали в 9, вернулись в 14:30. Остановки во время экскурсии: Вид на Скадарское озеро (примерно 5-10 минут), Живописная крепость на горе (40-50 минут), обед в деревне с видом на озеро (1 - 1,5 часа), рыбацкая деревня, где можно покататься на лодочках + несколько остановок в красивых местах для фотографий. Ездили по Черногорским деревням. С обедом за двоих стоимость экскурсии вышла 14000 рублей (195 евро = 170 евро экскурсия + 25 евро обед). Но мы не катались на лодочках. С катанием на лодках будет ещё +33 евро за двоих = 25 евро аренда лодки + по 4 евро с человека за вход в парк. В целом экскурсия понравилась, спасибо.