Речные прогулки в Будве

Найдено 3 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Будве на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Заповедные окрестности Скадарского озера
На машине
7 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Заповедные окрестности Скадарского озера
Погрузитесь в атмосферу Скадарского озера, исследуя его заповедные уголки и наслаждаясь уникальной природой
Завтра в 09:00
9 июн в 08:00
€295 за всё до 4 чел.
К прибрежным пещерам Будвы - на каяке или сапе
SUP-прогулки
Прогулки на каяках
3 часа
2 отзыва
Водная прогулка
К прибрежным пещерам Будвы - на каяке или сапе
Путешествие вдоль побережья Будвы на каяке или сапе подарит вам уникальные впечатления. Насладитесь видами Старого города и живописными пещерами
Начало: На Azzuro Beach
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Завтра в 09:00
9 июн в 09:00
€40 за человека
Рафтинг по реке Тара
13.5 часов
Водная прогулка
Рафтинг по реке Тара
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 06:30.
Завтра в 06:30
9 июн в 06:30
€550 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Василий
    18 сентября 2023
    Заповедные окрестности Скадарского озера
    Отличная экскурсия по очень красивым местам. Алексей всё с энтузиазмом показал и рассказал, нам понравилось.
  • О
    Ольга
    14 сентября 2019
    Заповедные окрестности Скадарского озера
    Интересная экскурсия по красивым местам. У Гида очень хорошая новая машина: большая и комфортная. В поездке Гид рассказывал про историю
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    Черногории. Единственное, показалось, что экскурсия была коротковатой: выехали в 9, вернулись в 14:30. Остановки во время экскурсии: Вид на Скадарское озеро (примерно 5-10 минут), Живописная крепость на горе (40-50 минут), обед в деревне с видом на озеро (1 - 1,5 часа), рыбацкая деревня, где можно покататься на лодочках + несколько остановок в красивых местах для фотографий. Ездили по Черногорским деревням. С обедом за двоих стоимость экскурсии вышла 14000 рублей (195 евро = 170 евро экскурсия + 25 евро обед). Но мы не катались на лодочках. С катанием на лодках будет ещё +33 евро за двоих = 25 евро аренда лодки + по 4 евро с человека за вход в парк. В целом экскурсия понравилась, спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Речные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будве
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Заповедные окрестности Скадарского озера
  2. К прибрежным пещерам Будвы - на каяке или сапе
  3. Рафтинг по реке Тара
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Црноевича
  4. Старый город
  5. Пивское озеро
  6. Дурмитор
  7. Негуши
  8. Ловчен
  9. Самое главное
  10. Каньон реки Тара
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2025
Сейчас в Будве в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 550. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Речные прогулки», 4 ⭐ отзыва, цены от €40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август