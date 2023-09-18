Водная прогулка
Заповедные окрестности Скадарского озера
Погрузитесь в атмосферу Скадарского озера, исследуя его заповедные уголки и наслаждаясь уникальной природой
Завтра в 09:00
9 июн в 08:00
€295 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
К прибрежным пещерам Будвы - на каяке или сапе
Путешествие вдоль побережья Будвы на каяке или сапе подарит вам уникальные впечатления. Насладитесь видами Старого города и живописными пещерами
Начало: На Azzuro Beach
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Завтра в 09:00
9 июн в 09:00
€40 за человека
Водная прогулка
Рафтинг по реке Тара
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 06:30.
Завтра в 06:30
9 июн в 06:30
€550 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ВВасилий18 сентября 2023Отличная экскурсия по очень красивым местам. Алексей всё с энтузиазмом показал и рассказал, нам понравилось.
- ООльга14 сентября 2019Интересная экскурсия по красивым местам. У Гида очень хорошая новая машина: большая и комфортная. В поездке Гид рассказывал про историю
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Речные прогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2025
Сейчас в Будве в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 550. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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