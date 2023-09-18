Экскурсии по воде в Будве

Найдено 6 экскурсий в категории «Водные развлечения» в Будве на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
Погрузитесь в уникальное путешествие по Скадарскому озеру и Боко-Которской бухте. Откройте для себя природные красоты и насладитесь традиционной кухней
Начало: в Которе, Тивате или Будве
«Вы увидите крупнейшее озеро Балканского полуострова и реку Црноевича с высоты, со стороны и изнутри — во время 2-часовой прогулки на катере»
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
276 за всё до 4 чел.
Заповедные окрестности Скадарского озера
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Заповедные окрестности Скадарского озера
Погрузитесь в атмосферу Скадарского озера, исследуя его заповедные уголки и наслаждаясь уникальной природой
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
Погрузитесь в историю и природу Черногории: посетите Липскую пещеру, Риеку Црноевича и Скадарское озеро. Уникальные впечатления и незабываемые виды ждут вас
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
195 за всё до 4 чел.
Морская прогулка по Которской бухте (без гида)
Индивидуальная
4 часа
Морская прогулка на катере по Которской бухте без гида
Насладитесь красотами Черногории с воды, арендуя уютный катер для путешествия по Которской бухте
Начало: Ваш отель
«Отправляйтесь в морскую прогулку по Которской бухте»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
400 за всё до 4 чел.
Морская рыбалка
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная морская рыбалка в Будве - увлекательное приключение
Проведите день на волнах Адриатики, наслаждаясь рыбалкой и морским бризом в компании друзей
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 7:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
80 за всё до 6 чел.
Рыбалка на Скадарском озере
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивная рыбалка на Скадарском озере с местным экспертом
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Василий
    18 сентября 2023
    Заповедные окрестности Скадарского озера
    Отличная экскурсия по очень красивым местам. Алексей всё с энтузиазмом показал и рассказал, нам понравилось.
  • И
    Ирина
    19 августа 2023
    Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
    Большое спасибо Светлане за прекрасный день! Очень хороший маршрут, Светлана учла все наши предпочтения. Интересный рассказ о стране и местах,
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    которые мы проезжали. Самое главное, никакой спешки. Мы получили массу положительных эмоций. Кораблик по реке нам очень понравился, мало туристов и прекрасные виды! Спасибо большое!

    Большое спасибо Светлане за прекрасный день! Очень хороший маршрут, Светлана учла все наши предпочтения. Интересный рассказБольшое спасибо Светлане за прекрасный день! Очень хороший маршрут, Светлана учла все наши предпочтения. Интересный рассказБольшое спасибо Светлане за прекрасный день! Очень хороший маршрут, Светлана учла все наши предпочтения. Интересный рассказ
  • К
    Ксения
    7 июня 2023
    Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
    Замечательный маршрут. Липская пещера прекрасна, а прогулка на лодочке по реке и озеру просто восторг. Для нас даже делали остановки,
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    чтобы пофотографировать птиц. Светлана замечательный гид, знающий много интересного о Черногории. Делала дополнительные остановки по пути, посоветовала что ещё посетить. Экскурсия прошла в лёгком и непринужденном темпе. В отличии от многих водителей-экскурсоводов (которые молчат в пути и говорят только на остановках) Светлана рассказывала о Черногории на протяжении всего пути. Чувствуется что она увлечена историей Черногории. Рекомендую!

    Замечательный маршрут. Липская пещера прекрасна, а прогулка на лодочке по реке и озеру просто восторг. ДляЗамечательный маршрут. Липская пещера прекрасна, а прогулка на лодочке по реке и озеру просто восторг. ДляЗамечательный маршрут. Липская пещера прекрасна, а прогулка на лодочке по реке и озеру просто восторг. Для
  • М
    Мария
    7 мая 2023
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
    Чудесно провели время, насладились красотами Черногории. Иван - отличный рассказчик и гид, рассказал не только исторические факты, но и интересные
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    подробности из жизни современной Черногории. Останавливались во всех видовых местах, по рекомендации Ивана классно перекусили пончиками и кофе с прекрасным видом на озеро. Всем, кто впервые оказался в этой чудесной стране - рекомендую!

  • А
    АЛЕКСЕЙ
    10 августа 2022
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
    Мы хотим выразить благодарность Ивану за отлично и профессионально проведённую экскурсию. Он прекрасно знает свою страну, места где лучше сделать отличные пейзажные снимки и где лучше всего пообедать по дороге. Рекомендую, если кто-то вдруг надумает заказать экскурсию с Иваном.
  • И
    Ирина
    7 июля 2022
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
    Хотим выразить благодарность Ивану за великолепно проведенную экскурсию, позитивный настрой, внимание к малейшим деталям, и полезные рекомендации. Безусловно рекомендуем всем друзьям и знакомым.
  • О
    Ольга
    14 сентября 2019
    Заповедные окрестности Скадарского озера
    Интересная экскурсия по красивым местам. У Гида очень хорошая новая машина: большая и комфортная. В поездке Гид рассказывал про историю
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    Черногории. Единственное, показалось, что экскурсия была коротковатой: выехали в 9, вернулись в 14:30. Остановки во время экскурсии: Вид на Скадарское озеро (примерно 5-10 минут), Живописная крепость на горе (40-50 минут), обед в деревне с видом на озеро (1 - 1,5 часа), рыбацкая деревня, где можно покататься на лодочках + несколько остановок в красивых местах для фотографий. Ездили по Черногорским деревням. С обедом за двоих стоимость экскурсии вышла 14000 рублей (195 евро = 170 евро экскурсия + 25 евро обед). Но мы не катались на лодочках. С катанием на лодках будет ещё +33 евро за двоих = 25 евро аренда лодки + по 4 евро с человека за вход в парк. В целом экскурсия понравилась, спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Водные развлечения»

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  1. Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
  2. Заповедные окрестности Скадарского озера
  3. Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
  4. Морская прогулка по Которской бухте (без гида)
  5. Морская рыбалка
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Старый город
  4. Црноевича
  5. Ловчен
  6. Самое главное
  7. Негуши
  8. Дурмитор
  9. Каньон реки Тара
  10. Пивское озеро
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Водные развлечения" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 80 до 400. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Водные экскурсии в Будве на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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