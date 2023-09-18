1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
Погрузитесь в уникальное путешествие по Скадарскому озеру и Боко-Которской бухте. Откройте для себя природные красоты и насладитесь традиционной кухней
Начало: в Которе, Тивате или Будве
«Вы увидите крупнейшее озеро Балканского полуострова и реку Црноевича с высоты, со стороны и изнутри — во время 2-часовой прогулки на катере»
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€276 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Заповедные окрестности Скадарского озера
Погрузитесь в атмосферу Скадарского озера, исследуя его заповедные уголки и наслаждаясь уникальной природой
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
Погрузитесь в историю и природу Черногории: посетите Липскую пещеру, Риеку Црноевича и Скадарское озеро. Уникальные впечатления и незабываемые виды ждут вас
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Морская прогулка на катере по Которской бухте без гида
Насладитесь красотами Черногории с воды, арендуя уютный катер для путешествия по Которской бухте
Начало: Ваш отель
«Отправляйтесь в морскую прогулку по Которской бухте»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная морская рыбалка в Будве - увлекательное приключение
Проведите день на волнах Адриатики, наслаждаясь рыбалкой и морским бризом в компании друзей
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 7:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивная рыбалка на Скадарском озере с местным экспертом
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВасилий18 сентября 2023Отличная экскурсия по очень красивым местам. Алексей всё с энтузиазмом показал и рассказал, нам понравилось.
- ИИрина19 августа 2023Большое спасибо Светлане за прекрасный день! Очень хороший маршрут, Светлана учла все наши предпочтения. Интересный рассказ о стране и местах,
- ККсения7 июня 2023Замечательный маршрут. Липская пещера прекрасна, а прогулка на лодочке по реке и озеру просто восторг. Для нас даже делали остановки,
- ММария7 мая 2023Чудесно провели время, насладились красотами Черногории. Иван - отличный рассказчик и гид, рассказал не только исторические факты, но и интересные
- ААЛЕКСЕЙ10 августа 2022Мы хотим выразить благодарность Ивану за отлично и профессионально проведённую экскурсию. Он прекрасно знает свою страну, места где лучше сделать отличные пейзажные снимки и где лучше всего пообедать по дороге. Рекомендую, если кто-то вдруг надумает заказать экскурсию с Иваном.
- ИИрина7 июля 2022Хотим выразить благодарность Ивану за великолепно проведенную экскурсию, позитивный настрой, внимание к малейшим деталям, и полезные рекомендации. Безусловно рекомендуем всем друзьям и знакомым.
- ООльга14 сентября 2019Интересная экскурсия по красивым местам. У Гида очень хорошая новая машина: большая и комфортная. В поездке Гид рассказывал про историю
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Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Водные развлечения" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 80 до 400. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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