Активный отдых в Будве

Найдено 3 экскурсии в категории «Активный отдых» в Будве на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
К прибрежным пещерам Будвы - на каяке или сапе
Прогулки на каяках
SUP-прогулки
3 часа
27 отзывов
Групповая
до 16 чел.
К прибрежным пещерам Будвы - на каяке или сапе
Отдых, исследования и приключения - на одной душевной морской прогулке
Начало: На SUP - KAYAK - ME - TOURS
15 апр в 10:00
16 апр в 10:00
€45 за человека
Рафтинг на реке Тара
Сплавы и рафтинг
12 часов
Групповая
до 15 чел.
Рафтинг на реке Тара
Начало: По договоренности
€100 за человека
Рафтинг по реке Тара
Сплавы и рафтинг
13.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Рафтинг по реке Тара
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 06:30.
€550 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena
    6 октября 2025
    К прибрежным пещерам Будвы - на каяке или сапе
    Все прошло замечательно, организовано отлично. Экскурсия на каяках нам очень понравилась, особенно в моменте отдыха между заплывами. Очень красивый маршрут
    по кристально чистой воде, замечательные виды и пещеры. Единственный минус то, что на месте мы заплатили больше на 6 евро, чем изначально было написано на Трипстере. Чеки организации и сайта отличались.

  • К
    Карина
    4 октября 2025
    К прибрежным пещерам Будвы - на каяке или сапе
    Плавали на каяках, маршрут составлен очень интересно, особенно понравилось прохождение через пещеру. Круто, что предусмотрена остановка в середине маршрута, на пляже (нам не очень повезло, было уже прохладно, купаться не стали) отдохнули, набрались сил перед обратной дорогой. Спасибо!
  • Н
    Никита
    29 сентября 2025
    К прибрежным пещерам Будвы - на каяке или сапе
    Рекомендую данную прогулку на каяках. Объяснили, как управлять этим снарядом)) в процессе плавания у нас конечно же получалось так себе,
    но инструктор был всегда рядом и постоянно помогал и объяснял, пока у нас худо-бедно стало получаться. Нас пофоткали, а фото выложили в группу в Вотсапе, что очень удобно

  • Е
    ЕЛЕНА
    19 сентября 2025
    К прибрежным пещерам Будвы - на каяке или сапе
    Большое спасибо за сегодняшнюю прогулку!!! Море, солнце и ты среди молодёжи!!! Ощущение задора и молодости! Немножко ветер в конце нашей прогулки, но благодаря Тарасу и Радиону мы успешно дошли до финиша! Лично я получила массу положительных эмоций!
  • E
    Ekaterina
    15 сентября 2025
    К прибрежным пещерам Будвы - на каяке или сапе
    Очень понравилась прогулка на каяках, все объяснили, показали как управлять, помогали если нужно, сопровождали 2 инструктора всю поезду, еще и фото/видео сделали, спасибо за прекрасно проведенное время!
  • Т
    Татьяна
    14 сентября 2025
    К прибрежным пещерам Будвы - на каяке или сапе
    Профессионально работают ребята. Очень ответственно. Молодцы! Это был мой первый опыт. Похоже, что приобрела новое хобби.
  • А
    Анна
    4 сентября 2025
    К прибрежным пещерам Будвы - на каяке или сапе
    Все понравилось!) Хорошие инструкторы с чувством юмора, которые помогали и поддерживали на протяжении всего маршрута.
  • Л
    Леонид
    4 сентября 2025
    К прибрежным пещерам Будвы - на каяке или сапе
    Прогулка оставила очень хорошее впечатление. Было два инструктора, один провел инструктаж на русском, второй на английском. С воды открываются потрясающие виды!
  • Д
    Дарья
    4 сентября 2025
    К прибрежным пещерам Будвы - на каяке или сапе
    Отлично провели время, поплавали вдоль побережья, в пещере и на пляж Калипсо, там был почти час свободного времени,можно поплавать с
    маской (ее предоставляют, если у вас нет своей) и пофотографироваться. Мы плавали первый раз на каяках, ребята все понятно объясняли, как плыть, как управлять и сложностей не возникло.
    Рекомендуем к посещению!!
    Если бы раньше узнали про туры, то еще бы успели поплавать на каяках по Скадарскому озеру

  • В
    Вера
    30 августа 2025
    К прибрежным пещерам Будвы - на каяке или сапе
    В целом активность была хорошая - прогулка на сапах была веселой и виды были красивыми. Но это не экскурсия -
    читать дальше

    гид особо ничего не рассказывал, мы не знали, куда плывем, какой план. Да, было красиво, но структуры какой то не было. Ощущение было, что просто плывем за кем-то. Гид особо не контактировал с нами, не был общительным. Три часа - очень большая прогулка на сапах, и хотя мы знали время, было достаточно тяжело.
    Гид нас фотографировал со своего телефона, фото получились хорошими.

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Активный отдых»

Сколько стоит экскурсия по Будве в марте 2026
Сейчас в Будве в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 550. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
