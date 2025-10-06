Групповая
до 16 чел.
К прибрежным пещерам Будвы - на каяке или сапе
Отдых, исследования и приключения - на одной душевной морской прогулке
Начало: На SUP - KAYAK - ME - TOURS
15 апр в 10:00
16 апр в 10:00
€45 за человека
Групповая
до 15 чел.
Рафтинг на реке Тара
Начало: По договоренности
€100 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Рафтинг по реке Тара
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 06:30.
€550 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EElena6 октября 2025Все прошло замечательно, организовано отлично. Экскурсия на каяках нам очень понравилась, особенно в моменте отдыха между заплывами. Очень красивый маршрут
- ККарина4 октября 2025Плавали на каяках, маршрут составлен очень интересно, особенно понравилось прохождение через пещеру. Круто, что предусмотрена остановка в середине маршрута, на пляже (нам не очень повезло, было уже прохладно, купаться не стали) отдохнули, набрались сил перед обратной дорогой. Спасибо!
- ННикита29 сентября 2025Рекомендую данную прогулку на каяках. Объяснили, как управлять этим снарядом)) в процессе плавания у нас конечно же получалось так себе,
- ЕЕЛЕНА19 сентября 2025Большое спасибо за сегодняшнюю прогулку!!! Море, солнце и ты среди молодёжи!!! Ощущение задора и молодости! Немножко ветер в конце нашей прогулки, но благодаря Тарасу и Радиону мы успешно дошли до финиша! Лично я получила массу положительных эмоций!
- EEkaterina15 сентября 2025Очень понравилась прогулка на каяках, все объяснили, показали как управлять, помогали если нужно, сопровождали 2 инструктора всю поезду, еще и фото/видео сделали, спасибо за прекрасно проведенное время!
- ТТатьяна14 сентября 2025Профессионально работают ребята. Очень ответственно. Молодцы! Это был мой первый опыт. Похоже, что приобрела новое хобби.
- ААнна4 сентября 2025Все понравилось!) Хорошие инструкторы с чувством юмора, которые помогали и поддерживали на протяжении всего маршрута.
- ЛЛеонид4 сентября 2025Прогулка оставила очень хорошее впечатление. Было два инструктора, один провел инструктаж на русском, второй на английском. С воды открываются потрясающие виды!
- ДДарья4 сентября 2025Отлично провели время, поплавали вдоль побережья, в пещере и на пляж Калипсо, там был почти час свободного времени,можно поплавать с
- ВВера30 августа 2025В целом активность была хорошая - прогулка на сапах была веселой и виды были красивыми. Но это не экскурсия -
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Активный отдых»
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Будве в марте 2026
Сейчас в Будве в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 550. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Активный отдых», 27 ⭐ отзывов, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май