Скадарское озеро, Винный погреб и Липская пещера

Поездка на Скадарское озеро - самая неутомительная экскурсия, она подойдёт для семей с детьми,...

Поездка на Скадарское озеро — самая неутомительная экскурсия, она подойдёт для семей с детьми, любителям природы купания и вкусной еды.

Озеро занимает площадь около 450 км2, третье по величине в Европе и самое большое на Балканах.

Его берега заросшие камышом и кувшинками являются укрытием для десятков видов птиц, в том числе для кучерявого розового пеликана, который водится только здесь и больше нигде в мире.
Скадарское озеро, Винный погреб и Липская пещера
Скадарское озеро, Винный погреб и Липская пещера
Скадарское озеро, Винный погреб и Липская пещера
Скадарское озеро, Винный погреб и Липская пещера
Скадарское озеро, Винный погреб и Липская пещера
Скадарское озеро, Винный погреб и Липская пещера

Что вы увидите 🤩

  • посёлок Река Црноевича
  • плантация лилий и кувшинок
  • Винное хозяйство семьи Шофранац
  • Липская пещера

Что вас ожидает:

    Гордость озера — розовый пеликан
    Обычно все групповые туры возят в поселок Вирпазар, потому что он ближе к Будве и там можно припарковаться большому автобусу, но вы не увидите там такого разнообразия растений, животных и пернатых обитающих на озере. Наша же дорога будет лежать в противоположную часть озера — посёлок Река Црноевича. По пути нам часто встречаются «Корнячи» — по сербски черепаха. Выезжаем утром в 8-9 часов утра и поднимаемся в горы над Будвой. Фотопауза 10-15 мин.
    Река Црноевича и плантации лилий и кувшинок
    Проезжаем столицу Цетинье и сворачиваем с магистрали на узкую дорожку спуск к озеру. По приезду в поселок Река Црноевича мы прогуляемся по набережной и посетим дом правителя Черногории Петра I Негоша. Много интересного из жизни этой фамилии я расскажу по пути. На берегу нас ждёт капитан Педжо, прокатит на лодке по озеру или на кораблике для больших групп. Первый час водного пути будет пролегать по самой реке Црноевича, а затем мы вплывем в акваторию озера и сделаем остановку для купания. По пути нас будут окружать плантации лилий и кувшинок. Все дамы на нашем небольшом судне обязательно получают лилию от капитана. Фотолюбители смогут запечатлеть прекрасные пейзажи, диких птиц и зверей. Мужчины смогут попробовать Скадарский орех, его называют «Черногорской виагрой». Аккуратно заглянем в гнездо к Кармарану — это самая часто встречающаяся птица на озере.
    Жабляк Црноевича
    Если взять лодку на 3 часа, то можно дойти до крепости «Жабляк Црноевича» — первой столицы Черногории. Турки были большими шутниками, поэтому над входом в крепость сделали отверстие, откуда любовно поливали атакующих кипящим маслом. Вернувшись на берег отправимся дальше на машине в самое знаменитое и видовое место озера обзорную точку «Павлова страна».
    Винное хозяйство семьи Шофранац и Липская пещера
    Затем едем в винное хозяйство к семье Шофранац, их фамилия сотни лет занимается производством вина, ракии и ликеров, поэтому в подвалах вы увидите множество дипломов полученных на сельскохозяйственных выставках. После добытого первого места в Сплите в 1954 году они стали поставлять вино самому товарищу Тито. Что немаловажно, Божо и Невенка Шофранац хорошие добрые простые люди работающие на земле и очень отличаются от «коммерсантов» — продавцов вина на побережье. Они продают только то, что сделали сами и отвечают за качество. В хорошем настроении после дегустации едем в близлежащий ресторан рыбный или мясной по выбору. Рестораны в горах выгодно отличаются ценой и качеством еды от прибрежных, где все рассчитано на туристический поток. Попробуем местные специалитеты — жареного угря, карпа, форель, Негушский пршут, «Ягнятина из под сача» и многое другое. Все черногорские виноградники находятся вокруг озера, поэтому в любом заведении вам будет предложено несколько видов домашнего вина и ракии.
    На обратном пути мы делаем паузу в Липской пещере. Внутри нас ждёт множество сталактитов и причудливые узоры на каменных стенах. Не забудьте взять с собой куртки — температура в пещере круглосуточно плюс 10 градусов. После пещеры отправляемся в обратную сторону на побережье.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-25 человек
    Стандартное предложение
    €28

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Билет в национальный парк — 4 евро
    • Лодка до 7 чел — 25 евро в час (2 часа)
    • Кораблик до 20 человек- 50 евро час(2-3 часа)
    • Билет в пещеру 11 е взрослый и 7 дети (с 5 до 15 лет)
    • Обед
    • Дегустация вина и закуска 15 евро/ чел.
    Место начала и завершения
    По договоренности
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно с 08:00
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
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    Ежедневно с 08:00

    Алексей Н.
    Алексей Н.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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