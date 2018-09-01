2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Автомобильный тур: прелести древнейших городов, лечебный пляж и рыбный ресторан

Михаил
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Михаил – ваш гид
Этот нестандартный, но очень интересный маршрут я предлагаю тем, кто хочет проникнуться историей Черногории, увидеть уникальные старинные города на юге страны, насладиться пейзажами с их крепостных стен и отдохнуть на самом большом песчаном пляже!
170 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Путешествие на юг Черногории. Барская и Ульцинская ривьеры
Путешествие на юг Черногории. Барская и Ульцинская ривьеры

Программа

Вы побываете у подножия горы Румия, где расположены полуразрушенные строения Старого Бара. Из этого места открывается красивый вид на море и сам город Бар, а также я проведу вас к древнейшей маслине, которой уже более 2000 лет. Город Бар популярен производством оливкового масла, именно здесь на рынке можно купить хорошее домашнего производства. Центр города Бар будет интересен любителям шоппинга. Бар —портовый город, поэтому здесь много магазинов в которых можно найти кое-какие итальянские вещи.

Затем мы поедем в город Ульцинь — вы пройдётесь по его старым мощеным улочкам. Ульцинь также популярен продажей золота, здесь продают золото из Албании, которое намного дешевле, чем в России. Здесь 5 веков назад черпал свое вдохновение испанский писатель Мигель де Сервантес, в книге «Дон Кихот» есть персонаж по имени Дульсинея, именно так назывался Ульцинь в далекие годы, когда принадлежал Венеции.

Следующий пункт экскурсии — самый длинный черногорский пляж с песком вулканического происхождения — Velika plaza. Песочек на этом пляже лечебный и сюда приезжают лечиться люди с кожными заболеваниями. Берите старый купальник, так как этот песок потом сложно отмыть, но детям обязательно понравится на этом пляже из-за пологого захода в воду и очень мелкого песочка.

А после 17-километровой песчаной полосы у Адриатического моря вы окажетесь у реки Бояна и острова Ада в одном из местных рыбных ресторанов.

Организационные детали

  • В стоимость включены мои услуги водителя и гида легковом автомобиле Renault Megane. Могу также организовать экскурсию для группы до 6 человек, включая детей, на автомобиле Renault Espace, стоимость по запросу.
  • Дополнительные расходы: обед, входные билеты в музеи, сувениры и прочие личные траты.
Путешествие на юг Черногории. Барская и Ульцинская ривьеры
Путешествие на юг Черногории. Барская и Ульцинская ривьеры
Путешествие на юг Черногории. Барская и Ульцинская ривьеры
Путешествие на юг Черногории. Барская и Ульцинская ривьеры
Путешествие на юг Черногории. Барская и Ульцинская ривьеры
Путешествие на юг Черногории. Барская и Ульцинская ривьеры
Путешествие на юг Черногории. Барская и Ульцинская ривьеры
Путешествие на юг Черногории. Барская и Ульцинская ривьеры
Путешествие на юг Черногории. Барская и Ульцинская ривьеры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Михаил
Михаил
Опытный гид по Черногории, постоянно живу в стране уже 3 года, знаю все интересные места и с удовольствием покажу их вам! Совмещаю одновременно и функции водителя, заберу вас на экскурсию из любого места на Будванской ривьере.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

1 сентября 2018
Хорошая экскурсия. Благодарность Михаилу за интересный рассказ. Рекомендую тем, кто хочет увидеть страну с разных сторон. Старый Бар душевный
2 октября 2015
Все было очень красиво! Только маловато информации дал экскурсовод))) И странно очень раздражен был, узнав, что мы планируем вернуться в 17, хотя вроде до 19 должны. А так впечатления только положительные! Спасибо

Михаил проводит ещё 4 экскурсии

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