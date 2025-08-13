2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие на юг Черногории. Барская и Ульцинская ривьеры
Увлекательное путешествие по югу Черногории, включающее посещение старинных городов и уникальных природных объектов. Подходит для семей и любителей истории
Этот уникальный маршрут предназначен для тех, кто хочет погрузиться в историю Черногории и насладиться её природными красотами.
Вы посетите старинные города Бар и Ульцинь, увидите древнюю маслину и сможете приобрести домашнее читать дальшеуменьшить
оливковое масло. В Ульцине прогуляетесь по старым улочкам и узнаете, где черпал вдохновение Мигель де Сервантес. На пляже Velika plaza сможете отдохнуть и насладиться лечебным песком. Завершится экскурсия ужином в рыбном ресторане на реке Бояна
Лучшее время для путешествия на юг Черногории - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и отдыха на пляже, а море тёплое и спокойное. Май и октябрь также подойдут для посещения, так как в эти месяцы уже не так жарко, но всё ещё приятно для прогулок и осмотра достопримечательностей. В остальное время года, хотя и возможно насладиться экскурсиями, погода может быть менее предсказуемой, а некоторые пляжные развлечения могут быть недоступны.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Старый Бар
Ульцинь
Velika plaza
Река Бояна
Описание экскурсии
Программа
Вы побываете у подножия горы Румия, где расположены полуразрушенные строения Старого Бара. Из этого места открывается красивый вид на море и сам город Бар, а также я проведу вас к древнейшей маслине, которой уже более 2000 лет. Город Бар популярен производством оливкового масла, именно здесь на рынке можно купить хорошее домашнего производства. Центр города Бар будет интересен любителям шоппинга. Бар —портовый город, поэтому здесь много магазинов в которых можно найти кое-какие итальянские вещи.
Затем мы поедем в город Ульцинь — вы пройдётесь по его старым мощеным улочкам. Ульцинь также популярен продажей золота, здесь продают золото из Албании, которое намного дешевле, чем в России. Здесь 5 веков назад черпал свое вдохновение испанский писатель Мигель де Сервантес, в книге «Дон Кихот» есть персонаж по имени Дульсинея, именно так назывался Ульцинь в далекие годы, когда принадлежал Венеции.
Следующий пункт экскурсии — самый длинный черногорский пляж с песком вулканического происхождения — Velika plaza. Песочек на этом пляже лечебный и сюда приезжают лечиться люди с кожными заболеваниями. Берите старый купальник, так как этот песок потом сложно отмыть, но детям обязательно понравится на этом пляже из-за пологого захода в воду и очень мелкого песочка.
А после 17-километровой песчаной полосы у Адриатического моря вы окажетесь у реки Бояна и острова Ада в одном из местных рыбных ресторанов.
Организационные детали
В стоимость включены мои услуги водителя и гида легковом автомобиле Renault Megane. Могу также организовать экскурсию для группы до 6 человек, включая детей, на автомобиле Renault Espace, стоимость по запросу.
Дополнительные расходы: обед, входные билеты в музеи, сувениры и прочие личные траты.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 687 туристов
Опытный гид по Черногории, постоянно живу в стране с 2013 года, знаю все интересные места и с удовольствием покажу их вам! А также интересно расскажу об истории Балкан и Черногории, со мной не будет скучно. Совмещаю одновременно и функции водителя, заберу вас на экскурсию из любого места на Будванской ривьере.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Макс
Прекрасная экскурсия в южные города Бар и Улцинь, заметно отличающиеся от Будвы. Михаил показал нам, какой разносторонней может быть Черногория. К повествованию и вождению никаких нареканий нет - всё прошло на высшем уровне.
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М
Михаил
С Михаилом было очень интересно, так как он много лет живёт в Черногории и знает все тонкости этой страны. Информации даёт не как на экскурсиях от туроператора, а дозированно, без длинных историй и подводок к сути. Нам это понравилось, так как в таком подходе гораздо больше информации откладывается и запоминается.
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Е
Елена
Михаил, спасибо Вам огромное за знакомство с Черногорией. Экскурсию с объемными впечатлениям и видовым красочным картинами! С Вами очень интересно! Очень у Вас разносторонние знания. Снимаю шляпу! Низкий поклон! С уважением, мы (Константин, Александр, Елена и Богдан)
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Т
Татьяна
Хорошая экскурсия. Благодарность Михаилу за интересный рассказ. Рекомендую тем, кто хочет увидеть страну с разных сторон. Старый Бар душевный
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В
Виктория
Все было очень красиво! Только маловато информации дал экскурсовод))) И странно очень раздражен был, узнав, что мы планируем вернуться в 17, хотя вроде до 19 должны. А так впечатления только положительные! Спасибо
Михаил
Ответ организатора:
Информации на своих экскурсиях я даю максимальное количество, которое можно уложить в рамки выбранной программы. Также не забудьте, что я читать дальшеуменьшить
ждал вас больше 3-х часов вместо 40 минут уже после окончания экскурсии, хотя мы должны были вернуться раньше. В таком случае обычно доплачивают за ожидание. Спасибо за понимание.
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Входит в следующие категории Будвы
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