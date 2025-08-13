2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для путешествия на юг Черногории - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и отдыха на пляже, а море тёплое и спокойное. Май и октябрь также подойдут для посещения, так как в эти месяцы уже не так жарко, но всё ещё приятно для прогулок и осмотра достопримечательностей. В остальное время года, хотя и возможно насладиться экскурсиями, погода может быть менее предсказуемой, а некоторые пляжные развлечения могут быть недоступны.

Этот уникальный маршрут предназначен для тех, кто хочет погрузиться в историю Черногории и насладиться её природными красотами.Вы посетите старинные города Бар и Ульцинь, увидите древнюю маслину и сможете приобрести домашнее

оливковое масло. В Ульцине прогуляетесь по старым улочкам и узнаете, где черпал вдохновение Мигель де Сервантес. На пляже Velika plaza сможете отдохнуть и насладиться лечебным песком. Завершится экскурсия ужином в рыбном ресторане на реке Бояна

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа

Вы побываете у подножия горы Румия, где расположены полуразрушенные строения Старого Бара. Из этого места открывается красивый вид на море и сам город Бар, а также я проведу вас к древнейшей маслине, которой уже более 2000 лет. Город Бар популярен производством оливкового масла, именно здесь на рынке можно купить хорошее домашнего производства. Центр города Бар будет интересен любителям шоппинга. Бар —портовый город, поэтому здесь много магазинов в которых можно найти кое-какие итальянские вещи.

Затем мы поедем в город Ульцинь — вы пройдётесь по его старым мощеным улочкам. Ульцинь также популярен продажей золота, здесь продают золото из Албании, которое намного дешевле, чем в России. Здесь 5 веков назад черпал свое вдохновение испанский писатель Мигель де Сервантес, в книге «Дон Кихот» есть персонаж по имени Дульсинея, именно так назывался Ульцинь в далекие годы, когда принадлежал Венеции.

Следующий пункт экскурсии — самый длинный черногорский пляж с песком вулканического происхождения — Velika plaza. Песочек на этом пляже лечебный и сюда приезжают лечиться люди с кожными заболеваниями. Берите старый купальник, так как этот песок потом сложно отмыть, но детям обязательно понравится на этом пляже из-за пологого захода в воду и очень мелкого песочка.

А после 17-километровой песчаной полосы у Адриатического моря вы окажетесь у реки Бояна и острова Ада в одном из местных рыбных ресторанов.

Организационные детали