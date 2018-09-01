2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Вы побываете у подножия горы Румия, где расположены полуразрушенные строения Старого Бара. Из этого места открывается красивый вид на море и сам город Бар, а также я проведу вас к древнейшей маслине, которой уже более 2000 лет. Город Бар популярен производством оливкового масла, именно здесь на рынке можно купить хорошее домашнего производства. Центр города Бар будет интересен любителям шоппинга. Бар —портовый город, поэтому здесь много магазинов в которых можно найти кое-какие итальянские вещи.

Затем мы поедем в город Ульцинь — вы пройдётесь по его старым мощеным улочкам. Ульцинь также популярен продажей золота, здесь продают золото из Албании, которое намного дешевле, чем в России. Здесь 5 веков назад черпал свое вдохновение испанский писатель Мигель де Сервантес, в книге «Дон Кихот» есть персонаж по имени Дульсинея, именно так назывался Ульцинь в далекие годы, когда принадлежал Венеции.

Следующий пункт экскурсии — самый длинный черногорский пляж с песком вулканического происхождения — Velika plaza. Песочек на этом пляже лечебный и сюда приезжают лечиться люди с кожными заболеваниями. Берите старый купальник, так как этот песок потом сложно отмыть, но детям обязательно понравится на этом пляже из-за пологого захода в воду и очень мелкого песочка.

А после 17-километровой песчаной полосы у Адриатического моря вы окажетесь у реки Бояна и острова Ада в одном из местных рыбных ресторанов.