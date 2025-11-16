Мои заказы

Обзорные и познавательные экскурсии Херцега-Нови

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Херцеге-Нови на русском языке, цены от €75, скидки до 25%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
«Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты + прогулка по Котору
На машине
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Восхождение к вершинам Черногории и прогулка по Котору
Прокатитесь на канатной дороге и насладитесь панорамой Черногории с высоты. Продолжите прогулку по средневековому Котору, узнав его тайны и легенды
Начало: По договорённости
«Продолжим знакомство со страной мы на побережье — в средневековом Которе»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€310 за всё до 4 чел.
Тайны Херцег-Нови
Пешая
1.5 часа
-
25%
33 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны Херцег-Нови
Увидеть топовые и скрытые достопримечательности города с лицензированным гидом
Начало: В центре города
«Экскурсия без суеты в дружеской атмосфере по главным достопримечательностям города — что может быть лучше для знакомства с Херцег-Нови»
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€75€100 за всё до 6 чел.
Экскурсия на виллу Иосипа Броз Тито
1.5 часа
-
20%
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия на виллу Иосипа Броз Тито
Погрузитесь в историю на вилле Иосипа Броз Тито в Игало. Исследуйте архитектуру, интерьеры и узнайте о жизни президента Югославии
«Вы познакомитесь с историей одной из 33 резиденций президента Югославии»
Завтра в 13:00
11 дек в 10:00
€152€190 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    16 ноября 2025
    Тайны Херцег-Нови
    Большое спасибо Ксении за проведенную экскурсию. Она дала очень много разнообразной информации и связала историю разных веков, народов и мест в один увлекательный рассказ. Было очень интересно и я не заметила как пролетело наше с ней время.
    Большое спасибо Ксении за проведенную экскурсию. Она дала очень много разнообразной информации и связала историю разных веков, народов и мест в один увлекательный рассказ. Было очень интересно и я не заметила как пролетело наше с ней время.
  • М
    Марина
    11 ноября 2025
    Тайны Херцег-Нови
    Ксения - замечательный гид, который расскажет не только общую насыщенную историю города, но и поделится интересными фактами, которые можно найти
    читать дальше

    только в городских архивах! Время пролетело незаметно, готовы были гулять часами по улочкам города)) Ксения - очень приятный человек, поможет, подскажет, и профессионально ответит на все вопросы!

  • Е
    Екатерина
    11 октября 2025
    Тайны Херцег-Нови
    Ксения замечательно провела для нашей небольшой компании экскурсию по Херцег-Нови: показала город с разных сторон и рассказала о разных эпохах,
    читать дальше

    о крупных событиях и интересных мелочах, была деликатна и внимательна, адаптировалась к нашим интересам. Получили огромное удовольствие от общения с эрудированным гидом, остроумным и приятным человеком!

  • А
    Анастасия
    19 сентября 2025
    Тайны Херцег-Нови
    Спасибо за очень интересную экскурсию
    Нас было 6 человек и все остались довольны, буду рекомендовать всем, кто собирается в Черногорию
  • Д
    Дмитрий
    18 августа 2025
    Тайны Херцег-Нови
    Good morning! Sorry for late answer.
    Kseniya was a fairly competent guid. She gave a lot historical information. I was
    читать дальше

    surprised how there are a lot attractions. We were notified about tradional food, restaurants where we should to eat. What app we should to use for moving to somewhere. She also mentioned about monuments, artists and people who left his mark after their death. She has an experience to be a great guide. If I had evaluate from 1-5 stars I would to put 5. It was amazing. I' m glad to find a guide like Ksusha from your site. Thank you for a knowledge in history about Tivan.
    Best regret and wishes. Have a good day.

    Доброе утро! Извините за поздний ответ.
    Ксения была довольно компетентным гидом. Она дала много исторических сведений. Я был удивлён, как много здесь достопримечательностей. Нам рассказали о традиционной кухне, ресторанах, где можно поесть, и о том, какое приложение использовать для поиска нужного места. Она также упомянула о памятниках, художниках и людях, оставивших свой след после смерти. У неё есть опыт, чтобы быть отличным гидом. Если бы мне нужно было оценить по шкале от 1 до 5 звёзд, я бы поставил 5. Это было потрясающе. Я рад, что нашёл такого гида, как Ксюша, на вашем сайте. Спасибо за ваши знания истории Тивана.
    С наилучшими пожеланиями. Хорошего дня.

  • О
    Олексій
    14 августа 2025
    Тайны Херцег-Нови
    Все прошло хорошо и информативно. Жаль только, что быстро. Но мы остались довольны.
  • Б
    Борис
    6 августа 2025
    Тайны Херцег-Нови
    Херцег-Нови замечательный город на берегу Которского залива и нам было интересно прогуляться по нему, послушать про историю этих мест, про
    читать дальше

    известных людей города, про местные нравы и обычаи. Есть небольшой, но очень приятный старый город, крепость. Экскурсия познавательная, узнаешь разные факты из разных эпох. Всем рекомендую.

    Херцег-Нови замечательный город на берегу Которского залива и нам было интересно прогуляться по нему, послушать про историю этих мест, про известных людей города, про местные нравы и обычаи. Есть небольшой, но очень приятный старый город, крепость. Экскурсия познавательная, узнаешь разные факты из разных эпох. Всем рекомендую.
  • Д
    Денис
    12 июля 2025
    Тайны Херцег-Нови
    Хорошая, не банальная экскурсия. Были с подростками 14 и 15 лет, даже для них было интересно. Рекомендую
  • А
    Александр
    6 июля 2025
    Тайны Херцег-Нови
    Прошли экскурсию "Тайны Херцег-Нови" с Ксенией и остались в полном восторге! Очень интересный рассказ, уютная атмосфера и масса новых открытий о городе, хотя мы живём в здесь не первый год. Спасибо за незабываемое путешествие в историю!
  • Ю
    Юлия
    30 июня 2025
    Тайны Херцег-Нови
    Ксения- замечательный гид, хорошо знающий историю страны и города. Показала хитрые места и рассказала интересные факты, которых нет в открытых источниках)
    Было интересно, живо и познавательно! Однозначно, рекомендуем гида❤️
  • М
    Марина
    29 июня 2025
    Тайны Херцег-Нови
    От всей души благодарю Ксению за удивительную прогулку по Старому Герцег-Нови! Время остановилось, исчезла суета, попали в другое измерение… Всё это благодаря интеллигентности, умению чувствовать людей, энциклопедическим знаниям и нереальному обаянию Ксении)
    От всей души благодарю Ксению за удивительную прогулку по Старому Герцег-Нови! Время остановилось, исчезла суета, попали в другое измерение… Всё это благодаря интеллигентности, умению чувствовать людей, энциклопедическим знаниям и нереальному обаянию Ксении)
  • Е
    Екатерина
    15 июня 2025
    Тайны Херцег-Нови
    Ксения впечатлила объемностью и глубиной знаний о городе, хочется продолжения:) Спасибо!
  • V
    Victoriia
    25 мая 2025
    Тайны Херцег-Нови
    Экскурсия пролетела на одном дыхании. Очень интересный рассказ без нудных фактов, приятно было прогуляться и вместе провести время! Спасибо👍😍🫶
    Экскурсия пролетела на одном дыхании. Очень интересный рассказ без нудных фактов, приятно было прогуляться и вместе провести время! Спасибо👍😍🫶
  • А
    Арсений
    5 мая 2025
    Тайны Херцег-Нови
    Замечательно.
    Отдельно хочу отметить что бронирование было за несколько часов до экскурсии (не планировали вечер) и Ксения согласилась все провести.
  • K
    Ksenia
    3 мая 2025
    Тайны Херцег-Нови
    Я в восторге, и это чувство со мной полностью разделили сыновья 10 и 13 (!) лет. Ксения, даже старший Вася,
    читать дальше

    который ходил с присущим подростковому возрасту мрачным лицом, потом сказал, что ему было очень интересно. Был и исторический экскурс, и какие-то вещи, на которые без гида мы не обратили бы внимания, и интересные истории, и рассказы об исторических персонажах, после которых мы бросились гуглить что-то еще. В общем, всячески рекомендую. И сложилось впечатление, что гид подстраивает экскурсию именно под интересы конкретной группы, что очень ценно.

  • Д
    Дарья
    16 апреля 2025
    Тайны Херцег-Нови
    Нам очень понравилась экскурсия, было очень познавательно и совсем нескучно. Рекомендуем!
  • Е
    Евгения
    10 января 2025
    Тайны Херцег-Нови
    Благодарим Ксению за великолепную прогулку по Херцег Нови! Экскурсию взяли в первый же день пребывания для лучшего знакомства с городом
    читать дальше

    и не пожалели.

    Сама прогулка с Ксенией проходит и по популярным туристическим местам, и по неочевидным, но интересным локациям, в которые мы бы сами вряд ли заглянули. Не смотря на то, что Херцег Нови маленький курортный город, у него очень богатая история, связанная сразу с несколькими странами. Ксения в своей экскурсии затронула все эти периоды, было интересно слушать и дополнять свои знания. И вообще гид прекрасно разбирается в истории и особенностях города, подробно ответила на все наши уточняющие вопросы. Вместо заявленных 1,5 часов гуляли почти 2 без всякой спешки.

    Кроме рассказа о Херцег Нови Ксения также посоветовала идеи как еще провести время, а также места, где можно вкусно пообедать или выпить кофе с красивым видом. Мы приехали на два дня, но не успели все обойти, скучно в морском городе в несезон вообще не было.

    Благодарим Ксению за великолепную прогулку по Херцег Нови! Экскурсию взяли в первый же день пребывания для лучшего знакомства с городом и не пожалели.

Сама прогулка с Ксенией проходит и по популярным туристическим местам, и по неочевидным, но интересным локациям, в которые мы бы сами вряд ли заглянули. Не смотря на то, что Херцег Нови маленький курортный город, у него очень богатая история, связанная сразу с несколькими странами. Ксения в своей экскурсии затронула все эти периоды, было интересно слушать и дополнять свои знания. И вообще гид прекрасно разбирается в истории и особенностях города, подробно ответила на все наши уточняющие вопросы. Вместо заявленных 1,5 часов гуляли почти 2 без всякой спешки.

Кроме рассказа о Херцег Нови Ксения также посоветовала идеи как еще провести время, а также места, где можно вкусно пообедать или выпить кофе с красивым видом. Мы приехали на два дня, но не успели все обойти, скучно в морском городе в несезон вообще не было.
  • Н
    Надежда
    23 сентября 2024
    Тайны Херцег-Нови
    Ксения приятный человек и профессиональный экскурсовод. У нас осталось очень хорошее общее впечатление. Содержание экскурсии нам так же понравилось.
  • Н
    Наталья
    1 сентября 2024
    Тайны Херцег-Нови
    Интеллигентный, благородный человек.
    Красивая женщина. Супер профессиональный экскурсовод, тонко чувствующий собеседника, его настроение и сферу интересов. Вот какие впечатления остались у
    читать дальше

    меня от Ксении. Экскурсия по Герцог Нови была очень содержательной, интересной, с правильно выстроенным маршрутом.
    Однозначно рекомендую!
    Уверена, что все экскурсии, которые предлагает Ксения, проходят на высоком профессиональном уровне. Потому, что по другому она не умеет.

  • П
    Полина
    18 августа 2024
    Тайны Херцег-Нови
    Шикарная прогулка!! И прекрасные впечатления! Ксения - одна из лучших гидов, у которых мы были, доброжелательный и очень приятный человек,
    читать дальше

    очень образованная, а информацию подает легко и с юмором. Увлекательный рассказ дополнялся фото и видеорядом, это было очень необычно и современно. Было невероятно интересно услышать детские воспоминания о городе и о Черногории, вы такого точно ни у кого не узнаете. Замечу еще, что пока мы шли многие черногорцы здороваются с Ксенией, это очень классно, что мы попали к настоящему местному жителю, которая знает в городе все и вся. И еще нам очень понравился формат, когда не сплошной рассказ, а с элементами квеста. Мы разгадывали загадки, заходили в такие уголки, куда сами не догадались бы заглянуть, увидели следы разных завоевателей города, крутые видовые площадки. Все не буду рассказывать, чтобы сохранить интригу для будущих туристов)) Всем рекомендую Ксению как гида и эту экскурсию. Очень жаль, что мы раньше не догадались забронировать другие прогулки Ксении. Еще замечу, что гид посоветовала в жаркие дни прогулку бронировать на вечер. Мы так и сделали, это было очень правильно - гораздо комфортнее и отличная вечерняя летняя атмосфера города.
    Ксения, большое спасибо за прекрасный вечер и приятные эмоции, и до встречи в следующем году Вы-лучший гид ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Херцегу-Нови в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Херцеге-Нови
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты + прогулка по Котору
  2. Тайны Херцег-Нови
  3. Экскурсия на виллу Иосипа Броз Тито
Какие места ещё посмотреть в Херцеге-Нови
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Пивское озеро
  3. Дурмитор
Сколько стоит экскурсия по Херцегу-Нови в декабре 2025
Сейчас в Херцеге-Нови в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 310 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Изучение достопримечательностей города Херцега-Нови нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Херцеге-Нови много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории на русском языке