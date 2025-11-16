читать дальше

очень образованная, а информацию подает легко и с юмором. Увлекательный рассказ дополнялся фото и видеорядом, это было очень необычно и современно. Было невероятно интересно услышать детские воспоминания о городе и о Черногории, вы такого точно ни у кого не узнаете. Замечу еще, что пока мы шли многие черногорцы здороваются с Ксенией, это очень классно, что мы попали к настоящему местному жителю, которая знает в городе все и вся. И еще нам очень понравился формат, когда не сплошной рассказ, а с элементами квеста. Мы разгадывали загадки, заходили в такие уголки, куда сами не догадались бы заглянуть, увидели следы разных завоевателей города, крутые видовые площадки. Все не буду рассказывать, чтобы сохранить интригу для будущих туристов)) Всем рекомендую Ксению как гида и эту экскурсию. Очень жаль, что мы раньше не догадались забронировать другие прогулки Ксении. Еще замечу, что гид посоветовала в жаркие дни прогулку бронировать на вечер. Мы так и сделали, это было очень правильно - гораздо комфортнее и отличная вечерняя летняя атмосфера города.

Ксения, большое спасибо за прекрасный вечер и приятные эмоции, и до встречи в следующем году Вы-лучший гид ❤️