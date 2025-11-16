Индивидуальная
до 4 чел.
Восхождение к вершинам Черногории и прогулка по Котору
Прокатитесь на канатной дороге и насладитесь панорамой Черногории с высоты. Продолжите прогулку по средневековому Котору, узнав его тайны и легенды
Начало: По договорённости
«Продолжим знакомство со страной мы на побережье — в средневековом Которе»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€310 за всё до 4 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны Херцег-Нови
Увидеть топовые и скрытые достопримечательности города с лицензированным гидом
Начало: В центре города
«Экскурсия без суеты в дружеской атмосфере по главным достопримечательностям города — что может быть лучше для знакомства с Херцег-Нови»
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€75
€100 за всё до 6 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия на виллу Иосипа Броз Тито
Погрузитесь в историю на вилле Иосипа Броз Тито в Игало. Исследуйте архитектуру, интерьеры и узнайте о жизни президента Югославии
«Вы познакомитесь с историей одной из 33 резиденций президента Югославии»
Завтра в 13:00
11 дек в 10:00
€152
€190 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина16 ноября 2025Большое спасибо Ксении за проведенную экскурсию. Она дала очень много разнообразной информации и связала историю разных веков, народов и мест в один увлекательный рассказ. Было очень интересно и я не заметила как пролетело наше с ней время.
- ММарина11 ноября 2025Ксения - замечательный гид, который расскажет не только общую насыщенную историю города, но и поделится интересными фактами, которые можно найти
- ЕЕкатерина11 октября 2025Ксения замечательно провела для нашей небольшой компании экскурсию по Херцег-Нови: показала город с разных сторон и рассказала о разных эпохах,
- ААнастасия19 сентября 2025Спасибо за очень интересную экскурсию
Нас было 6 человек и все остались довольны, буду рекомендовать всем, кто собирается в Черногорию
- ДДмитрий18 августа 2025Good morning! Sorry for late answer.
Kseniya was a fairly competent guid. She gave a lot historical information. I was
- ООлексій14 августа 2025Все прошло хорошо и информативно. Жаль только, что быстро. Но мы остались довольны.
- ББорис6 августа 2025Херцег-Нови замечательный город на берегу Которского залива и нам было интересно прогуляться по нему, послушать про историю этих мест, про
- ДДенис12 июля 2025Хорошая, не банальная экскурсия. Были с подростками 14 и 15 лет, даже для них было интересно. Рекомендую
- ААлександр6 июля 2025Прошли экскурсию "Тайны Херцег-Нови" с Ксенией и остались в полном восторге! Очень интересный рассказ, уютная атмосфера и масса новых открытий о городе, хотя мы живём в здесь не первый год. Спасибо за незабываемое путешествие в историю!
- ЮЮлия30 июня 2025Ксения- замечательный гид, хорошо знающий историю страны и города. Показала хитрые места и рассказала интересные факты, которых нет в открытых источниках)
Было интересно, живо и познавательно! Однозначно, рекомендуем гида❤️
- ММарина29 июня 2025От всей души благодарю Ксению за удивительную прогулку по Старому Герцег-Нови! Время остановилось, исчезла суета, попали в другое измерение… Всё это благодаря интеллигентности, умению чувствовать людей, энциклопедическим знаниям и нереальному обаянию Ксении)
- ЕЕкатерина15 июня 2025Ксения впечатлила объемностью и глубиной знаний о городе, хочется продолжения:) Спасибо!
- VVictoriia25 мая 2025Экскурсия пролетела на одном дыхании. Очень интересный рассказ без нудных фактов, приятно было прогуляться и вместе провести время! Спасибо👍😍🫶
- ААрсений5 мая 2025Замечательно.
Отдельно хочу отметить что бронирование было за несколько часов до экскурсии (не планировали вечер) и Ксения согласилась все провести.
- KKsenia3 мая 2025Я в восторге, и это чувство со мной полностью разделили сыновья 10 и 13 (!) лет. Ксения, даже старший Вася,
- ДДарья16 апреля 2025Нам очень понравилась экскурсия, было очень познавательно и совсем нескучно. Рекомендуем!
- ЕЕвгения10 января 2025Благодарим Ксению за великолепную прогулку по Херцег Нови! Экскурсию взяли в первый же день пребывания для лучшего знакомства с городом
- ННадежда23 сентября 2024Ксения приятный человек и профессиональный экскурсовод. У нас осталось очень хорошее общее впечатление. Содержание экскурсии нам так же понравилось.
- ННаталья1 сентября 2024Интеллигентный, благородный человек.
Красивая женщина. Супер профессиональный экскурсовод, тонко чувствующий собеседника, его настроение и сферу интересов. Вот какие впечатления остались у
- ППолина18 августа 2024Шикарная прогулка!! И прекрасные впечатления! Ксения - одна из лучших гидов, у которых мы были, доброжелательный и очень приятный человек,
Ответы на вопросы от путешественников по Херцегу-Нови в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Херцеге-Нови
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Херцеге-Нови
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Херцегу-Нови в декабре 2025
Сейчас в Херцеге-Нови в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 310 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Изучение достопримечательностей города Херцега-Нови нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Херцеге-Нови много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории на русском языке