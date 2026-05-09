Едем в деревню, где до сих пор живут в согласии с традициями, готовят по старинным рецептам, а гостей встречают с теплотой и радушием.
При желании вы попробуете пршут, сыры, оливковое масло, ракию и сезонные сладости или даже плотно пообедаете. А ещё познакомитесь с главными принципами черногорского гедонизма как образа жизни.
Описание трансфер
В семейном хозяйстве на зелёном склоне среди каменных домов вас примут как друзей и накроют щедрый дегустационный стол.
Вы попробуете:
- домашний пршут, выдержанный на горном воздухе
- фермерские сыры — мягкие, ароматные, приготовленные по семейным рецептам
- оливковое масло первого холодного отжима
- домашнюю ракию или вино от хозяев
- сезонные закуски и сладости, как готовят в черногорских семьях
- по запросу — горячие традиционные блюда
Вы узнаете:
- как в Черногории делают пршут и почему этим продуктом здесь особенно гордятся
- чем отличается деревенская ракия и какие сорта вина пьют местные
- какие блюда подают только по праздникам и семейным поводам
- любопытные факты из истории черногорской кухни и быта
Я расскажу о гастрономических традициях страны, местных привычках и характере деревенской жизни. А в качестве «гарнира» вас ждут великолепные горные пейзажи и мастер-класс по черногорскому гедонизму.
Организационные детали
- Поездка проходит на Citroen C4, Volkswagen или Peugeot. В стоимость входит трансфер из любого места от Каменари до Игало, из других мест Черногории — за доплату от €50 за машину
- Дегустация или обед оплачиваются дополнительно: €20 или €50 за чел. По желанию вы купите домашние продукты на ферме
- По договорённости на обед или ужин я закажу для вас национальное блюдо сач — предоплату за него можно будет внести на карту российского банка
- Если у вас планируется семейное торжество или другое мероприятие, сообщите мне заранее, и я помогу с декором помещения
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Херцеге-Нови
Провёл экскурсии для 43 туристов
Я профессиональный гид по Черногории с лицензией Министерства Туризма Черногории. Живу в этой замечательной стране с 2006 года. Знаю и люблю каждый её уголок. Маршруты моих экскурсий включают как посещение известных и популярных мест, так и диковинок Черногории, знакомство с которыми будут для вас приятным сюрпризом.
