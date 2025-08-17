Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Котора

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Которе на русском языке, цены от €85, скидки до 30%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Средневековый Котор глазами местного жителя
Пешая
2 часа
72 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Средневековый Котор глазами местного жителя - индивидуальная экскурсия
Прогулка по тенистым переулкам Котора с местным жителем: церкви, истории, фото котиков и старинный рынок. Погружение в атмосферу города-крепости
Начало: У Морских ворот Котора
«Почему все дома, дворцы и улицы выложены из белого камня»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от €85 за всё до 8 чел.
Знакомьтесь, Котор
Пешая
1.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Котор: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу средневекового Котора, узнайте о его истории и традициях. Прогулка по крепостной стене, старинным церквям и дворцам
Начало: У Морских ворот
«Мы прогуляемся по средневековым улицам и площадям, поднимемся на крепостную стену, заглянем во внутренние дворики и старинные церкви»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€88 за всё до 4 чел.
Сто бриллиантов Котора. И одна таверна
Пешая
1.5 часа
-
30%
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сто бриллиантов Котора. И одна таверна
Вас ждёт путешествие по Котору, где средневековые улочки и древние истории оживают на каждом шагу. Уникальная возможность погрузиться в прошлое
Начало: У Морских ворот
«Попробуем разойтись на самой узкой улочке и посетим местный Кривой переулок»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€105€150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    17 августа 2025
    Сто бриллиантов Котора. И одна таверна
    Все прошло отлично! Спокойно, без толп народа. Спасибо Александру, очень приятный собеседник и профессиональный гид. Влюбил нас в Черногорию🙂
  • А
    Анна
    13 июля 2025
    Сто бриллиантов Котора. И одна таверна
    Большое спасибо Александру за познавательную, насыщенную экскурсию! Мы жили в Херцег Нови, и Александр организовал нам трансфер до Котора, без
    читать дальше

    дополнительной оплаты. По дороге был супер познавательный исторический рассказ о Которском регионе вцелом, о его городах, и не только - обсудили экономическую, политическую жизнь региона и всей Черногории. Обозначились исторические факты и закономерности, интересные подробности - Александр глубоко знает историю, он прекрасный рассказчик, давно живёт в Черногории, знает о жизни региона не из интернета, самостоятельно изучает историю региона по документам. По нашему желанию, дополнительно заехали в Пераст - прекрасный город, и Александр провел нам подробную, супер интересную экскурсию в Перасте. Надо сказать, Пераст впечатлил больше чем Котор - возможно потому, что в Которе слишком много туристов в старом городе, какие-то вещи туристически раскручены - например, что это город кошек))) это туристическая уловка, придуманная местными властями, но справедливости ради надо сказать, что государство здесь не просто зарабатывает деньги на этой теме - искренне заботится о животных, везде стоят кормушки, кошки супер ухоженные и вальяжные, идут на контакт … моя дочь была очень довольна встрече с ними в старом городе Котора (пока я слушала, открыв рот, рассказ Александра))) Экскурсию однозначно рекомендую!!! Рекомендую гида как максимально грамотного, интересного расказчика и интеллегентного, тактичного человека, учитывающего в первую очередь настроение и пожелания клиента!

