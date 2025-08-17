читать дальше

дополнительной оплаты. По дороге был супер познавательный исторический рассказ о Которском регионе вцелом, о его городах, и не только - обсудили экономическую, политическую жизнь региона и всей Черногории. Обозначились исторические факты и закономерности, интересные подробности - Александр глубоко знает историю, он прекрасный рассказчик, давно живёт в Черногории, знает о жизни региона не из интернета, самостоятельно изучает историю региона по документам. По нашему желанию, дополнительно заехали в Пераст - прекрасный город, и Александр провел нам подробную, супер интересную экскурсию в Перасте. Надо сказать, Пераст впечатлил больше чем Котор - возможно потому, что в Которе слишком много туристов в старом городе, какие-то вещи туристически раскручены - например, что это город кошек))) это туристическая уловка, придуманная местными властями, но справедливости ради надо сказать, что государство здесь не просто зарабатывает деньги на этой теме - искренне заботится о животных, везде стоят кормушки, кошки супер ухоженные и вальяжные, идут на контакт … моя дочь была очень довольна встрече с ними в старом городе Котора (пока я слушала, открыв рот, рассказ Александра))) Экскурсию однозначно рекомендую!!! Рекомендую гида как максимально грамотного, интересного расказчика и интеллегентного, тактичного человека, учитывающего в первую очередь настроение и пожелания клиента!