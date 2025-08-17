Индивидуальная
до 8 чел.
Средневековый Котор глазами местного жителя - индивидуальная экскурсия
Прогулка по тенистым переулкам Котора с местным жителем: церкви, истории, фото котиков и старинный рынок. Погружение в атмосферу города-крепости
Начало: У Морских ворот Котора
«Почему все дома, дворцы и улицы выложены из белого камня»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от €85 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Котор: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу средневекового Котора, узнайте о его истории и традициях. Прогулка по крепостной стене, старинным церквям и дворцам
Начало: У Морских ворот
«Мы прогуляемся по средневековым улицам и площадям, поднимемся на крепостную стену, заглянем во внутренние дворики и старинные церкви»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€88 за всё до 4 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Сто бриллиантов Котора. И одна таверна
Вас ждёт путешествие по Котору, где средневековые улочки и древние истории оживают на каждом шагу. Уникальная возможность погрузиться в прошлое
Начало: У Морских ворот
«Попробуем разойтись на самой узкой улочке и посетим местный Кривой переулок»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€105
€150 за всё до 4 чел.
- ММарина17 августа 2025Все прошло отлично! Спокойно, без толп народа. Спасибо Александру, очень приятный собеседник и профессиональный гид. Влюбил нас в Черногорию🙂
- ААнна13 июля 2025Большое спасибо Александру за познавательную, насыщенную экскурсию! Мы жили в Херцег Нови, и Александр организовал нам трансфер до Котора, без
Сколько стоит экскурсия по Котору в декабре 2025
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Котора. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод