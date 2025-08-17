Мои заказы

Сто бриллиантов Котора. И одна таверна

Вас ждёт путешествие по Котору, где средневековые улочки и древние истории оживают на каждом шагу. Уникальная возможность погрузиться в прошлое
Путешествие по Котору предлагает окунуться в его богатую историю и архитектуру.

Гости пройдут через главные ворота крепости, исследуют старинные палаццо и услышат захватывающие истории о жизни аристократии. Экскурсия включает посещение собора
Святого Трифона и дегустацию бокельской кухни в местной таверне.

Узкие улочки и Кривой переулок напомнят о волшебных мирах, а экскурсовод раскроет секреты архитектурных деталей и исторических событий. Возможность организовать трансфер и дегустацию за дополнительную плату

2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Вход через главные ворота крепости
  • 🕰 Истории которской аристократии
  • 🔍 Знаковые архитектурные детали
  • ⛪ Собор Святого Трифона
  • 🍽 Дегустация бокельской кухни
Сто бриллиантов Котора. И одна таверна© Александр
Сто бриллиантов Котора. И одна таверна© Александр
Сто бриллиантов Котора. И одна таверна© Александр
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Главные ворота крепости Котора
  • Собор Святого Трифона
  • Кривой переулок

Описание экскурсии

  • Подобно средневековым рыцарям, вы войдёте в город через главные ворота крепости Котора.
  • Прогуляетесь по его улочкам, рассмотрите старинные палаццо и услышите истории из жизни которской аристократии 13–19 веков.
  • Я научу вас читать архитектурные детали и покажу знаковые места. Например, источник, который дал название площади и газете.
  • Мы увидим собор Святого Трифона 9 века, где хранятся мощи святого — его считают хранителем города.
  • Посетим площади, где развивалась торговая жизнь Котора.
  • Попробуем разойтись на самой узкой улочке и посетим местный Кривой переулок. Будет почти как в «Гарри Поттере».
  • В завершении продегустируем в таверне вкуснейшую бокельскую кухню. Кто такие бокели, я вам также расскажу.

Организационные детали

  • При необходимости помогу организовать трансфер из другого города за дополнительную плату – подробности в переписке.
  • Дегустация кухни – по желанию, за дополнительную плату.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Морских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Которе
Провёл экскурсии для 32 туристов
Рад приветствовать вас, дорогие друзья! Меня зовут Александр. Я профессиональный гид по Черногории — лицензия Министерства Туризма Черногории № 1073. Живу в этой замечательной стране с 2006 года. Знаю и люблю каждый её уголок. Маршруты моих экскурсий включают в себя как посещение известных и популярных мест, так и диковинок Черногории, знакомство с которыми будут для вас приятным сюрпризом.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Марина
Марина
17 авг 2025
Все прошло отлично! Спокойно, без толп народа. Спасибо Александру, очень приятный собеседник и профессиональный гид. Влюбил нас в Черногорию🙂
Все прошло отлично! Спокойно, без толп народа. Спасибо Александру, очень приятный собеседник и профессиональный гид. Влюбил нас в Черногорию🙂
А
Анна
13 июл 2025
Большое спасибо Александру за познавательную, насыщенную экскурсию! Мы жили в Херцег Нови, и Александр организовал нам трансфер до Котора, без дополнительной оплаты. По дороге был супер познавательный исторический рассказ о
Которском регионе вцелом, о его городах, и не только - обсудили экономическую, политическую жизнь региона и всей Черногории. Обозначились исторические факты и закономерности, интересные подробности - Александр глубоко знает историю, он прекрасный рассказчик, давно живёт в Черногории, знает о жизни региона не из интернета, самостоятельно изучает историю региона по документам. По нашему желанию, дополнительно заехали в Пераст - прекрасный город, и Александр провел нам подробную, супер интересную экскурсию в Перасте. Надо сказать, Пераст впечатлил больше чем Котор - возможно потому, что в Которе слишком много туристов в старом городе, какие-то вещи туристически раскручены - например, что это город кошек))) это туристическая уловка, придуманная местными властями, но справедливости ради надо сказать, что государство здесь не просто зарабатывает деньги на этой теме - искренне заботится о животных, везде стоят кормушки, кошки супер ухоженные и вальяжные, идут на контакт … моя дочь была очень довольна встрече с ними в старом городе Котора (пока я слушала, открыв рот, рассказ Александра))) Экскурсию однозначно рекомендую!!! Рекомендую гида как максимально грамотного, интересного расказчика и интеллегентного, тактичного человека, учитывающего в первую очередь настроение и пожелания клиента!

Входит в следующие категории Котора

