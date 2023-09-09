Погулять по идиллическому средневековому городу и прикоснуться к его многовековому прошлому
В разные времена Котором владели древние римляне, византийцы, сербы, венецианцы, французы и австро-венгры. Каждый народ оставил здесь частичку своей истории, культуры и архитектуры.
Я покажу вам главные достопримечательности города и расскажу, как местные жители веками отважно боролись с морской стихией, чумой и иноземцами.
Я покажу вам главные достопримечательности города и расскажу, как местные жители веками отважно боролись с морской стихией, чумой и иноземцами.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы прогуляемся по средневековым улицам и площадям, поднимемся на крепостную стену, заглянем во внутренние дворики и старинные церкви. Вы узнаете:
- Что происходило с городом в разные эпохи
- Как жили и живут которцы
- Какие древние традиции они соблюдают сегодня
- Почему в городе католических храмов больше, чем православных
- Для чего уже много веков мостовую каждое утро моют шампунем
- Почему в Которе так много уличных кошек
И другие интересные факты!
Достопримечательности по маршруту
Кафедральный собор Святого Трифона — крепостная стена древнеримского периода — дворец венецианского наместника — Оружейная площадь с часовой башней и позорным столбом — Наполеоновский театр — церковь Святого Луки — дворцы знатных горожан — Северные и Южные ворота с подъёмными мостами — Старый рынок.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Морских ворот
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Которе
Провела экскурсии для 387 туристов
Я занимаюсь индивидуальными экскурсионными турами по Черногории вот уже 8 лет. Приехав впервые в Черногорию 9 лет назад, я влюбилась в эту страну навсегда и бесповоротно. На своих экскурсиях я хочу, чтобы вы увидели ее моими глазами и увезли в душе частичку любви к этой прекрасной земле.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
9 сен 2023
Экскурсия была очень увлекательная, благодарим Ольгу за интересные истории, ее слушать одно удовольствие. Узнали много новых исторических фактов. Также Ольга порекомендовала несколько ресторанов, один из которых мы посетили и остались очень довольны.
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