Знакомьтесь, Котор

Погулять по идиллическому средневековому городу и прикоснуться к его многовековому прошлому

5
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
В разные времена Котором владели древние римляне, византийцы, сербы, венецианцы, французы и австро-венгры. Каждый народ оставил здесь частичку своей истории, культуры и архитектуры.

Я покажу вам главные достопримечательности города и расскажу, как местные жители веками отважно боролись с морской стихией, чумой и иноземцами.
Знакомьтесь, Котор
Знакомьтесь, Котор
Знакомьтесь, Котор
Знакомьтесь, Котор
Знакомьтесь, Котор
Знакомьтесь, Котор
Знакомьтесь, Котор
Знакомьтесь, Котор
Знакомьтесь, Котор
Знакомьтесь, Котор
Знакомьтесь, Котор
Знакомьтесь, Котор
Ближайшие даты:
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы прогуляемся по средневековым улицам и площадям, поднимемся на крепостную стену, заглянем во внутренние дворики и старинные церкви. Вы узнаете:

  • Что происходило с городом в разные эпохи
  • Как жили и живут которцы
  • Какие древние традиции они соблюдают сегодня
  • Почему в городе католических храмов больше, чем православных
  • Для чего уже много веков мостовую каждое утро моют шампунем
  • Почему в Которе так много уличных кошек

И другие интересные факты!

Достопримечательности по маршруту

Кафедральный собор Святого Трифона — крепостная стена древнеримского периода — дворец венецианского наместника — Оружейная площадь с часовой башней и позорным столбом — Наполеоновский театр — церковь Святого Луки — дворцы знатных горожан — Северные и Южные ворота с подъёмными мостами — Старый рынок.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Морских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
9 сен 2023
Экскурсия была очень увлекательная, благодарим Ольгу за интересные истории, ее слушать одно удовольствие. Узнали много новых исторических фактов. Также Ольга порекомендовала несколько ресторанов, один из которых мы посетили и остались очень довольны.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Котора

Индивидуальные
Можно с детьми
Летние
Обзорные

Похожие туры из Котора

Средневековый Котор глазами местного жителя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Средневековый Котор глазами местного жителя
Поплутать по очаровательным улочкам и открыть историю древнего города
у Морских ворот Котора
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
80 за всё до 8 чел.
Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
23 отзыва
Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
Автомобильная экскурсия по одному из самых красивых заливов мира
Тиват или Котор
15 окт
16 окт
17 окт
18 окт
195 за всё до 4 чел.
Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
21 отзыв
Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
Исследовать лучшие уголки страны и прикоснуться к её традициям
Завтра
16 окт
17 окт
18 окт
310 за всё до 4 чел.
Обратите внимание на другие экскурсии в Которе
Все экскурсии в Которе
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ