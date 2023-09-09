В разные времена Котором владели древние римляне, византийцы, сербы, венецианцы, французы и австро-венгры. Каждый народ оставил здесь частичку своей истории, культуры и архитектуры. Я покажу вам главные достопримечательности города и расскажу, как местные жители веками отважно боролись с морской стихией, чумой и иноземцами.

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Описание

Что вас ожидает

Мы прогуляемся по средневековым улицам и площадям, поднимемся на крепостную стену, заглянем во внутренние дворики и старинные церкви. Вы узнаете:

Что происходило с городом в разные эпохи

Как жили и живут которцы

Какие древние традиции они соблюдают сегодня

Почему в городе католических храмов больше, чем православных

Для чего уже много веков мостовую каждое утро моют шампунем

Почему в Которе так много уличных кошек

И другие интересные факты!

Достопримечательности по маршруту

Кафедральный собор Святого Трифона — крепостная стена древнеримского периода — дворец венецианского наместника — Оружейная площадь с часовой башней и позорным столбом — Наполеоновский театр — церковь Святого Луки — дворцы знатных горожан — Северные и Южные ворота с подъёмными мостами — Старый рынок.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.